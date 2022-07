Opinie: Al die ophef over de ‘kritiek’ van Oranjevrouw Jill Roord getuigt van een dubbele moraal

Oranje-speelster Jill Roord tijdens de training op 8 juli in Sheffield, met op de achtergrond bondscoach Mark Parsons. Beeld Pro Shots / Remko Kool

We trekken de verkeerde conclusies uit het interview met Oranje international Jill Roord met de Volkskrant. Voor wie het gemist heeft: er ontstond ophef omdat Roord, op dit moment actief op het Europees Kampioenschap in Engeland, in dat interview snoeiharde kritiek zou hebben geuit op de bondscoach, Mark Parsons.

Wat zei Roord eigenlijk?

‘Parsons geeft meer besprekingen dan Sarina (Wiegman, de vorige bondscoach, PC). Niet alleen over voetbal, maar ook over andere dingen die hij belangrijk vindt: normen en waarden, de sfeer in het team. Hij stelt ook veel vragen. Als ik zeg dat ik me niet fijn voel, dan vraagt hij: waarom voel je je niet fijn? Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af. Ik ook. Ik vind het interessant, maar ik moet ook weleens lachen: wat is dit voor vraag?’

OVER DE AUTEUR Pieter Cranenbroek is redacteur bij LinkedIn.

Over de teampraatjes van de coach zei ze: ‘De eerste keer dat hij er was hebben we dat meteen aangegeven: dit duurt te lang. Nu zijn ze korter, maar soms denk ik: was hier een bespreking voor nodig en zo lang? Maar hij is aan het leren, het wordt beter.’

Commentatoren vonden deze uitspraken op z’n minst ‘onverstandig’ of ‘onhandig’ en in een enkel geval zelfs ‘karaktermoord’. Maar waar veel mensen zich lijken te verbazen over de woorden die Roord publiekelijk over de coach durfde uit te spreken, verbaas ik me vooral over de heftige reactie van de buitenwacht.

Alwetend orakel

Wij, Nederlanders, zijn trots op onze mondigheid en onze platte hiërarchie. De chef mag je vrijwel altijd met ‘je’ aanspreken, werknemers mogen meer zeggen tegen hun leidinggevenden dan ‘ja’ en ‘amen’ en zelfs de minister-president gaat op de fiets naar zijn werk. In de woorden van rapper Fresku: ‘Als je hier vol bent van jezelf trek je lege zalen.’

Daarnaast hebben we onze mond vol van nieuw leiderschap. We verwachten dat managers empathisch zijn, luisteren en zich soms kwetsbaar durven op te stellen. De autoritaire baas die alles beter weet en geen weerwoord duldt? Die heeft afgedaan. Niet meer van deze tijd.

Echter, bij sport gaat die vlieger blijkbaar niet op. Dan wordt de coach geacht hoog boven de groep te staan, doen we lacherig over iemand die met speelsters verbinding zoekt op persoonlijk vlak, die naar de groep en het individu luistert. De bondscoach moet een alwetend orakel zijn, anders heeft die persoon geen autoriteit.

Lulletje rozenwater

Ik trek uit het interview een hele andere conclusie dan de commentatoren: spelers voelen zich op hun gemak bij deze technische staf en durven met een gerust hart feedback te geven, terwijl de coach openstaat voor die feedback en er ook daadwerkelijk iets mee doet.

Nog een fragment waar het veel over is gegaan: ‘Parsons zei op de persconferentie dat hij in de kleedkamer Miedema (spits en topscorer aller tijden van Oranje, PC) naar haar gedachten had gevraagd. Zij kwam onder meer met het idee om Roord op 10 te zetten en Daniëlle van de Donk naar rechts te verhuizen. ‘Daarna kwam er gewoon meer voetbal in’, vindt Roord. ‘Soms is er iets kleins voor nodig.’

Conclusie van de media: de speelsters zijn de baas, niet de bondscoach. Grappig. Bij een bewierookte trainer zou men ongetwijfeld zeggen: ‘Wat voelt die coach de groep goed aan!’ Miedema zou een verlengstuk van de trainer worden genoemd. Als je er minder goed op staat en je luistert naar anderen, dan ben je blijkbaar een lulletje rozenwater.

Ook toen Jill Roords interview werd uitgelegd als een ondermijning van zijn gezag, stond Mark Parsons niet met een gekrenkt ego voor de camera. De bondscoach was stoïcijns, zei dat er al te veel woorden aan het interview waren vuil gemaakt en dat we onze energie beter konden gebruiken om het team te steunen. De olifant veranderde daarmee weer in een mug.

Angstcultuur

Wat bij mij het meest is blijven hangen uit datgene wat Roord zei over haar coach? Uit datzelfde interview:

‘Hij is oprecht een aardige man’, zegt Roord over Parsons, ‘een goede man die het beste uit iedereen als individu wil halen. Hij is gepassioneerd en druk met ons bezig en daar heb ik veel respect voor. Hij is wel anders dan onze cultuur en dat is ook wennen.’

Zet dat eens tegenover de angstcultuur die jarenlang bij de Nederlandse hockeyvrouwen bestond zonder dat er iets aan gedaan werd. Want de resultaten waren toch goed? In dat team konden de speelsters niet eens vrijuit bijdrages op hun persoonlijke socialemediaprofielen plaatsen zonder afgefakkeld te worden. Het contrast met een voetballer die vrijuit haar verhaal kan doen bij een nationale krant zonder represailles te vrezen kan niet groter. Wat is daar mis mee?

Ik wens Mark Parsons en de Oranje-leeuwinnen alle succes van de wereld. Niet enkel als chauvinistische Nederlander, maar ook om het leiderschap van de bondscoach – dat in iedere andere organisatie zou worden bejubeld – in de sport aan legitimiteit te laten winnen.