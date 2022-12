Op mijn kalender begint de ellende pas op 21 december

Ik zat aan de eettafel naar buiten te staren. Van naar buiten was alleen niet echt sprake, het raam was één groot zwart vlak en weerspiegelde mijn chagrijnige kop. Het was nog vroeg, maar al donker. Morgen zou het nog eerder en langer donker worden. Mijn vrouw keek me aan. ‘We hebben het hoogtepunt van de winter gehad’, zei ze. Ik fronste en dacht: wat lúl je nou? En zei daarna: ‘Sorry, maar waar heb je het over?’. Ze houdt een andere kalender aan, een waarin de winter van november tot februari loopt en je dus op 21 december op de helft bent. Op mijn kalender begint de ellende dan pas. Die laatste tien dagen van december reken ik voor het gemak niet mee, maar januari is een verschrikkelijke maand. Niet de verschrikkelijkste, want dat is februari met z’n wispelturige lengte en dat ‘Weet je, misschien zit er nog wel een Elfstedentocht in’.

De donkerste dag kwam. Toen mijn vrouw en kinderen de deur uit waren zette ik muziek op om de grijze geesten uit mijn hoofd te verdrijven. Daarna ging ik de stad in voor wat boodschappen. Bij de kookwinkel kocht ik een uitsteekvormpje in de vorm van een kerstboom, voor de kerstviering op school. Toen ik buiten kwam en omhoog keek zag ik een streep blauwe lucht. Ik liep naar een andere winkel en de streep werd een vlak en het vlak werd een veld en opeens kleurde de hele hemel voorzichtig blauw. Daar kwam de zon.

Ze gaf de grauwe gevels wat kleur op de wangen. Ze flitste wit op het water van de gracht en ik moest mijn ogen een beetje dichtknijpen. Ze scheen warm in mijn nek toen ik daarna naar mijn werkplek fietste en ze wierp mijn lange schaduw voor me uit op het fietspad.

Op de pont gingen mensen niet binnen, maar buiten op het voordek staan. Een jong stelletje stond met hun hoofden dicht bij elkaar. De jongen plaagde zijn vriendinnetje wat en lachte speels terwijl hij met zijn mond steeds dichter bij de hare kwam. Ik dacht dat ze elkaar zouden zoenen, maar het gebeurde niet. De pont gleed door het water, glanzend als olie. Aan beide oevers staken de randen van de stad scherp af tegen de lucht, die nu oneindig blauw was. Mensen hielden hun telefoons omhoog en maakten foto’s. De zon had de stad zijn kleuren teruggegeven, al was het maar voor even.

Niet veel later betrok het weer. Het grijs ging al snel over in het zwart van de langste nacht. Maar daarna zou het alleen maar lichter worden.