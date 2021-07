Op pagina 2 van de Volkskrant heeft Mark Rutte het altijd gedaan

Nachtclub Bitterzoet in Amsterdam vol feestende jongeren. Beeld Joris van Gennip

Wat fijn dat u in de zomer eens andere columnisten op pagina 2 laat schrijven. Wat jammer dat hetzelfde anti-Rutte-sentiment blijft bestaan. Voorheen Sheila Sitalsing, nu Aleid Truijens. De uitspraak ‘Rutte had moeten zeggen dat de jongeren niet schuldig zijn aan de vloedgolf van besmettingen’ is een vlek op de verder genuanceerde krant.

Natuurlijk draagt het kabinet verantwoordelijkheid, maar dat daarmee de jongeren niet schuldig zijn aan het verspreiden van het virus is natuurlijk onzin. In tegenstelling tot Truijens zal ik een paar argumenten noemen: jongeren konden weten dat de vaccins pas optimaal werken na een aantal weken; ze konden weten dat er een besmettelijke variant rondwaart; ze kunnen weten dat besmettelijkheid van een ziekte niet alleen een juridische zaak is.

Daarbuiten wil ik ook de festivalorginasatoren en de burgemeesters noemen die telkens roepen dat het wel kan. Het antwoord is gegeven: een sterk dalende trend in besmettingen, het werk en de inspanning van velen, is in één klap ongedaan gemaakt. Wie is er dan verantwoordelijk? Het ligt echt wel wat genuanceerder.

Harm Jans Muntinga, Tilburg

Madagaskar

Met verbazing las ik het artikel ‘Klimaatverandering oorzaak van droogte en honger op Madagaskar’. De mens is namelijk wel degelijk de belangrijkste oorzaak van de droogte en honger op Madagaskar. Gigantische stukken bos zijn in de afgelopen eeuwen door de inwoners gekapt en vooral ook afgebrand om ruimte te maken voor onder andere rijstteelt en koffieplantages. Daardoor droogde het land op den duur uit en konden sprinkhanenplagen en stofstormen ontstaan, trad er erosie op en werd het land steeds onvruchtbaarder met honger tot gevolg. De verwijzing naar ruimtereizen van miljardairs doet, wat je er ook van vindt, hier overigens helemaal niet ter zake.

Vera Jongman, Groningen

Klimaat

Zullen we stoppen met verbaasd te zijn dat het water komt? En stoppen met te denken dat wij sterker zijn dan natuurkrachten? Het is tijd voor radicaal andere keuzes, zoals stoppen met de vee-industrie. Dát is een effectieve klimaatmaatregel. We laten het water zelf komen. Dan kunnen we het ook keren, met dijken én met ons gedrag.

Paulien Edixhoven, Heiloo

Anderhalve meter

Wellicht is het een goed idee het woord ‘indikken’, behalve in de betekenis van inkoken, uit het woordenboek te schrappen.

Sylvia Schut, Den Haag

Woke

Nog niet zo lang geleden las ik in de Volkskrant dat de helft van de Britten niet weet wat ‘woke’ is. Voor de andere helft is het een scheldwoord óf een compliment. Op 4 juli groot op de voorpagina: ‘Woke op de universiteit’. Vandaag tweemaal op pagina 21, Opinie & Debat (‘Woke-beweging is nieuwe McCarthyisme’) en een ingezonden brief. Als Britten al moeite hebben met dat woord, is het dan gek dat ik geen idee heb wat hiermee wordt bedoeld? Kan iemand me eens duidelijk uitleggen wat woke betekent? Of nog beter, er een goed Nederlands woord voor gebruiken?

Ineke Wierenga, Heemstede

Barbecue

Terwijl Duitsland, België en Limburg onder water staan na ongekende wateroverlast geeft demissionair premier Rutte zijn visie: ‘We moeten niet doorslaan met het klimaat, we moeten nog wel een leuk leven blijven leiden en gewoon kunnen blijven barbecueën.’

Jaap Lampe, Haarlem

Schimmelpenninck

Met de inhoud van de column van Sander Schimmelpenninck is inhoudelijk niet zo veel mis. Jammer is wel, dat hij de oorzaak van de geschetste problemen zoekt in gedrag en eigenschappen van ‘Nederlanders’ en zich afvraagt wat ‘wij’ er al dan niet aan (kunnen) doen. Of je het leuk vindt of niet, Nederlanders zijn we allemaal, met prettige en minder prettige eigenschappen.

Geert Jan Wichers, Beerta

Koning

Gelukkig heeft onze koning veel kennis over watermanagement. Hij kwam zich met kaplaarzen aan op de hoogte stellen in Valkenburg. Veel tijd had hij helaas niet, vanwege zijn vakantieplannen. Bij thuiskomst tijdens de tradionele fotosessie sprak hij zijn deelneming uit met de getroffenen en vergat daarbij niet de enorme schade aan woningen en infrastructuur te noemen: als deskundige weet hij tenslotte waar hij het over heeft. Hij verklaarde dat hij zijn afwezigheid wel ietwat ongemakkelijk vond zo kort voor zijn vertrek naar een ditmaal wat langer en ongestoord verblijf in Griekenland.

Martin Ritsma, Nunspeet