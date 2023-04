Op sociale media gaat woede door de maag

De elite gaat ons op een dieet van krekels en meelwormen zetten – dit is slechts een van de vele complottheorieën die vanuit extreem-rechtse hoek over ons worden uitgestort. Vorige maand, toen Thierry Baudet nog goede hoop had voor de Provinciale Statenverkiezingen, nam hij een TikTokfilmpje op waarin hij een vuist maakte tegen het gedwongen eten van insecten. ‘Gadverdamme’, riep hij met een vies gezicht, nadat een medewerker hem een handje gevriesdroogde sprinkhanen had toegeworpen; een geschilderde Alexis de Tocqueville keek op de FvD-voorman neer. ‘Dit is wat ze dus willen dat we gaan eten.’ Voor hem op tafel stonden drie bakjes met kriebelbeestjes. ‘Kijk, dit is allemaal al te koop, hè’, walgde Baudet. ‘Om te éten. Ik vind het afschuwelijk.’

Baudet geeft zijn mening over het eten van insecten. Beeld TikTok

Het werd niet helemaal duidelijk hoe ‘ze’ dit snode plan wilden gaan implementeren, wie die ‘ze’ eigenlijk waren en wat dit in godsnaam met provinciaal beleid te maken had, maar daar was het Baudet ook niet om te doen. Het filmpje kreeg meer dan een miljoen views en werd een van zijn best bekeken filmpjes. Die kon hij weer in zijn zak steken.

Boosheid is een emotie die op sociale media goed gedijt, dat hoef je een raspopulist anno 2023 niet meer uit te leggen. Onderzoekers van Yale ontdekten bijvoorbeeld dat twitteraars zich steeds kwader gingen maken naarmate ze langer op het platform zaten; ze leerden dat woede werd beloond met likes, interactie en een groter bereik, en pasten hun uitingen daarop aan. Nieuwssites legden zich ondertussen toe op woestmakende clickbait, vloggers vonden allerlei manieren om schuimbekkende kijkers te trekken en ook influencers ontdekten dat een beetje ophef wonderen deed voor het engagement. Zo ontstond rage bait: content die speciaal wordt gemaakt om boosheid op te wekken.

Een levendige subcategorie is voedselgerelateerde rage bait. Eten blijkt extreem gevoelig te liggen en Baudet is zeker niet de enige die daar gebruik van maakt. The Verge, een Amerikaanse nieuwssite over technologie, concludeerde onlangs dat vieze recepten op TikTok eerder viraal gaan dan lekkere. Internetkoks die het gat in de markt hebben gevonden, proberen vanuit hun keuken zo veel mogelijk mensen op de kast te jagen: met goor eten, omslachtig klaargemaakt eten, extreem ongezond eten.

Het verraderlijke is dat het aanvankelijk gewoon onschuldige filmpjes lijken waarin tips, handigheidjes en recepten worden gedeeld. Neem dit waanzinnige idee voor verse pasta: gooi een pak ongekookte spaghetti in de blender, kneed wat eieren door het gruis, snijd zulke dikke repen van het deeg dat het hele pak spaghetti één bordje ‘verse’ pasta oplevert en kijk daar dan erg triomfantelijk bij. Of deze geweldige #lifehack: giet eieren een voor een in een ijsblokjesvorm, stop het geheel in de vriezer en bak de bevroren eierblokjes vervolgens tot meelijwekkende bruine prutjes. Ook stuitend is de video waarin een man omgekeerde bangers & mash maakt: geen varkensworstjes met aardappelpuree maar aardappelworstjes met varkenspuree.

Beoefenaars van dit populaire genre, dat bekend is onder namen als curious cuisine, cursed food en creative cooking, blijven nieuwe manieren bedenken om hun kijkers geërgerd en gedesillusioneerd achter te laten. Elke dag gaan er met dat doel weer liters gesmolten kaas doorheen, mengsels van olijven en marshmallows, bergen gehakt en natuurlijk eieren, heel veel eieren. En wie echt groots wil uitpakken, kan ook nog suggereren dat er een kwaadwillende elite is die het ons via een trechter door de strot komt duwen. Maar dan wordt het wel héél onsmakelijk.