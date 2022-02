‘Open-minded’, wat dénk je dat het betekent op Tinder?

Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (27) schrijft erover in klare taal. Deze week: diepgang.

Dit jaar bestaat Tinder alweer tien jaar. Hoera. Van die tien jaar ben ik al acht jaar af en aan actief geweest op de app (lees: powerswipen uit verveling tijdens het poepen). En door mijn toegewijde deelname aan de vleeskeuring der vleeskeuringen, heb ik het idee dat ik oprecht wat zinnigs kan zeggen, vanuit een professioneel oogpunt, over de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van online daten en seks. Wat willen we? Hoe kunnen we het krijgen? En hoe ver gaan we om het te krijgen? En misschien nog wel het allerbelangrijkste: hoe bestempelen we onszelf?

Ik laat u niet langer in spanning. Tegenwoordig bestempelt de gemiddelde persoon op Tinder zichzelf als: OPEN-MINDED! Echt. In hoofdletters. Je kunt geen datingapp openen, of iemand is weer open-minded.

De eerste keren dat ik het las, dacht ik: aha, maar dát is een leuke eigenschap! Want laten we wel wezen, met open-minded zijn, of ruimdenkend als je gewoon effe normaal wil doen, is helemaal niets mis. Ruimdenkend zijn betekent onder andere dat je openstaat voor meningen en perspectieven van anderen of mensen met een andere genderidentiteit. Dat zijn stuk voor stuk eigenschappen die ik waardeer in een mens. Dus als vanzelfsprekend swipete deze linkse progressieve meid zo’n ruimdenkende jongen naar rechts (naar rechts betekent dat je met iemand wil matchen).

Na vijf saaie vragen over het weer en mijn lievelingsvakantiebestemming vraag ik hem: ‘Wat betekent OPEN-MINDED! eigenlijk precies voor jou?’ De drie puntjes die aantonen dat hij een antwoord typt lijken eindeloos op mijn scherm te dansen. Hij komt vast met een heel manifest aanzetten over wereldvrede en landsgrenzen openbreken, gok ik. ‘Haha, was al benieuwd of je me daarom naar rechts had geswipet. Wat denk je dat het betekent?, aapje-dat-verlegen-zijn-gezicht-verschuilt-achter-zijn-handjes-emoticon.’ Ik zucht diep en rol mijn ogen zo ver mijn achterhoofd in dat het pijn doet en ik bang ben dat ze blijven hangen. Niet alleen omdat ik van volwassen mensen die dat aapje gebruiken een beetje moet kokken, maar ook omdat ik nooit snap waarom mensen zeggen ‘Wat dénk je dat het betekent?’, nadat ik net heb duidelijk gemaakt dat ik het niet weet, i.e., een vraag stelde, i.e., een antwoord verlang. Maar goed. Wat dácht ik dat het betekende? ‘Haha, uhm oké... ik ging ervan uit dat je met OPEN-MINDED! bedoelde dat je graag nieuwe dingen probeert, buiten de gebaande paden wil treden en niet discrimineert als mensen het leven anders zien dan jij. Zoiets?’ De typen-puntjes dansen maar kort dit keer. ‘Lol (laughing out loud), damn. Euhm, nee, niet echt tbh (to be honest), aapje-dat-verlegen-zijn-gezicht-verschuilt-achter-zijn-handjes-emoticon.’ Oké Gerben-Jan, nu moet je echt kappen. ‘Wat bedoel je dan?’ De puntjes doen een korte chachacha. ‘Haha, nou dat ik wel een beetje van kinky houd. Gewoon een beetje stout doen en zo. Beetje SM-dingen, vastbinden, beetje anale dingen doen en zo. Sta je daarvoor open??’

Ik klik op ‘Tinder verwijderen’. Weet je het zeker? JA. Wat is je reden? Wat dénk je dat mijn reden is? Ik stoot nog liever mijn clit aan een stoeprand dan dat ik een beetje anale dingen (wat de fuck dat ook mag zijn) met Gerben-Jan ga doen, met als enige garantie een onoverkomelijk seksueel trauma.

En zo kwam het verlegen aapje toch nog uit de mouw. Wat willen we? Kinky seks! Hoe kunnen we het krijgen? Noem het OPEN-MINDED! Dacht ik mooi even diepgang te vinden op internet, bleek het uiteindelijk toch allemaal weer gewoon om seks te gaan.

joy.delima@volkskrant.nl