Op zoek naar de tandartsrekening worstelde ik me door mails van GeileMilf

Wie erover leest, leert dat er ook in het Romeinse Rijk, het imperium van Karel de Grote en het China van de Tang-keizers valse, platte en hebzuchtige figuren rondliepen. Ik zal in deze rubriek dus nooit beweren dat mensen louter door toedoen van de digitale revolutie vals, plat en hebzuchtig worden. Maar op grond van wat je op een doodgewone dag zoal bij je Ongewenste Mails kunt vinden – een digitaal postvak dat ook wel ‘Junk’ of ‘Spam’ heet – zou je het soms wel kunnen denken.

Het was alweer een tijd geleden dat ik dit postvak had geopend, want ik kan goed zonder Ongewenste Mail. Helaas kreeg ik een telefoontje van de tandartsassistent over een niet betaalde rekening die online was verstuurd. Ik zei: ‘Ik heb helemaal geen rekening ontvangen’. Toen zei de tandartsassistent: ‘Kijkt u eens bij uw junkmail, daar komt onze post vaak terecht.’

En toen ging ik tussen 271 Ongewenste Mails op zoek naar die tandartsrekening. In die zoektocht passeerde ik mails van GeileMilf (‘Ik ben zo geil en ik wil dat je me je identiteitsbewijs laat zien’), van UkraineGirl (‘Are you looking for true love?’) en Miluutje (‘Ik heb nu honger naar seks’). Ik passeerde mails van de Bitcoin Miljonairs Club (‘Vijfde poging om u te bereiken: uitbetaling $56.989,30 in afwachting van bevestiging meneermevrouw olaftempelman’), Bitcoin-geld (‘Gefeliciteerd!!!! We hebben 50.382,48 dollar toegevoegd aan uw account’) en BigWins Casino (‘Stort nu en claim een geweldige 400 procent bonus’). Ik moest langs mails van Nu Afvallen (‘Gewichtsverlies overspoelt de natie’) en KetoXplode Gummies (‘Een nieuwe methode om overgewicht te bestrijden: 7-8 kilo afvallen in 10 dagen’). Tussen een van de KetoXplode-mails en een GeileMilf-mail zat de mail van de tandarts.

Ik behoor niet tot de mensen die graag tandartsrekeningen betalen. Toch was ik zo blij toen ik die rekening eindelijk had gevonden dat ik klikte op ‘geen junk’ oftewel: verplaatsten naar gewenste mails.