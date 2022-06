Opinie: Alle afdelingen, alle gewone en trouwe leden, moeten bij de fusie tussen PvdA en GroenLinks betrokken worden

Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) in gesprek over progressieve linkse samenwerking tijdens een bijeenkomst voor beide partijen. Beeld ANP

Op 11 juni komen de PvdA-leden bijeen voor een congres. Deze datum staat al geruime tijd in de agenda, maar de laatste weken is er een nieuw momentum gecreëerd. Het lijkt alsof er op dit congres in Nieuwegein definitieve besluiten genomen moeten worden over de toekomst van de PvdA. Er liggen in ieder geval al wat moties klaar die een vergaande samenwerking met GroenLinks moeten bezegelen.

Wij ondertekenaars hebben allemaal een rood kloppend hart. Wij hebben ons in het verleden, en ook nu, met ziel en zaligheid ingezet voor de PvdA en voor de sociaal-democratische idealen. En we zien dat er nu vergaande en overhaaste stappen genomen worden in de richting van een fusie met GroenLinks. Er is een proces gaande dat de partij dreigt te verscheuren.

De PvdA bestaat ruim 70 jaar. We hebben deel uitgemaakt van veel kabinetten en hebben vooraanstaande premiers geleverd. Veel radicale veranderingen in de Nederlandse samenleving zijn door de PvdA bedacht en uitgevoerd. We zijn nog steeds de grootste partij op links met 40.000 leden. En het kan niet zo zijn dat onze partij nu met stoom en kokend water met GroenLinks gefuseerd moet worden.

Niet categorisch tegen

Het is niet zo dat wij hier categorisch tegen zijn en nu al de deur willen dichtgooien. Of dat wij ons in nostalgie zouden wentelen, dromend over tijden dat de PvdA de grootste partij van Nederland was. De wereld is veranderd en de PvdA moet ook veranderen. We staan voor grote opgaves. Er is een enorme woningnood. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds wijder. Een groot deel van onze traditionele achterban, de mensen met een smalle beurs en een bescheiden opleiding, hebben ons verlaten en voelen zich verraden. Halen we die met samenwerking of een fusie met GroenLinks terug?

Als er nu niet iets radicaals gebeurt, zullen we verder afzakken tot een irrelevant niveau. Het kan heel goed zijn dat een fusie met GroenLinks nieuw elan en electorale winst kan opleveren. Voor de PvdA én voor GroenLinks. Beide partijen hebben een grote inhoudelijke overlap en zijn de laatste jaren naar elkaar toegegroeid. In negen van de tien gevallen wordt er in de Tweede Kamer gelijk gestemd. GroenLinks en de PvdA hebben heel veel gemeen, in veel opzichten zijn we elkaars zielsverwanten.

Voldoende tijd

Maar laten we voldoende tijd nemen om te beslissen over een fusie of welke andere vorm van vergaande samenwerking dan ook. Er is helemaal geen haast bij geboden. En laten we zoveel mogelijk van onze 40.000 leden bij zo’n beslissing betrekken. Alle afdelingen moeten er bij betrokken worden, alle gewone en trouwe leden. Een paar meet-ups zijn niet voldoende. In alle afdelingen moet over een mogelijke fusie worden gediscussieerd.

Er is nu al sprake van het instellen van een werkgroep binnen de PvdA die een ‘beginselmanifest’ moet opstellen voor de fusiepartij. Zowel de partijvoorzitter als de fractievoorzitter hebben zich al zonder reserves uitgesproken vóór een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer.

Vragen

Iedere organisatie die over een fusie met een andere partij nadenkt, stelt eerst een aantal vragen. Gaan we onze positie versterken met een fusie? Wie wordt de nieuwe leider van de combinatie? Wat is eigenlijk het inhoudelijke programma? Wie betrekken we bij het fusieproces? Die vragen zijn nog niet beantwoord. Dat moet het partijbestuur van de PvdA wel doen in de komende maanden. En daar moeten vooral alle 40 duizend leden serieus bij worden betrokken.

Laten we de tijd nemen. Een overhaaste beslissing kan de boel laten klappen. En dan is een linkse samenwerking wel voorgoed over de horizon verdwenen.

Bouke Arends, burgemeester Gemeente Westland

Marja Bijl, ex-vicepartijvoorzitter PvdA

Dig Istha, oud-wethouder Groningen en oud-lid partijbestuur PvdA

Lutz Jacobi, oud-lid Tweede Kamerfractie PvdA

Denise Klomp, fractievoorzitter PvdA Amsterdam Nieuw-West

John Leerdam, oud-lid Tweede Kamerfractie PvdA, voorzitter Landelijk Netwerk Diversiteit en Inclusie

Bert Otten, oud-wethouder Hengelo, ex-vicepartijvoorzitter PvdA

Reshma Roopram, oud-wethouder PvdA Barendrecht

Fouad Sidali, wethouder Haarlemmermeer, oud-lid partijbestuur PvdA

Hans Spekman, oud-lid Tweede Kamerfractie PvdA, ex-partijvoorzitter PvdA

Ruud Vreeman, oud-lid Tweede en Eerste Kamerfractie PvdA, ex-partijvoorzitter PvdA