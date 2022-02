De man ging voor de spiegel staan en nam zichzelf op van top tot teen. Voor iemand van bijna 50 zag hij er goed uit, vond hijzelf. Hij draaide zich half om, waarbij hij over zijn schouder naar zichzelf bleef kijken. Hij had een klein buikje, maar dat stond hem helemaal niet onaantrekkelijk. Dat was eerder een teken van welstand. Bijna vertederd wreef hij over de bolling: een beer die zich te goed had gedaan aan een heerlijk maaltje.

Omdat hij naar de aandeelhoudersvergadering moest, had hij een keurig pak aangetrokken, onlangs gekocht bij Oger in de P.C. Hooftstraat, met nog vijf andere pakken. Succes in het leven was voor hem nooit een grote moeite geweest. Het leek wel of het hem kwam aanwaaien. Hij bezat een mooie auto, een mooie vrouw en een paar mooie kinderen. Weer bekeek hij zichzelf in de spiegel en zoog zich vol lucht. Even wilde hij zich op de borst trommelen, maar opeens kwam de behoefte op om zijn mannelijkheid op een andere manier te tonen.

Zijn hand ging omlaag, hij trok de rits open en haalde hem eruit. Een moment stond hij versteend voor de spiegel. Hij moest denken aan de foto van die Amerikaanse kunstenaar, een fotograaf. Hoe heette die ook alweer? Er was nog een tentoonstelling van hem geweest. Mapple…mapplesiroop… mapplethorpe…ja, die was het, Robert Mapplethorpe! Hij had er foto’s van gemaakt en was er heel beroemd mee geworden. Maar wat hij deed, was natuurlijk iets heel anders, dat was kunst.

De man bekeek zichzelf weer en moest toegeven dat zijn vlag, zoals die er bij hing, geen aanspraak mocht maken op enige vorm van kunstzinnigheid. Hij dacht aan zijn jonge jaren, toen alles overzichtelijk was. Mannen waren mannen en vrouwen waren vrouwen. Zijn eerste foto van hem had hij genomen met een zelfontspanner. Dat was nog een heel gedoe geweest. Camera indrukken en dan snel naar de juiste plek rennen om te poseren.

Als je de foto later terugkeek, bleek hij er meestal net naast te hangen, of zag je alleen een stuk been en een hoop haar. Of je werd geconfronteerd met je eigen billen: te laat ter plekke gearriveerd, omdat de zelfontspanner te vroeg was afgegaan. Door de komst van polaroid was het een stuk gemakkelijker geworden. Je maakt een foto van hem, even wuiven om op te drogen, in een enveloppe doen en dan opsturen. Toch nog een hoop werk op je doel te bereiken.

Gelukkig was er nu de iPhone. Hij pakte zijn toestel en nam een foto. In zijn app bekeek hij het resultaat. Hij schrok, want van boven zag het zaakje er nogal rimpelig uit. Dat moest anders. Hij zette zijn Phone in selfiestand en probeerde als het ware een foto en face te nemen. Hij ging wijdbeens staan, de billen achteruit, en hield de camera voor zich. Ook dit resultaat bevredigde hem niet. Zijn arm had hij niet uit beeld weten te houden en bovendien leek hij, vanuit die positie, meer een verschrompelde entrecote.

Het was toch niet koud in de kamer? Met openstaande broek liep hij naar de thermostaat om de verwarming hoger te zetten. Eenmaal teruggekeerd voor de spiegel, deed hij een poging om een foto van hem en profil te nemen. Nog een geluk dat hij een getrainde sporter was geweest, want om hem precies in het kader te houden, moest hij helemaal opzij buigen.

Zo was hij enige tijd bezig, het klikken van de camera was het enige geluid in de kamer. Ondertussen luisterde hij goed of hij geen sleutel in het slot van de buitendeur hoorde, want hij wilde liever niet dat zijn vrouw hem in deze bezigheid zou aantreffen. Tenslotte liet hij zijn boek zakken, draaide zich om, bukte zich en keek door zijn benen in de spiegel, zoals Frits van Egters, naar hij meende, had gedaan in De avonden van Gerard Reve. Maar anders dan Frits wist hij in die houding ook nog een selfie te maken.

‘Poepoe’, dacht hij, toen hij het resultaat zag.

Daarna bekeek hij uitvoerig de foto’s die hij had gemaakt. Het was zaak de beste eruit te halen. Tenslotte koos hij voor de foto van een wat langer exemplaar, omdat hij daar eerst enige tijd aan had getrokken. De vraag was alleen: aan wie ging hij de foto sturen? In WhatsApp raadpleegde hij zijn verzendlijst. Aan Chantal, Loes, of Lotte? Of aan Sylvia, Puck of Jade? Tenslotte besloot hij de foto aan allemaal te sturen. Hij drukte op: ‘verzend.’ Nu alleen nog afwachten wat ervan komen zou.

Toen hoorde hij hoe de sleutel in het slot van de buitendeur werd gestoken.