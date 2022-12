Openheid over racisme siert het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar vervolgonderzoek is hard nodig

Het pand van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh

Dat er juist op het ministerie van Buitenlandse Zaken sprake is van structureel racisme, is niet alleen verrassend maar vooral pijnlijk. Het ministerie is er in de eerste plaats om Nederland in het buitenland te vertegenwoordigen, daar hoort morele onberispelijkheid bij, om te beginnen in de eigen organisatie.

Het beeld dat naar voren komt uit de verkennende studie die het ministerie zelf heeft laten uitvoeren, is ontluisterd. Naast regelrecht racistische uitlatingen blijkt er sprake van minder zichtbare uitsluitingsmechanismen.

Kwetsbare medewerkers

Net als bij andere organisaties waar structureel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, is het wangedrag niet te verklaren uit het slechte karakter van individuen, maar komt het voort uit de organisatiecultuur. Buitenlandse Zaken kent een hiërarchische organisatiestructuur. De ambassadeurs worden geworven via het ‘diplomatenklasje’, waardoor ze vanaf het begin van hun carrière het gevoel hebben dat ze tot de uitverkorenen behoren. De macht is geconcentreerd bij een klein groepje mensen.

De medewerkers daarentegen zijn kwetsbaar omdat ze elke drie jaar overgeplaatst worden. Om op een mooie post terecht te komen zijn ze afhankelijk van een goede beoordeling van hun meerdere, vaak de ambassadeur. Als deze meerdere zich misdraagt, zullen ze zich daar niet snel over beklagen omdat het hun carrièrekansen kan schaden.

Dat het ministerie in tegenstelling tot het zelfbeeld geen open en gelijkwaardige organisatie heeft, is ook te zien aan de samenstelling van het Nederlandse ambassadeurskorps. Dat is wit en overwegend mannelijk.

Aanleiding voor vervolgonderzoek

Het siert het ministerie dat het dit rapport integraal naar buiten heeft gebracht, dat de secretaris-generaal direct excuses heeft aangeboden en dat hij alle aanbevelingen van de onderzoekscommissie overneemt. Het is minder goed te begrijpen dat het bij deze verkennende studie blijft. Het rapport geeft voldoende aanleiding voor een diepgravend vervolgonderzoek.

Bij welke ambassades en afdelingen is de situatie het ergst? Welke leidinggevende heeft zich het meest misdragen? Dit onderzoek kan wellicht duidelijk maken dat er ook afdelingen zijn met een gezonde cultuur en voorkomt dat elke ambtenaar bij Buitenlandse Zaken als een racist wordt gezien.

De onderzoekscommissie beperkt zich vooral tot zachte aanbevelingen die moeten leiden tot een grotere bewustwording, maar om verandering te bewerkstelligen is het ook noodzakelijk dat man en paard worden genoemd. Alleen zo kan worden afgerekend met een archaïsche organisatie, die in de vorige eeuw is blijven hangen.