Opinie: Als er al een tijd was om de voedselzekerheid in Afrika te verbeteren, is het nu

Brahim Abba, 2 jaar oud, wordt gewogen in een voedingscentrum in Mao (Tsjaad). Beeld AP

De slachtoffers van oorlog zijn soms ook ver van het slagveld te vinden. Dat is niet anders met de brute invasie van Rusland in Oekraïne. Zonder de wreedheden en verschrikkelijke gebeurtenissen in verschillende Oekraïense steden die op het netvlies staan gebrand te bagatelliseren, leidt het conflict tussen de twee landen tot een ramp in Afrika.

De oorlog draagt bij aan een immense stijging van wereldwijde voedselprijzen. Ondoenlijk voor de 283 miljoen mensen op het Afrikaanse continent die al honger hebben. De invoer van tarwe is goed voor ongeveer 90 procent van Afrika’s handel met Rusland (waarde van 4 miljard dollar) en bijna de helft van de handel van het continent met Oekraïne (waarde van 4,5 miljard dollar). Sancties tegen Rusland hebben de graantransporten verstoord op een moment dat de wereldwijde voorraden al krap zijn. Dit verhoogt nu het spook van massale hongersnood in een continent dat afhankelijk is van de invoer van voedsel om zichzelf te voeden.

Voedselzekerheid

Als er al een tijd was om de voedselzekerheid in Afrika te verbeteren, is het nu. Naast de oorlog die nu gaande is, leidt klimaatverandering tot de grootste dreiging van wereldwijde voedselzekerheid. Extreme droge of natte perioden hebben een negatieve invloed op de landbouw waarvan Afrikaanse boeren zo afhankelijk zijn. Het is van groot belang dat we met elkaar werken aan duurzame oplossingen waardoor de landbouw in met name Afrikaanse landen zich kan aanpassen aan een warmer wordende planeet.

In reactie zijn de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en partners als het wereldwijde klimaatadaptatiecentrum (GCA) bezig met het mobiliseren van 1 miljard dollar om de oogst van tarwe en andere gewassen klimaatbestendig te maken. Het doel is om

40 miljoen boeren te helpen meer warmte-resistente rijst, sojabonen en tarwe te ontwikkelen en zo 200 miljoen monden te voeden.

Weerbaarder

Centraal staat het trainen van boeren in deze technieken en ze weerbaarder te maken tegen de invloed van klimaatverandering. Deze boeren worden de komende jaren voor de grote uitdaging gesteld meer te produceren, terwijl overstromingen, droogte, ziekten en verlies aan biodiversiteit op de loer liggen.

GCA heeft uitgerekend dat het investeren in klimaatbestendige landbouw minder dan een tiende kost, afgezet tegen de schade veroorzaakt door klimaat. Gewasverlies, het repareren van wegen, herstel van huizen en gebieden en boeren weer op de been helpen kost 201 miljard dollar per jaar, terwijl investeren in klimaatadaptatie wordt ingeschat op 15 miljard dollar per jaar.

Afrikaanse boeren onder de Sahara staan voor de gecombineerde uitdagingen van een snel veranderend klimaat, ondervoeding en een groeiende bevolking. Daartoe hebben ze veerkrachtiger, productievere en voedzamere gewassen nodig. Snel en op grote schaal. In Afrika kan tegen 2030 de klimaatverandering 15 procent van het bruto binnenlands product wegvagen. Dan zouden tegen het einde van het decennium nog eens 100 miljoen mensen in armoede vervallen.

Nu de voedselprijzen stijgen en de voorraden worden verstoord door conflicten, moet Afrika zoveel, zo snel en zo grootschalig mogelijk klimaatbestendige oplossingen gebruiken om een dreigende catastrofale voedselcrisis af te wenden. Investeren in klimaatadaptatie voor de landbouw is de slimste en kostenefficiëntste manier om de voedselzekerheid van het continent te garanderen. Er is geen tijd te verliezen.

Patrick Verkooijen is ceo van the Global Center on Adaptation en hoogleraar klimaatadaptie aan de Rijksuniversiteit Groningen.