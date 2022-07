‘Op weg naar de top’ laat zien dat de emancipatiestrijd van vrouwen in het voetbal ook echt een strijd ís

Bij het begin van het EK vrouwenvoetbal zendt Human de vierdelige documentaire Op weg naar de top uit. Een ambitieuze, diepgravende en soms ontroerende vertelling van documentairemaker Mildred Roethof over de lange strijd van meisjes en vrouwen voor een gelijkwaardige behandeling in de sport waar sinds het jaar nul mannen de dienst hebben uitgemaakt.

Bobbie Kind per tram onderweg naar de voetbaltraining. Beeld Human

De sport was, althans in competitieverband, in Nederland tot 1971 verboden voor vrouwen, zogenaamd om fysieke redenen. Een sport die nog steeds wordt gekenmerkt door achterstelling van vrouwen, onderschatting en het dwarsbomen van hun ambities. Reden waarom veel toptalent de blits maakt bij buitenlandse topclubs, die eerder de onstuitbare opmars van het vrouwenvoetbal onder ogen zagen.

In vier keer vijftig minuten beschrijft Roethof de emancipatiestrijd – strijd ís het – empathisch en lichtvoetig. Ze doet dat aan de hand van openhartige interviews en portretten. Met prominenten en (voormalige) Oranjeleeuwinnen: ex-speelster en manager vrouwenvoetbal bij Ajax Daphne Koster, voetballers Merel van Dongen (Atlético Madrid) en Sherida Spitse (Ajax), ex-voetballer en tv-analist Leonne Stentler, ex-bondscoach Sarina Wiegman – om er maar een paar te noemen. Maar ook met jonge talenten, meiden zoals Bobbie Kind, die maar van twee dingen droomt: spelen in ‘het eerste’ van Ajax en geselecteerd worden voor het nationale elftal.

Pijnlijke voorbeelden van hun achterstelling in heden en verleden zijn er te over. Terwijl topclubs hun jonge (mannelijke) talenten dagelijks per taxi van huis naar topsportschool, naar training en naar huis laten vervoeren, moet Bobbie met de tram. De jongens krijgen de beste trainers en voedingsadviezen, bij de meisjes zijn het vaak de ouders die voor de randzaken opdraaien.

Overal worden meisjes met voetbaltalent geconfronteerd met het gesloten mannenbastion. Jongens bouwen samen aan teamspirit in de kleedkamer, hun teamgenote verkleedt zich in het hok van de scheidsrechter. Lang speelden de Oranjeleeuwinnen in wijde kleding , dat ‘zag er niet uit’, aldus vroege voorvechter van de vrouwenzaak, voormalig KNVB-bestuurder Michael van Praag: ‘Ze kregen de outfit van de mannen van het voorgaande jaar’. Nog niet zolang geleden vroeg hij de NOS om vrouwenwedstrijden te verslaan. Het antwoord: ‘Gaan we doen als ze er net zo lekker uitzien als de hockeydames.’

Overal in het voetbal loert de ongelijkheid. Niet zo vreemd dus dat de Ajax-speelsters geen actie durfden te ondernemen tegen Marc – ‘Dickpic’ – Overmars, hoewel verhalen over diens grensoverschrijdend gedrag al jaren rondgingen. ‘Mister Ajax’ Sjaak Swart schoof de kwestie in gesprek met Roethof geroutineerd onder het tafelkleed: ‘Bij Ajax komt uiteindelijk alles weer goed.’ Het weerhield Daphne Koster er niet van een boekje open te doen over de angstcultuur toen zij bij Ajax voetbalde: ‘Je was als vrouw constant bang om niet te worden geaccepteerd. En continu vroeg je je af of wat je zegt geen consequenties heeft.’

Om moedeloos van te worden? Niet de heldinnen in Roethofs prachtdocu. Laat die maar schuiven.