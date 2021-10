Daar waren ze, de koplopers van de marathon. Ze zagen er rustig uit, maar ze renden keihard. Wij klapten; een seconde later waren ze voorbij. We gingen weer naar huis.

Aan het eind van de middag waren we terechtgekomen in de speeltuin in het Vondelpark. Ook daar liep de marathon langs, maar inmiddels was het de beurt aan de recreanten. Juist naast die speeltuin ging de weg omhoog, het park uit, dus je zag het wanhopige worstelen. Opgeven kon niet meer, want de familie stond aan de kant te roepen van ‘gogogo’ en ‘lekker bezig’. Veel van de deelnemers hadden geen aanleg, maar hadden hier met verbeten wilskracht voor getraind.

Wie is knapper: iemand die met veel talent de beste wordt, of iemand die zonder talent slecht blijft, maar toch doorgaat? Ik neig naar de doorzetter. Al heb je de getalenteerde kopgroep ook nodig, anders zou niemand op het idee komen om een marathon te gaan lopen.