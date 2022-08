Opdrogende Hofvijver legt bonnetje Teevendeal bloot

Beeld Getty Images

Op het teruggevonden bonnetje is te lezen dat het Openbaar Ministerie 4,7 miljoen euro kwijtscheldt aan drugshandelaar Cees H. Hoewel ict’ers al in 2015 een digitale kopie van het bonnetje vonden, was het origineel jarenlang zoek. Onderzoekers vermoeden nu dat iemand het rond 2014 vanuit het Torentje in de Hofvijver heeft gegooid.

Premier Mark Rutte zegt opgelucht te zijn dat het bonnetje terecht is. ‘We zijn dit bewijsstuk jarenlang kwijt geweest’, zegt hij terwijl zenuwachtig over zijn gezicht wrijft. ‘Geweldig dat het is teruggevonden en recht onder mijn Torentje nog wel. Ongelofelijk dat het al die tijd gewoon daar lag.’

De premier wil nu uitzoeken wie de verantwoordelijkheid moet nemen voor het weggegooide bonnetje. ‘Dilan Yesulguz zal als huidige minister van Justitie en Veiligheid de Kamer zo snel mogelijk te woord staan. Ze was een zeer gewaardeerd collega.’

Het bonnetje wordt straks gewoon weer in bewaring genomen door ‘de mensen die daarover gaan’, zegt Rutte. ‘Ja dus ik heb het hier ergens klaargelegd en dan zorg ik dat het goed terechtkomt. Het moet hier ergens liggen, in dit laatje, of op mijn bureau, wacht even hoor. Nou ja, dat duikt straks wel weer ergens op.’

Het bonnetje van de Teevendeal was overigens niet de enige vondst van de dag. Verderop in de vijver vonden mensen mappen met op de ringband geschreven ‘communicatie Hugo en Sywert’, de notulen van een gesprek tussen de minister van Defensie en Mark Rutte over Hawija en tweehonderd oude Nokia’s.