Opinie: ‘Als de supermarkten zo redeneren over duurzaamheid, komen we er natuurlijk nooit’

'We zitten op een enorme berg aan kwalitatief hoogwaardig voedsel en hoogwaardige kennis', aldus Marc Jansen. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

Een flauwe reactie van CBL-directeur Marc Jansen, als hij aangeeft dat het CBL geen werk kan maken van het beperken van stunten met verkoopprijzen van vlees met een hoge milieu-impact. Tuurlijk, supermarkten bepalen zelf hun prijzen in onderlinge concurrentie, maar de ACM heeft expliciet toegezegd dat (prijs)afspraken zijn toegestaan als het verduurzaming in de hand helpt. Dus kom op CBL, stop het stunten met vlees, betaal de boer goed en gebruik de ontstane promotieruimte om gezonde en milieubewuste (plantaardige) producten aantrekkelijk te maken voor de consument.

Yoram Mekking, Rotterdam

Suiker, zout, vet

Marc Jansen kwalificeert verduurzaming van ons voedselsysteem als ‘het inbouwen van inefficiëntie’. Van de vertegenwoordiger van de levensmiddelenindustrie (al twintig jaar) had ik een meer eigentijdse visie verwacht. Gevestigde belangen blijken maar weer eens broodnodige hervormingen in de weg te staan.

‘We zitten op een enorme berg aan kwalitatief hoogwaardig voedsel’, aldus Marc Jansen. Als ik door de bekende supermarkten loop, zijn die voor het overgrote deel gevuld met ongezonde producten, met te veel suiker, zout en/of vet. Ik denk dat de heer Jansen aan vervanging toe is.

Colette Gonsalves, Leiden

Inefficiënt

Marc Jansen, voorzitter van de branchevereniging van de levensmiddelenhandel, werd geïnterviewd in het kader van de moeizame onderhandelingen voor het Landbouwakkoord. Ik hoopte te lezen hoe de levensmiddelenbranche haar verantwoordelijkheid, rol en taak in dit verband ziet. Helaas bevatte het verhaal niet veel meer dan oppervlakkige beschouwingen, gelardeerd met veelal sleetse en niet meer echt relevante argumenten.

Ik schrok daar nogal van. Het gaat hier immers om één van de belangrijkste spelers in de duurzaamheidstransitie. Van zo’n speler mag je verwachten dat er een helder verhaal is over hoe de transitie vorm zou dienen te krijgen en welk bijdrage daaraan geleverd zal worden. Nu hoor ik echter meer de stem van een relatieve buitenstaander dan van een wezenlijk betrokken partij.

Één uitspraak wil ik graag gebruiken om Marc Jansen uit te dagen: ‘Dus alles wat we aan verduurzaming doen, is het inbouwen van inefficiëntie.’ Met die redenering kom je er natuurlijk nooit. Stel jezelf tot taak binnen een verduurzaamde keten tot nieuwe vormen van efficiëntie te komen, gebruikmakend van durf en de berg aan kennis die al aanwezig is. Streef daarbij naar een voortrekkersrol. Ook dat sluit aan bij de beste tradities van deze zeer professionele branche.

Herman Hofhuis, Bilthoven

Alle vertrouwen

Op de vraag ‘De winst van Ahold is 2,5 miljard, dan mag er toch iets meer worden verwacht?’, is het antwoord van de woordvoerder (Marc Jansen) van het Centraal Bureau Levensmiddelen: ‘Het geld klotst echt niet tegen de plinten.’ Huh?

Daarna komt hij alinea’s lang met redenaties als ‘héél veel extra kosten aan waterkwaliteit’ of opmerkingen over de oorlog in Oekraïne. Het feit is alleen dat, welke kosten er ook betaald zijn door Ahold (inclusief de bonus van 6,5 miljoen euro voor de directeur van Ahold, mind you), er daarna nog steeds 2,5 miljard euro over is gehouden aan winst. Extra dus.

Deze meneer, die woordvoerder is van bedrijven die maar één doel hebben: winst-maximalisatie, mag meepraten over het landbouwakkoord. Ik heb er alle vertrouwen in.

Maarten Kools, Amsterdam