Open aparte ic’s voor ongevaccineerden

Medewerkers op de speciale covid-ic afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Beeld ANP

Brief van de dag

Het solidariteitsprincipe in de zorg (iedereen draagt hetzelfde bij en krijgt hetzelfde) staat al langer onder druk: meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat rokers en anderen met een ongezonde leefstijl meer zouden moeten bijdragen aan hun zorgkosten. Onder invloed van covid-19 dreigt het ressentiment in de bevolking op te lopen, aangezien hier een grote groep mensen met gezond verstand en toegang tot alle informatie ervoor kiest zich niet te laten vaccineren.

Inmiddels zijn vier van de vijf corona­patiënten op de ic’s ongevaccineerd. Om te voorkomen dat dit op scherp komt te staan, zal het solidariteitsprincipe moeten worden opengebroken. In het uiterste geval kunnen ongevaccineerden bij het afsluiten van een zorgverzekering worden geweigerd. Dit is nu niet denkbaar, het is in strijd met veel te veel andere regels. Vaccin-­weigeraars meer laten betalen, lost het ­probleem op de ic’s nog niet meteen op. Er is tenslotte een maximum aan die capaciteit.

Een ander idee dat wellicht aansluit bij mensen die een vaccin verwerpen, en er niet zelden eigenzinnige en aparte ideeën op na houden: begin over het land verspreid enkele intensive care units, samen met verpleegkundigen en artsen die ook problemen hebben met het vaccin. Wellicht zijn er gelijkgestemde verzekeraars te porren om te participeren.

Krijgen ze corona, of in de toekomst een andere ziekte waarvoor ze niet gevaccineerd zijn (zoals de griep), dan kunnen ze daar terecht – en voor alle andere aandoeningen blijven ze in het reguliere zorg­systeem, waarvoor ze minder betalen.

Op deze manier dragen ze eigen verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, passend in onze sterk geïndividualiseerde cultuur, zonder anderen te belasten.

Jan Derksen, Nijmegen

Brievenschrijvers

Ik lees de columns van Sheila Sitalsing altijd erg graag. Scherp, humoristisch en goede analyses die altijd raak zijn. Maar bij haar opmerking over het niveau van de ingezonden stukken in een willekeurige krant trok ik toch even een wenkbrauw op.

Ik ben zelf zo’n brievenschrijver, maar wil vooral mijn medebrievenschrijvers verdedigen. De doorsnee- ingezonden brief in de Volkskrant is een toonbeeld van nadenkendheid, eloquentie en toont vaak grote betrokkenheid bij actuele thema’s.

De columns van Sheila Sitalsing (en Sylvia Witteman en Sigmund) en de ingezonden brieven sla ik nooit over. Die brieven geven mij een bredere kijk op wat er leeft, soms vanuit een verrassend nieuwe invalshoek.

Ik denk dat de brievenredactie Sheila Sitalsing ook even tot de orde kan roepen, want in feite diskwalificeert ze het selectiebeleid van de redactie. Ik kan niet oordelen over brieven in andere kranten, kan me wel wat voorstellen bij de brieven in bijvoorbeeld de krant voor mensen die de wekker wat eerder zetten, maar je eigen brievenschrijvers verdienen beter.

Gerrit Voortman, Warnsveld

Stemgerechtigde leeftijd

Sheila Sitalsing roept op om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen, omdat er ook oudere mensen zijn die domme dingen zeggen. De echte reden is opportunistischer. Sitalsings mening valt samen met die van

18-minners. Dan maar de wet aanpassen om van die VVD-stemmers af te komen.

18-minners zijn bezig hun identiteit te ontwikkelen welke nog niet geworteld is in de realiteit. Ze zijn daarom erg gevoelig voor de vele informatie die zeer vaak ideologisch of commercieel van aard is. Wat kleuters doen met de fysieke wereld, doen 18-minners met ideeën.

Ondanks al deze informatie staat deze generatie 18-minners verder weg van de realiteit dan al hun voorgangers. Met een beetje planning kan je volwassenheid tot diep in je 30ste uitstellen.

Ik denk dat we de stemgerechtigde leeftijd moeten koppelen aan de pensioengerechtigde leeftijd. Steeds verder omhoog dus.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Vuurwapens

Wij gaan steeds meer Amerika achterna. Met de Marshall-hulp was dat nog een gevleugeld toekomstbeeld, vandaag is het in dat land van omgrensde mogelijkheden veeleer kommer en kwel. Vooral het bezit en openlijk tonen en gebruiken van vuurwapens is geen voorbeeld ter navolging.

Helaas laten allerlei films en games mij in de kou staan voor wat betreft het bieden van een geweldloos toekomstperspectief. Ook onze eigen de Volkskrant laat van twee aangekondigde films op televisie een foto zien die er kennelijk voor bedoeld is mensen tot kijken te inspireren.

Twee maal een man met gericht pistool, maandag Taken en dinsdag Payback. Dat gaat niet goed mensen, ook de krant moet zich terughoudend opstellen, zeker in het tonen van vuurwapengeweld. We zagen onlangs weer waar het onbeteugeld gebruik van dit soort machotuig op filmsets (en dus ook daarbuiten, als navolging) toe kan leiden.

Dus stoppen met laten zien, dat helpt hopelijk tot vermindering van het gebruik ervan.

Vic Wendel, Roosendaal