Opa was in 1938 een ‘vijand van de staat’, kleinzoon is nu ‘buitenlands agent’

Direct na de nieuwe Russische inval in Oekraïne, op 24 februari vorig jaar, schreef ik dat Poetin opnieuw een ijzeren gordijn optrekt in Europa, ‘waarvan de grenzen nu worden getekend in bloed, maar dat in elk geval Belarus omvat’. Hoe gaat het een jaar later achter dat ijzeren gordijn?

Nou, het valt niet mee. De repressie in Belarus is verder geïntensiveerd na de eerste brute onderdrukking van vreedzame straatprotesten in het najaar van 2020. Dagelijks worden er nog mensen veroordeeld, die niets gedaan hebben, vaak tot jaren strafkamp. Verder is het land een groot oefenterrein geworden voor Russische militairen. De toekomst van Belarus is afhankelijk van de uitkomst van de oorlog en de vraag of er na Poetin een ‘verlicht’ regime komt, dat grenzen en soevereiniteit van buurlanden respecteert.

Over de auteur Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout.

Toch is de situatie er fundamenteel anders dan in Rusland. Belarus ontwaakte in 2020 verlaat uit zijn sovjetapathie. De bevolking, grenzend aan snel moderniserende landen, zei massaal nee tegen de postsovjetmaffioos Loekasjenka. Dat valt niet meer terug te draaien – dus het volk is geketend maar innerlijk bevrijd.

Niets daarvan in Rusland, waar men nog gelooft in eigen grootsheid. De situatie is er, geestelijk bezien, rampzalig. Direct na de invasie zag ik nog ‘lichtpunten’ want ook Russen waren verrast en in shock. Maar het geringe aantal mensen dat protesteerde werd van straat geveegd, duizenden anderen vluchtten en dat was dat.

Een recent Ests rapport stelt vast dat Rusland ‘intern een Sovjet-Unie 2.0 is geworden, dat zich laat inspireren door stalinistische repressie, Chroetsjov-slogans, en Brezjnev-stagnatie’. De steun voor het regime, ‘dat tegelijk sterker en zwakker is dan ooit tevoren’, is solide. Waar ik vroeger orthodoxe priesters vroeger tegen betaling nieuwe auto’s zag zegenen, doen ze dat nu met nieuwe rekruten op weg naar het allerhoogste: de dood voor het vaderland. Poetin wil het, genoeg Russische moeders vinden het eerzaam.

Via een glazen bol (oké: telefoon) kun je in de Russische wereld kijken, maar ik vind er niet elke dag de kracht voor. Als student was ik gefascineerd door de vraag waarom het Duitse volk achter Hitler aanliep. Hoe konden al die gewone mensen het kwaad rationaliseren? Het kan – zo bleek onder Hitler, in Rwanda, in ex-Joegoslavië, en vandaag weer in Rusland.

Interessant voer voor wetenschappers, maar als het te dichtbij komt is het bijkans onverteerbaar. De verpletterende alledaagse banaliteit van een volk dat zich schikt in zijn passieve medeplichtigheid (ja, met duizend schakeringen) aan een brute veroveringsoorlog tegen de buren, snijdt door de ziel. Niet zo bloedig als Poetins horrorshow in Oekraïne, maar meer ‘menselijke conditie’ dan je 24/7 kunt verdragen.

Of denk aan de pijn van Oekraïners die vanuit de schuilkelder hun Russische familie belden om te horen dat ze er niks van snappen! Geen wonder dat veel Oekraïners hun Russische vrienden of verwanten ‘gezombificeerd’ noemen.

Sommige Russen begrijpen dat terwijl Poetin Oekraïne naar het stenen tijdperk terug bombardeert, hij Rusland mentaal ruïneert. Andrei Kolesnikov, die werkte bij de nu gesloten denktank Carnegie Moskou, schreef er een indringend artikel over in Foreign Affairs: ‘How Russians Learned to Stop Worrying and Love The War’. Zijn opa werd in 1938 als ‘vijand van de staat’ gearresteerd. Nu krijgt Kolesnikov zelf, 84 jaar later, het stempel ‘buitenlands agent’. Zijn stuk eindigt met een aan Pjotr Stolypin toegeschreven citaat: ‘Binnen een jaar verandert alles in het land, binnen een eeuw niets.’ Je zou van minder wanhopen.

En wij hier? Wij hebben meer kansen gemist de rug te rechten dan hier kunnen worden opgesomd (MH17 comes to mind). Recenter hadden we in elk geval Poetins artikel uit juli 2021 over ‘de historische eenheid van Russen en Oekraïners’ beter moeten lezen. Dat begint met de vaststelling dat Russen en Oekraïners ‘één volk, één geheel’ zijn.

Nu kunnen we echte Belarussische en Russische vluchtelingen opvangen, net als de Oekraïense. En we kunnen proberen ons te verplaatsen in bijvoorbeeld een 10-jarig Oekraïens meisje dat ‘graag ook een toekomst wil’. Als we ervoor helpen zorgen dat zij opgroeit in een veilig, vrij Oekraïne waar je niet Vladimir de Verschrikkelijke hoeft te vereren, doen we iets goed. En wie weet kan dat op den duur ook het lot van 10-jarige meisjes uit Belarus en Rusland verbeteren.