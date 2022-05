Opinie: Als alleen rijke kinderen mooie herinneringen mogen maken buiten de schoolmuren, doen we iets verkeerd

Een vader maakt foto's van de bus waarmee een van zijn kinderen op schoolreisje gaat. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Twee weken geleden was ik voor de 18de keer met 53 leerlingen uit 5 VWO in Zuid-Limburg. Bètakamp. We doen daar al die bèta/science/nerddingen die we op school lastig kunnen doen. Blauwdrukken, raketten schieten, we bezoeken een mijn en nog veel meer. Ondertussen hebben we het goed. Mooie gesprekken, fijne inzichten over en weer, er ontstaan ‘verkeringen’, we maken muziek, we doen karaoke, we slapen niet veel en genieten van het Limburgse landschap. De leerlingen kijken hier al maanden naar uit. We mogen weer!

Tot zover het goede nieuws. Want het kan zomaar zijn dat dit meteen het laatste bètakamp was. Sinds augustus 2021 geldt namelijk dat leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor ‘extra activiteiten’ niet betalen, niet uitgesloten mogen worden van deze activiteiten. Dat is besloten na het aannemen van het initiatiefwetsvoorstel van Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks). Twee Kamerleden met een groot hart voor alle leerlingen.

Wezenlijk

Op het eerste oog een geweldig voorstel. Niemand wordt buitengesloten, iedereen mag mee op kamp, op excursie, naar de klus- of de plusklas et cetera. En de redenering is sluitend. Stel je voor, je organiseert als school een talenreis naar Frankrijk. ‘Hoe kun je beter je talen leren dan ter plekke, in een gastgezin?’ Je beperkt de kosten, vraagt een vrijwillige bijdrage en 60 procent van de ouders betaalt deze bijdrage. Dan is de redenering dat je het als school wezenlijk vindt, je dit kunt aanvullen uit de normale bekostiging. En als je dat niet wil als school, dan is het kennelijk niet wezenlijk genoeg. Dan doe je het maar niet.

En hier wringt dus de schoen. Hoe ging dit namelijk voor augustus 2021 met het bètakamp? We kondigden aan dat we gingen en gaven de brief waarin werd gevraagd het bedrag over te maken. Met een zin als: ‘Als dit problemen oplevert, neem dan even contact met ons op, dan gaan we het oplossen.’ En zo gebeurde het ook altijd. Er zijn altijd wel ouders met al dan niet tijdelijke financiële problemen. Potjes zoeken, in termijnen betalen, soms slim met budgetten omgaan. Het lukte echt altijd.

Zelf betalen

We maakten bij deze oplossingen ook weleens gebruik van een Haagse pas voor mensen met een laag inkomen, de zogenaamde Ooievaarspas. Die mocht tot augustus 2021 gebruikt worden voor ‘extra activiteiten’ op school. Maar nu niet meer. Omdat het vrijwillig is, kan het geld op deze pas niet meer hiervoor worden ingezet.

Mijn school is een hele normale mooie school in Den Haag. Mavo, havo, vwo met een geweldige populatie leerlingen uit alle hoeken en gaten van Den Haag. De jongste cijfers laten zien dat we kunnen rekenen op een betalingsbereidheid van tussen de 60 en de 80 procent voor vrijwillige ouderbijdragen. En dat betekent dus dat we alle ‘extra activiteiten’ moeten heroverwegen. Want als 70 procent betaalt, zal je als school zelf 30 procent moeten bijdragen. Uit de reguliere bijdrage.

Rome, Griekenland, China

Hebben niet alle scholen daar op dezelfde manier last van? Nou nee. Ik hoor van andere scholen, witte scholen uit welgestelde wijken, dat daar de betaalbereidheid bijna 100 procent is. En dat daar dus ten eerste alles onverkort door kan gaan. En dat dat bovendien nauwelijks iets kost vanuit de reguliere bekostiging. En daar zijn de reizen ook vaak een stuk uitbundiger. Naar Rome natuurlijk. Maar ook naar Griekenland en zelfs naar China.

En tegelijkertijd hoor ik van andere scholen met leerlingen uit gezinnen die, zeker in deze onzekere tijden, de eindjes aan elkaar moeten knopen, dat daar geen enkele reis meer kan plaatsvinden. Het is het gewoon niet meer te betalen.

Ongelijkheid

Waar het (zeker heel sympathieke) wetsvoorstel moest leiden tot een verkleining van de ongelijkheid, zou het wel eens kunnen zijn dat het precies andersom is. Scholen met leerlingen met rijke ouders organiseren wel mooie reizen en scholen met leerlingen met arme ouders niet. Of beiden gaan wel op excursie maar dan moet de ‘arme’ school het doen met een docent minder dat jaar.

Het lijkt me dus goed om heel snel te evalueren wat scholen gaan doen en of het breed gedragen wetsvoorstel van Westerveld en Kwint niet een averechts effect heeft. Want als alleen rijke kinderen mooie herinneringen mogen maken buiten de schoolmuren doen we iets goed verkeerd.

Arjan van der Meij is docent natuurkunde op het Christelijk College De Populier in Den Haag