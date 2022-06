Open een ouderwets loket voor wie de overheid niet meer begrijpt

In Vianen ligt een wijkwinkel waar je kunt binnenstappen als je iets niet meer begrijpt. Die winkel zit in een basisschool in De Hagen, een buurt met veel lage inkomens.

Het begon ruim twaalf jaar geleden, zegt Désirée Boersma, die de wijkwinkel bemant. Ouders namen steeds meer onbegrijpelijke brieven en formulieren van gemeente en overheid mee naar school, waar ze de directeur vroegen of die ze misschien snapte. De directeur kreeg zo veel vragen dat hij vrijwilligers inschakelde. Die mochten alles voortaan uitleggen in een kamer in de school.

Tot twee jaar geleden, toen zelfs de vrijwilligers het spoor bijster raakten in het doorwoekerend woud van brieven, voorzieningen en andere regelingen. Nog steeds zit de wijkwinkel in dezelfde ruimte, maar nu helpen professioneel sociaal-maatschappelijk werkers van welzijnsorganisatie Welzijn Vianen mensen door de Nederlandse bureaucratie, aangevuld met stagiairs van de hbo-opleiding sociaal-juridische dienstverlening. Zo ingewikkeld werd het om toeslagen aan te vragen, of je te verweren tegen fouten in rekeningen.

De twee jaar oude fusiegemeente Vijfheerenlanden, waar Vianen met Leerdam en Zederik deel van uitmaken, subsidieert dit. Ze mogen nu ook uitbreiden in andere wijken. Ook dus om door die gemeente zelf geproduceerde brieven en regelingen begrijpelijk te maken. Je ziet dit in meer plaatsen.

In de wijkwinkel komt een dementerende Afghaanse mevrouw die duidelijk maakt dat ze haar gemeentebelasting graag maandelijks per incasso wil betalen, dan vergeet ze het tenminste niet. De gemeente doet alleen geen machtigingsformulier meer bij de aanslag. Dat moet nu online. Maar mevrouw kán niets online.

Esmée gaat dus met de gemeente bellen, afdeling belastingen. Die is alleen nog ’s ochtends bereikbaar ‘omdat ze anders te veel vragen krijgen om hun werk nog te kunnen doen’. Wie zoveel vragen krijgt, zou zich ook kunnen afvragen wat er duidelijker kan, zodat minder mensen bellen. Om een incasso te regelen, bijvoorbeeld.

Désirée Boersma van de wijkwinkel in Vianen.

Désirée ziet grote gezinnen, die hier tijdens de vluchtelingenpiek van vijf jaar geleden aankwamen en toen onvoldoende zijn begeleid. Mensen die niet kunnen lezen en schrijven, een laag IQ hebben of grote psychische problemen door oorlogstrauma’s. Ze ziet torenhoge schulden, omdat ze niet weten hoe een naheffing werkt en wanneer je extra boetes krijgt. Alleen al in deze buurt gaat het om twaalf grote gezinnen, ‘in totaal zo’n zestig mensen, de eerste kinderen zijn al uit huis geplaatst.’

In de wijkwinkel zie je dappere mensen in hun schulp kruipen, op hun hoede voor systemen die eerder tegen dan voor hen lijken te werken. Bijvoorbeeld een blonde, zwangere vrouw van 25 die al voor haar psychisch zieke moeder zorgt sinds ze zelf nog kind was. Die moeder moet al jaren worden opgenomen, maar geen instelling heeft plaats voor haar. De dochter is door dit alles inmiddels arbeidsongeschikt verklaard, krijgt traumatherapie en moet nu over twee maanden bevallen. Intussen dreigt haar woningbouwvereniging met torenhoge rekeningen voor warm water, die ook volgens Désirée echt niet kunnen kloppen. Maar zie een systeemfout maar eens te bewijzen.

Deze vrouw is kalm en vastbesloten alles beter te doen voor háár kind. Désirée schenkt koffie in, kletst wat bij, helpt haar aan een jurist die bezwaar kan maken tegen de waterrekening. En neemt daarna nog een uur extra om alle extra potjes en regelingen na te lopen. Het zijn er zo tien, om één hoofd boven water te helpen houden. Maar je moet er wél van weten.

‘Er zijn heel veel organisaties op zoek naar het armoedeprobleem’, zegt Désirée, want de doelgroep houdt zich stil, vertrouwt de overheid vaak niet meer. ‘Mensen die zijn vastgelopen in de bureaucratie zijn vaak ook wel blij dat wij niet van de gemeente zijn.’

Het stadhuis van Vianen is voor miljoenen verbouwd, maar als je zomaar zou willen binnenlopen is de deur vaak dicht. De loketten zijn maar een paar uur per dag open, op afspraak. Online, vanzelfsprekend. Zouden alle gemeenten, en liefst gemeentehuizen, niet gewoon weer een ouderwets loket moeten openen voor wie het niet meer snapt? En dat je dan gewoon binnen kan lopen om te vragen hoe iets moet?

Nou en of, zegt Désirée.

Want waarom zou je een overheid vertrouwen die niet langer de moeite meer neemt jóu iets begrijpelijk uit te leggen?