Opinie: Als Caribische studenten hier mogen studeren, mogen ze ook af en toe naar huis vliegen

Onderwijsvakbond DOEN op een manifestatie tegen de aangekondigde bezuinigingen tijdens de coronacris voor het onderwijs, Willemstad. Beeld ANP

Ieder jaar beginnen circa 1.600 studenten uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan een studie in Nederland, 8.000 kilometer verderop aan de andere kant van de oceaan. Vorig jaar bleek al uit onderzoek van de Nationale Ombudsman dat veel van deze studenten in de knel komen. Heimwee, het klimaat en de cultuurschok zijn zoal zaken waar Caribische studenten in Nederland tegenaan lopen.

Over de auteur Bart Jansen is rechtsfilosoof, verbonden aan New York University, Nyenrode Business Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden, en de Airlangga University te Surabaya. Momenteel doceert hij strafrecht aan de Universiteit van Curaçao. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Op dit moment geef ik het vak strafrecht aan de Universiteit van Curaçao in Willemstad. Ik schrik hier van de verschillende verhalen over broers en zussen, neven en nichten van de yunan di Kòrsou (‘kinderen van Curaçao’) die eens gingen studeren in Nederland en al jaren hun ouders, andere familieleden en vrienden niet hebben kunnen zien. Voor eilanders een groot probleem.

Onaangenaam

Nederland blijkt voor veel Caribische studenten allesbehalve een aangename studieplek of een avontuurlijke buitenlandervaring; twee studenten spraken zelfs van een ‘gevangenis’. Hoe is dat mogelijk?

Sinds afgelopen winter zijn veel vluchten van en naar Curaçao geschrapt en de prijzen van de resterende vluchten gaan door het dak. KLM heeft momenteel bijvoorbeeld maar één vlucht per dag en in (feest- en vakantie)perioden dat studenten in Nederland geen colleges hebben, maken zij onder de 1.000 euro de trans-Atlantische oversteek niet. En naar, bijvoorbeeld, Sint Eustatius moet je helemaal niet willen, dat is onbetaalbaar.

Door de groei van het aantal pakketreizen tegen spotprijzen worden overgebleven stoelen daarnaast duurder verkocht dan voorheen. Het is zelfs goedkoper om een hotel plus vlucht te boeken bij Corendon dan een normaal ticket bij KLM, terwijl je in hetzelfde toestel zit.

Er is dus én schaarste én een prijsexplosie waardoor studenten letterlijk vastzitten. Niet op hun vertrouwde eiland, maar in het aangeharkte, koude, regenachtige en winderige Nederland. Zo krijg je wel heimwee, dunkt me.

Betrekkingen

De Curaçaose premier Gilmar Pisas, bijgenaamd ‘Pik’, vroeg hierover een gesprek aan met premier Mark Rutte. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (art. 37, lid 2 sub f) regelt dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zoveel mogelijk overleg plegen omtrent de gezamenlijke luchtvaart; dit hangt samen met het bevorderen van sociale, economische en culturele betrekkingen tussen de landen. Deze verplichting strekt zich ook uit tot voorgenomen wetgeving, zoals een in de toekomst denkbare verhoging van de vliegtaks door minister Rob Jetten.

Na Ruttes excuses voor het slavernijverleden, heeft het gesprek over solidariteit binnen het koninkrijk terecht een nieuwe lading gekregen. In dit licht moet dan ook de recent aangekondigde koninkrijksbeurs worden gezien, waarbij studenten uit de Cariben gemakkelijker een vervolgopleiding in Nederland kunnen volgen: daar wordt een half miljoen euro voor uitgetrokken. Het is een plan dat op mijn volste sympathie kan rekenen.

Vliegprobleem

Maar het vliegprobleem blijft. Sterker nog, het probleem wordt alleen maar groter. Hoe meer mensen uit het Caribische deel van het Rijk in Nederland gaan studeren, hoe meer mensen hun familie en vrienden missen. Wat mij betreft heeft de Nederlandse staat een inspanningsverplichting om betaalbaar en toegankelijk vervoer binnen het koninkrijk voor iedereen mogelijk te maken. Maar zeker voor deze grote groep studenten uit het Caribische deel van het Rijk moet iets worden geregeld.

Wanneer ik in Amsterdam onderwijs gaf, zag ik ’s ochtends hele horden studenten vanuit het Centraal Station naar de faculteit stuiven, met een studenten-OV – een uitvinding die in de jaren negentig perfect in de markt is gezet. Maak door middel van zo’n constructie vluchten van en naar Curaçao ook betaalbaar en toegankelijk. In ieder geval voor de club van 1.600. Met andere woorden: maak vluchten naar Curaçao goedkoop. Daar is niks geks aan. Niemand maakt mij immers wijs dat de veerboot vanuit Harlingen zonder overheidshulp Terschelling haalt.