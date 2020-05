Opeens vraagt de Russische staats-tv: ‘Waar is uw mondkapje?’

Een maand geleden paste de coronacrisis nog naadloos in het format van de zondagavondshow van Dmitri Kiseljov. Eerst de dramatische openingstune, dan wat flitsende beelden van uitpuilende ziekenhuizen in Europa en dan Kiseljov die de onderwerpen inleidde: ‘Waarom de Europese Unie zo snel in elkaar stort door het coronavirus en waarom de Amerikanen Poetin dankbaar zijn.’ Gaat u er maar voor zitten.

De zondagavondshow van Dmitri Kiseljov is het zwaartepunt op de Russische staatstelevisie. In een knallende uitzending van twee uur wordt de situatie in de wereld besproken. De boodschap aan de kijkers is iedere zondag hetzelfde: gelukkig woont u veilig in Rusland. Zo proberen Kiseljov en zijn collega’s de bevolking al jaren af te leiden van problemen in eigen land. En als die ter sprake komen, zijn ze vooral de schuld van het Westen.

Coronabesmettingen

Maar die boodschap is steeds moeilijker uit te dragen nu Rusland de meeste coronabesmettingen ter wereld telt na de VS. Nu puilen de Russische ziekenhuizen uit, worden er winkelcentra omgebouwd tot verpleegzalen, liggen de premier en Poetins woordvoerder in het ziekenhuis met corona, en komen er dagelijks meer dan 10 duizend besmettingen bij. Het is wat veel om allemaal aan het buitenland te wijten.

Dmitri Kiseljov besloot de pijlen te richten op de eigen bevolking. Afgelopen zondag opende hij zijn uitzending met beelden van noodziekenhuizen en rouwende mensen, gevolgd door beelden van Russen zonder mondkapje. Kiseljov: ‘Hoe kunnen we deze ideologische sceptici en de mensen die de isolatie zat zijn nog overtuigen van de ernst van de situatie?’

Te zien is hoe mensen op straat worden belaagd door cameraploegen met de vraag: waar is uw mondkapje? Een opmerkelijke vraag, aangezien mondkapjes in Rusland helemaal niet verplicht zijn op straat. Sinds dinsdag moeten mensen ze wel dragen in het openbaar vervoer en in winkels.

Ontevreden over aanpak

Ook andere programma’s op de staats-tv leggen de schuld voor de virusverspreiding steeds meer bij de eigen bevolking. Die wending is veelzeggend voor de groeiende kloof tussen de autoriteiten en de bevolking. De Russen zijn allerminst tevreden over de crisisaanpak van Poetin en de regering. Waarom stuurde Poetin bijvoorbeeld schaarse beademingsmachines naar het buitenland? Waarom blijft hij maar zeggen dat de situatie ‘volledig onder controle’ is? Nog onbegrijpelijker voor de Russen was Poetins aankondiging om de lockdown te beëindigen, terwijl de piek nog niet in zicht is. Poetins populariteit zakte in de peilingen tot het laagste niveau sinds zijn aantreden.

Maar die kritiek laten horen is geen optie voor de staats-tv. Die is onder Poetin volledig ingericht om het beleid en het imago van de president te promoten. Zenders met kritiek zijn van de kabel gehaald. Ervoor terug kregen Russen programma’s als Moskou. Kremlin. Poetin, een realityshow waarin Poetin onderzeeboten bestuurt, wandelingen door de natuur maakt met de defensieminister en opdrachten geeft aan ondergeschikten . Poetin kan simpelweg geen fouten maken. En nu het buitenland niet meer verantwoordelijk gehouden kan worden, zoekt de staats-tv dus zondebokken binnen de eigen grenzen.

Dat wil niet zeggen dat kijkers van Kiseljovs show nu het buitenland moeten benijden. Kiseljov suggereerde zondag dat het virus in het Verenigd Koninkrijk wel vijftien keer dodelijker is dan in Rusland. Het is de vraag hoeveel Russen hij nog geruststelde met die bewering.