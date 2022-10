Op sociale media lijkt zelfs het gras in Ter Apel groener

We hebben het allemaal met eigen ogen kunnen zien. We zagen de foto’s van grote borden pasta die dunne influencers na het fotomomentje onaangeroerd lieten staan. We weten inmiddels dat je over de roodverbrande hoofden moet lopen alvorens je de pastelkleurige visserdorpjes in Cinque Terre kunt aanschouwen. We snappen dat de money mindset van al die Instagramcoaches zich lang niet altijd naar een goedgevulde bankrekening vertaalt, dat perfecte lijven zonder photoshop niet bestaan en dat gelukkige stelletjes niet de godganse dag hoeven te delen hoe gelukkig ze zijn. O, en die opgeruimde yogameid wier innerlijke rust van het scherm lijkt te spatten? Zit ook gewoon zes uur per dag op Instagram.

We zien het, weten het en snappen het, maar misschien wíllen we gewoon geloven dat de mensen in onze schermpjes mooier zijn dan wij, productiever zijn dan wij en meer vrienden hebben dan wij. Zitten ze weer lekker te eten hoor. En jullie waren laatst toch ook al op vakantie? Het gras op sociale media is zo fluorescerend groen dat je het eigenlijk direct zou moeten wantrouwen. Toch zorgt het voor onzekerheid, fomo en bijtende jaloezie. Want jouw gras is maar gewoon grasgroen, soms zelfs een beetje bruinig.

Een screenshot uit een tiktok van Bassam, waarop het eten op het cruiseschip te zien is. Beeld Tiktok

Zou het door dat mechanisme komen dat twitteraars en facebookers deze week vol afgunst reageerden op het tijdelijke onderkomen van een groep asielzoekers, een cruiseschip dat normaal tussen Zweden en Finland vaart? Onder ‘gewone hardwerkende Nederlanders’ zoals Henk, Ingrid, Geert en Wybren gingen tiktoks rond van @bassam5432, een Syriër die op het filmpjesplatform fragmenten uit zijn leven deelt. In Bassams tiktoks zijn beelden van het schip te zien, van een kleine hut met uitzicht op een industrieterrein, van rijen mensen die met lege borden staan te wachten en van het avondeten: kip, rijst, worteltjes en doperwten. Andere bewoners van de noodopvang deelden beelden van de uitgestorven loungeruimtes (de meeste faciliteiten op het cruiseschip zijn gesloten), van stukken appeltaart en trappen met goudkleurige leuningen.

Tuurlijk, het gras op sociale media lijkt nu eenmaal groener, maar nu deden kijkers wel heel erg hun best om verblind te worden door de felheid. ‘Beter ontbijt dan ik’, twitterde Bart verbolgen. ‘Ik mag het doen met twee broodjes kaas zonder boter.’ Twitteraar Don viel zelfs over de korte broek van een cruiseschipbewoner: ‘Aangename temperatuur daar.’ Sylvester vond de filmpjes dan weer niet korrelig genoeg: ‘De smartphone lijkt van een behoorlijke kwaliteit te zijn.’

De vraag is of Bart, Don en Sylvester willen ruilen met Bassam. De Syriër verbleef tot voor kort in Ter Apel en wie verder kijkt dan zijn bord met kip ziet ook de tiktoks van gymzalen, brokstukken, dranghekken en provisorische tentenkampen. Nee, waarschijnlijk hebben Bart, Don en Sylvester hun asielzoekers het liefst gewoon arm, hongerig en rillerig. Ze zullen vast zo’n punt appeltaart lusten, maar er zijn grenzen aan de jaloezie die sociale media kunnen oproepen.

Of toch niet. Deze week kreeg ik een aantal tiktoks doorgestuurd die in de gevangenis zijn opgenomen. Iemand filmt bijvoorbeeld blikjes frisdrank en zoomt lang in op een tube tandpasta, André Hazes op de speakers. Scrollend door de reacties (‘Gewoon hotel, man’) moest ik concluderen dat men het spelletje soms ook wel héél graag meespeelt. ‘Ook nog gratis gas en stroom’, schreef iemand verlekkerd, en een ander: ‘Dat is een vakantiehuisje.’ Tiktokker Damian verhoogde de inzet en maakte nog maar eens duidelijk hoe gewillig we ons door sociale media laten misleiden: ‘Nu wil ik ook in de gevangenis komen.’