Opinie: Als boer-zijn ‘in de genen zit’, dan ben ik – net als miljoenen Nederlanders – óók een boer

Een Zeeuwse boer, ergens tussen 1950 en 1970, aan het ploegen met een door twee paarden getrokken ploeg. Beeld Nationaal Archief / G.A. van der Chijs

In de discussie over de noodzakelijke aanpassingen van de Nederlandse agro-industrie hanteren de agro-ondernemers nogal eens het argument dat ‘het boer-zijn hun in de genen zit’. Ook lezen we – bijvoorbeeld in klagerige borden langs de weg – dat ‘het boerenbestaan hier al vier generaties bestaat’.Deze argumenten lijken niet alleen bedoeld om sympathie op te wekken voor de belangen van de agro-industriëlen. Op de een of andere manier moeten deze argumenten ook het idee ondersteunen dat de agro-industriëlen in hun recht staan in hun pogingen de noodzakelijke aanpassingen in het landelijk gebied te weerstreven.

Over de auteur Wim Dubbink is hoogleraar ethiek aan Universiteit Tilburg.

Nu zou men mogelijk verwachten dat ik een tirade afsteek tegen de geldigheid van deze argumenten. Dat doe ik niet. Ik neem de argumenten graag uiterst serieus. Want als boer-zijn ‘in de genen zit’, dan ben ik – net als vele miljoenen Nederlanders – óók een boer. Genen raak je immers niet zomaar kwijt, mijn beide opa’s (opa Dubbink en opa Beldman) waren kleine Twentse keuterboeren en mijn beide ouders zijn bijgevolg op de boerderij opgegroeid.

Pas midden jaren vijftig maakten ze de stap naar het dorpse leven. En hoewel de huidige agro-industriële propaganda het dorp graag associeert met ‘boer-zijn’, markeerde dat toen een radicaal afscheid van het boerenleven. Hoe erg mijn opa Dubbink aan het boer-zijn was gehecht, weet ik niet,maar over mijn opa Beldman gaat in de familie het verhaal rond dat hij zo vreselijk graag boer was en naar mogelijkheden bleef zoeken om maar niet naar ‘de fabriek’ (Ten Cate) te hoeven.

Gegeven de huidige discussie over de rechten van de agro-industriëlen is het relevant stil te staan bij de vraag waarom hij niet gewoon boer bleef. De reden was de industrialisatie van de landbouw, die doorgeduwd werd door een coalitie van het ministerie van LNV, de Wageningse kennisinstituten (nu die o zo groene WUR), De Rabobank, de Heidemij (nu Arcadis, die leuke duurzaamheidsindexen maakt), voederondernemingen als De Heus, enzovoorts. Mijn opa’s waren niet opgewassen tegen die georganiseerde macht.

Dagloner

Waren de opa’s van de huidige agro-industriëlen solidair met mijn opa’s? Je zou dat wel verwachten, want mijn opa’s hadden immers ook recht op hun boer-zijn. Maar niets is minder waar. De opa’s van de huidige agro-ondernemers zeiden tegen mijn opa Beldman: ‘Willem, je hebt de tekenen des tijds niet verstaan, en daarom moet je er nu gewoon mee ophouden. Wij kopen je land.’

Mijn opa vroeg nog of hij dan 120 procent van de waarde van zijn grond kreeg, maar daar moest men hard om lachen. ‘Je staat met je rug tegen de muur, Willem. Daarom geven we je 70 procent van de waarde van je grond. En daarna mag je als dagloner voor ons komen werken. En we betalen je zo weinig dat je je dochter van 15 naar ‘de fabriek’ moet sturen om nog rond te komen.’

Tja, de opa’s van onze huidige agro-industriëlen wisten wel wat ondernemen was. Ik heb er nu ook wel vrede mee (mijn moeder kreeg die nooit), behalve dan wanneer de kleinzonen en -dochters van deze ondernemers nu ineens heel veel compensatie eisen, nu zij op hun beurt de tekenen des tijds niet hebben verstaan.

Mijn ouders moesten dus, ondanks de boeren-genen en ondanks een (minstens zes) generaties lang boerenbestaan, een dorps leven aanvaarden: eerst in ‘de fabriek’, en daarna bouwde mijn vader een eigen onderneming op. Het is belangrijk om dit te benadrukken, want het toont aan dat veranderen van levensstijl niet onmogelijk is. Er is mogelijk een korte rouwperiode, maar dan openen zich vanzelf nieuwe wegen in het leven. En wat dit betreft kunnen de huidige agro-industriëlen gerust zijn: miljoenen Nederlanders met boeren-genen gingen hen voor.