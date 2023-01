Op TikTok kun je een nogal vertekend beeld krijgen van wat grappig is om met kinderen te doen

Mijn zoontje kon alleen nog maar hulpeloos op zijn rug liggen toen ik hem voor het eerst naar de opvang bracht. Het was maar voor twee uurtjes en ik ging om de hoek koffiedrinken, maar toch. Gelukkig had het kinderdagverblijf één zorg weg kunnen nemen. Er was me vooraf een lijst met vragen voorgelegd waarop ik tot in detail kon aangeven hoe er met zijn beeltenis moest worden omgesprongen. Mocht er bijvoorbeeld een uitgeknipt portretje in het groepslokaal komen te hangen? Mocht zijn foto worden gedeeld in de ouderapp, en zo ja, ook zichtbaar voor andere ouders? En in de nieuwbrief? Zou ik het erg vinden als er eventueel een onherkenbaar kiekje op de Instagrampagina wordt geplaatst? En wat als de schoolfotograaf langskomt? Hoe stond ik trouwens tegenover het gebruik van foto’s voor interne trainingsdoeleinden?

Op andere kinderdagverblijven zal het er vergelijkbaar aan toegaan. Er bestaan nu eenmaal zeer uiteenlopende opvattingen over het al dan niet online zetten van kinderfoto’s. De ene ouder verstuurt zelfs geen vakantiekiekjes via WhatsApp (want Mark Zuckerberg), de andere ouder maakt zijn kind de spil van zijn eigen YouTubecarrière.

Maar geen toestemmingsformulier is opgewassen tegen wat er deze week gebeurde bij een crèche in Amsterdam. Een 19-jarige stagiaire had daar stiekem filmpjes gemaakt van peuters die aan haar waren toevertrouwd, en de verontrustende beelden op Snapchat en TikTok gedeeld. Een wankel kind dat omver wordt gegooid met een yogabal, een meisje dat verdrietig haar middelvinger opsteekt omdat hij pijn doet, een jongetje dat op verzoek een zeehond nadoet. De vrouw filmt ook zichzelf terwijl ze kokhalzend een poepluier verschoont (bijschrift: ‘k doe dit zmr is ni eens mijn kind’) en filmt peuters die rare uitspraken doen, zoals ‘Wat zeg je nou met je vagina?’ en ‘Anders gooi ik lekker zand op je moeder’. De stagiaire is meteen weggestuurd nadat de filmpjes werden opgemerkt. Het kinderdagverblijf gaat aangifte tegen haar doen, las ik in nieuwsberichten.

In die nieuwsberichten werd gesproken van ‘onacceptabele en ongepaste’ beelden van ‘kinderen in een kwetsbare positie’. Er vielen woorden als ‘dramatisch’ en ‘shockerend’. ‘Ik vrees voor de toekomst van onze kinderen,’ schreef een moeder op de Facebookpagina van het kinderdagverblijf.

In de commentaargedeelten op TikTok werd ook uitgebreid nagepraat over de beelden en het ontslag van de stagiaire, maar op een iets andere toon. ‘Vond hem best wel grappig’, recenseerde een jongen de compilatievideo. Paar reacties verder: ‘Broer hij valt echt mee.’ Stukje naar beneden scrollen: ‘Had erger verwacht.’ Klein stukje nog: ‘Ze reageren wel overdreven.’

Een verzachtende omstandigheid: dit waren zelf nog kinderen, of misschien net kind-af. Te jong in elk geval om crèchegaand kroost en de bijbehorende zorgen te hebben. Daarnaast kun je op TikTok een nogal vertekend beeld krijgen van wat grappig is om met kinderen te doen. Onder hashtags als #momfail en #toddlerprank delen ouders hun huilende, scheldende, vallende, doorweekte, twerkende of verwarde nageslacht. Kinderen die ongelukkig van een speeltoestel vallen, gillende peuters waar neppoep op is gesmeerd, integraal geüploade verschoonsessies voorzien van lollig commentaar, een jongetje dat zijn moeder fuckable noemt in plaats van beautiful, voorhoofden op stoeptegels, tranen, ontredderde blikken.

Het zijn stuk voor stuk ongepaste en onacceptabele beelden van kinderen in een kwetsbare positie, maar ze zijn zo alomtegenwoordig dat er amper nog van wordt opgekeken. Een stagiaire kun je tenminste nog de laan uit sturen, maar wat doen we eigenlijk met papa en mama?