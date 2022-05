Op Lilly’s zelfsturende stadscamping krijgt iedereen een bed en eten

Ze rijdt in een groen autootje door Eindhoven, frituurt graag paardenbloemen en is een dakloze met attitude: Lilly Hendriks (50), zelfbenoemd ‘ervaringswerker’, zorgt graag voor andere daklozen. Haar twee studerende kinderen kon Lilly zelf niet grootbrengen, zegt haar moeder Colette, die me aan de telefoon vertelt hoe Lilly zo werd. Het begon met een postnatale psychose, waarna Lilly toen tot ieders verbijstering aan de heroïne raakte. Daarvan is ze nu al acht jaar afgekickt, maar Lilly bleef gehavend en op straat. Colette: ‘Het is een lang en droevig verhaal.’

In de opvang mocht Lilly haar hond Lava niet meenemen, en toen ze een woning kreeg aangeboden is ze daar weer uitgezet, omdat ze er straatvrienden liet logeren. Íemand moet toch naar ze omkijken, zegt Lilly. Haar moeder: ‘Zo belandde ze op een zwarte lijst van de woningbouwvereniging.’

Haar ouders deden wat ze konden. Een kamer bij hen in huis beviel Lilly ook niet, daarom hebben ze een campertje voor haar gekocht. Ook daar ving ze daklozen op die het elders niet redden: ‘Op alle plaatsen waar ze buiten sliepen werden hun spullen weggehaald.’ Lilly verzamelde in het campertje droge kleren en slaapzakken voor wie het nodig had.

Toen brandde de camper af. Haar ouders kochten het groene autootje voor Lilly. Ze werd met haar grote mond en dito hart een lokale bekendheid. Het Eindhovens Dagblad schreef over haar en ze mocht een presentatie geven op de Amsterdamse City Challenge Hackaton over ‘de duurzame stad’. Lilly arriveerde met een powerpoint-presentatie getiteld: ‘The Sustainable Urban City Camping’. Ik schiet in de lach om haar flair bij die woorden. Lilly, ernstig: ‘With a garden of today, yesterday and for a new tomorrow’.

We praten op tuinstoelen in een lieflijke bocht van het riviertje de Dommel, goed verstopt tussen fluitekruid en populieren, midden in Eindhoven. Ik kon de plaats niet vinden, belde Lilly, die zei op welke struiken ik af moest lopen. Daar vond ik zeven tenten, door Lilly verzameld en opgezet voor wie een slaapplaats nodig heeft: haar duurzame stadscamping, maar nu echt.

In maart begonnen ze hier te slapen, Lilly en haar beste straatvrienden sinds jaren, Henk en Pepo. Henk belandde via de ggz op straat, Pepo als uitgebuite Bulgaarse arbeidsmigrant. Er werd hier al lange tijd een dakloze in een tent gedoogd, tot hij afgelopen winter vertrok, met achterlating van een adembenemende hoeveelheid rotzooi. Lilly, Henk en Pepo ruimden alles op.

Van links naar rechts: Pepo, Henk en Lilly met Lava op de camping

In het midden is nu een provisorische keuken onder een partytent, waar Lilly elke avond voor alle gasten kookt. Het straatpastoraat kwam boodschappen brengen, Lilly zelf rijdt met haar autootje langs de voedselbank en andere gulle gevers.

Op Lilly’s stadscamping logeren tijdens mijn bezoek behalve Lilly, Henk en Pepo, acht Polen, een Engelsman en een vriendelijk verwarde jongen van 21. De Polen, dronken, vertellen hoe ze met hun werk ook hun slaapplaats verloren.

‘Er zijn weinig normale dagen’, bromt Henk, ‘maar wie zijn wij om mensen te weigeren?’ De avond tevoren zette hij een Pool van het terrein toen die zijn eigen vrouw sloeg. De Pool komt net een pot chrysanten brengen, met excuses voor Lilly. ‘Better give the flowers to your wife’, bromt Henk, wat de Pool braaf doet.

Nu brengt iedereen zijn vuilnis weg omdat het moet van Lilly, die ook streng toeziet op de afvalscheiding. Maar je houdt niet alles in de hand. Deze maand nam een man van 31 hier een overdosis, Lilly probeerde hem tevergeefs te reanimeren.

De gemeente Eindhoven heeft een ‘daklozenregisseur’, maar die mag me niet toelichten hoe de regie over de zelfsturende stadscamping vordert. De persvoorlichter wil alleen schriftelijk reageren: ‘Kamperen in de openbare ruimte is in Eindhoven niet toegestaan.’ Colette hoorde via Lilly van zoveel daklozen die nergens heen kunnen of willen, dat ze de stadcamping van haar dochter geen slecht idee vindt (‘Al zal er bewaking bij moeten’).

Lilly krijgt vlak na mijn bezoek toch opeens weer een studiootje van de gemeente, waar ze drie maanden gratis mag wonen. Op vrijdag neemt ze haar campinggasten mee daarheen om te schuilen voor het noodweer. ‘Ze willen me losweken’, zegt ze aan de telefoon. ‘Maar we gaan allemaal weer terug.’

Op maandag appt Lilly overstuur een brief van de gemeente: woensdagochtend om 10 uur komen ze haar camping ontruimen. Lilly wil nu naar de rechter: For a new tomorrow.