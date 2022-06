Opinie: Als er voor de zomer geen plan ligt, kunnen we alleen bidden dat corona medelijden met ons heeft

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in januari 2022, tijdens een debat over corona in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh/de Volkskrant

Er gaat geen dag voorbij of mensen op straat of op een terras vragen mij of ik verwacht dat we in het najaar weer vastzitten in een wereld van lockdowns en dichte cafés en restaurants. Ik heb geen idee of een subvariant van omikron na de zomer weer toeslaat en hoe vol de ic's dan met coronapatiënten liggen. Een ding weet ik wel: als er voor de zomervakantie niet een plan op tafel ligt om op het ergste voorbereid te zijn, dan kunnen we alleen bidden dat het virus medelijden met ons heeft.

Wat we hebben geleerd van de drie jaren dat de pandemie nu de wereld teistert, is dat het gevaar in een klein hoekje zit en dat we, amateurviroloog of viroloog van beroep, steeds weer door het virus zijn verrast. De eerste golf van het Wuhan-virus kwam uit China, vervolgens de alfa-variant uit Engeland, de beta-variant uit Zuid- Afrika, de delta-variant uit India en de huidige rondwarende omikron-variant opnieuw uit Zuid-Afrika. Wie zegt waar de volgende variant of subvariant vandaan komt?

Over deze auteur Jaap Goudsmit is arts-microbioloog, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

2021 was het jaar van de grote vaccinatiecampagnes en 2021 en het voorjaar van 2022 van de boostervaccinaties. We weten nu aardig wat de huidige generatie vaccins voor ons doen. Het lijkt erop dat we deze zomer ongehinderd door coronapassen en testbewijzen op vakantie kunnen. De huidige vaccins voorkomen bij een besmetting met de huidige coronavarianten de meeste ziekenhuisopnames, ook bij de mensen die het meeste risico lopen op de intensive care te belanden of te overlijden. Dat zijn over het algemeen de ouderen, maar vooral ook al diegenen die een slechte afweer hebben, aangetaste longen of een ander lijden dat iemands gezondheid aantast.

Kans op besmetting

Wat de huidige vaccins niet doen, is de kans verkleinen dat je besmet raakt. De kans op besmetting is met name aanwezig indien je laatste booster langer geleden is. De kans dat een nieuwe epidemie wordt voorkomen dankzij groepsimmuniteit is klein en waarschijnlijk nul. Herinfecties binnen een paar maanden na een vorige infectie of vaccinatie zijn aan de orde van de dag. Erg is dat niet, dat is immers bij griep ook zo en daar maken we ook geen drukte over.

Het grote verschil met griep is dat griepvaccinatie voor ouderen routine is en coronavaccinatie nog niet. Het coronavirus verspreidt zich vele malen sneller dan griep, waardoor meer mensen corona krijgen. Daardoor zullen er ook, hoewel corona gemiddeld weinig ziekmakend is, meer mensen met corona op de ic belanden dan met griep.

Vanaf nu moeten we ons op beide voorbereiden: het ene jaar zal er meer griep zijn, het andere meer corona. Niemand die dat kan voorspellen. Maar we kunnen wel iets doen, en dat moet ook, maar de overheid heeft het ons niet makkelijk gemaakt. En alleen de overheid kan een volgende coronagolf voorkomen, wij staan als burgers behoorlijk machteloos. En dat is geen fijn gevoel.

Vele vaccins

Het eerste probleem is dat we in een wereld leven waarin de onontkoombare behoefte bestaat om zoveel mogelijk details over vaccins te willen weten. Elk jaar kunnen mensen boven de 60 en mensen die extra kwetsbaar zijn een griepprik krijgen bij de huisarts. Die worden deze maand ingekocht en de aantallen worden door de huisartsen aan de overheid opgegeven. Het heet gewoon ‘ de griepprik’ en niemand weet of kan het iets schelen wie die produceert. Het ene jaar komt het vaccin van bedrijf A, het jaar erop van bedrijf B. Dat maakt het simpel: de vaccins worden door elkaar gebruikt en niemand maakt daar een punt van. Ook wetenschappelijk is er geen argument het anders te doen.

Maar bij corona is het anders gegaan: je had het Pfizer-vaccin, het Moderna-vaccin, het Astra-vaccin en het Janssen-vaccin. Straks zijn er ook nog het Novavax- en het GSK/Sanofi-vaccin.

Alle vaccins hadden weinig bijwerkingen in vergelijking met vaccins tegen andere virussen, maar er zijn enkele verschillen gezien. Over het geheel genomen waren deze vaccins extreem veilig. Sommige vaccins kampten met logistieke problemen, andere minder omdat een vriezer of een gewone koelkast al voldoende was om het vaccin goed te bewaren.

Na boosters waren alle vaccins ongeveer even effectief en hadden ze hetzelfde gunstige effect op iemand die kampte met een coronabesmetting. De vaccins konden ook gewoon door elkaar gebruikt worden, er is dus geen enkele reden om langer te spreken van het coronavaccin van dit of dat bedrijf: vanaf nu raad ik aan het net als bij griep te hebben over ‘de coronaprik’.

Twee vaccinaties op één dag

Overheid, maak geen scenario’s en ga niet polderen wat te doen. Doe wat de mensen het minste belast en de meeste kans maakt om zoveel mogelijk ouderen tegen de gevolgen van een coronabesmetting te beschermen. Bied iedereen die voor een gratis griepprik in aanmerking komt aan om op de dag van die vaccinatie ook je coronaprik te krijgen. Gewoon bij de huisarts.

Maak het de huisartsen makkelijk en koop de vaccins in die voor de huisartsen de minste druk opleveren: een vaccin dat alleen een koelkast vereist en niet een vriezer.

Ga geen vaccinatiestraten inrichten, waar mensen speciaal heen moeten. En geef de GGD’s eindelijk eens vrij, dan kunnen die hun reguliere taken weer opvatten.

Maar overheid: vertel de huisartsen nú dat je het zo gaat doen en wacht geen minuut langer. De huisartsen bereiden zich al voor om mensen in oktober op te roepen. Maak het niet moeilijker dan nodig. Ik raad ook aan na een half jaar dezelfde groep opnieuw op te roepen voor een tweede prik: de vaccins zijn nu eenmaal niet beter, werken niet langer en vergen zo’n tweede prik. Alles wijst daarop. Vertel ook ons als burgers wat u als overheid gaat doen in het najaar en laat ons voor de vakantie niet in het ongewisse.

Alleen door nu te handelen vergroten we de kans dat als het coronavirus weer toeslaat, iedereen met het risico veel last van het virus te krijgen, te beschermen. Overheid: bescherm ons en voorkom een volgende lockdown.