Op het vliegveld van Rome halen Italianen voor het boarden nog snel een booster

In een hoek van vertrekhal 1 staat een provisorische muur van blauwe schotten. Erachter leidt huisarts in opleiding Francesco Barbati (33) een klein maar goedbezocht vaccinatiecentrum, midden op het vliegveld van Rome Fiumicino.

‘De eerste vaccinatiehub ín een vliegveld’, stelde Nicola Zingaretti, gouverneur van de regio Lazio, bij de opening van de Vax&go in juli vol trots vast. ‘Reizigers nemen er net zo makkelijk een vaccin als een espresso, of ze nu aankomen, vertrekken, of overstappen.’

Barbati – hoornen bril, paardenstaart en onder zijn witte jas een houten kralenketting – zit achter de computer. Hij is verantwoordelijk voor wat bijna overal, maar zeker in Italië, het meest tijdrovende en arbeidsintensieve aspect van het vaccineren lijkt te zijn: de administratie.

Toch bedriegt de schijn. Want hoe log of ouderwets de Italiaanse GGD ook mag ogen, vergeleken met haar Nederlandse tegenhanger is de Italiaanse vaccinatiecampagne juist een baken van creativiteit en flexibiliteit.

Het vliegveld is een van de vele plekken waar Italië vaccins tot in de haarvaten van het land probeert te brengen, zo laagdrempelig als hun bureaucratische geweten toelaat. Italië vaccineert ook in scholen, in bedrijven, op stations. Iedereen – van apotheker tot huisarts, van militair tot kinderarts – doet mee om zoveel mogelijk vaccins te geven.

Een minister die zegt dat huisartsen ‘geen GGD’tje moeten gaan spelen’ is er ondenkbaar. Niet omdat Italianen niet aan institutionele haarkloverij doen; ze zijn er normaal gesproken best dol op, maar stellen tijdens de pandemie even andere prioriteiten.

Arts Francesco Barbati aan de administratie in de Vax&go. Beeld Rosa van Gool

Ook het decentrale systeem, waar veel macht ligt bij de twintig regiobesturen, werkt bij de pandemie beter dan ooit. Waar de verschillende bestuurslagen normaal gesproken graag naar elkaar wijzen, grijpen veel regiobestuurders de vaccinatiecampagne juist aan als een kans om zich te onderscheiden.

Zeker gouverneur Zingaretti lijkt vastbesloten om te laten zien dat Lazio niet onder hoeft te doen voor het noorden. Barbati maakt deel uit van een speciaal bestrijdingsteam van de GGD Lazio. De dienst nam honderden zorgmedewerkers aan om het gat tussen de ziekenhuizen en de huisartsen op te vullen. Eerder ging Barbati bij oudere en immobiele patiënten thuis langs, eerst om hen te testen en later om te vaccineren. Nu zit hij alweer een paar maanden op het vliegveld.

Onvermijdelijk gevolg van zoveel nieuw personeel is dat ze soms zitten te duimendraaien. Na een dip in de corona-kalme maanden tussen augustus en november (‘Saai? De hemel zij dank ging het toen beter’) is het sinds een paar weken weer aardig druk, vertelt de jonge dokter. Dat komt vooral door het strenge 2G-beleid dat Italië voert, waardoor een vaccin op veel openbare plekken noodzaak is.

Op drukke dagen prikken ze in de vertrekhal meer dan honderd mensen. Reserveren is hier niet nodig, maar in de rij moet naar goed Italiaans gebruik wel een indrukwekkende hoeveelheid in net iets te klein lettertype afgedrukte formulieren worden ingevuld.

Jacira Lobo de Pina in de rij voor haar vaccinatie op het vliegveld Beeld Rosa van Gool

Achter een groepje politieagenten in uniform en een Ierse priester met rolkoffer staat ook Jacira Lobo de Pina (39) in de rij te wachten, het benodigde papierwerk stevig in de hand geklemd. De in Rome wonende Kaapverdiaanse vertrekt pas morgen naar schoonfamilie in Oostenrijk, voor de feestdagen, maar komt vandaag al even naar het vliegveld voor de booster. Ze krijgt haar prik nu drie weken eerder dan gepland.

Is het klassiek chaotische Italië dan echt net als Duitsland veranderd in een vaccinatie-vluchtoord? En kunnen toeristen hun stedentrip Rome na het Vaticaan, Pantheon en Colosseum voortaan afsluiten met een boosterprik op de terugweg?

In theorie wel, maar in sommige opzichten is Italië zichzelf gebleven, en blijkt de praktijk toch anders. ‘We vaccineren ook buitenlanders’, beantwoordt Barbati de vraag een tikje ontwijkend. ‘Maar vooral die hier wonen en werken.’ Dat zit zo: iedereen kan een prik krijgen, maar wie niet bewapend is met de achttiencijfer- en letterige codes die in het Italiaanse leven onmisbaar zijn, kan niet in het ICT-systeem.

De mentaliteit van de Italiaanse GGD’en mag flexibeler zijn, het computersysteem is van een Hollandse rigiditeit. Laat het een schrale troost zijn voor de jaloers naar het zuiden kijkende Nederlander. De toerist die de prik toch wil nemen, waagt zich in een administratief limbo waarvan alleen God weet of er aan het einde van de tunnel een coronatoegangsbewijs gloort.

Zo snel als een espresso in de bar ernaast gaat het niet echt, en voordat de hele wereld zich in Rome kan laten vaccineren is er een software-update nodig. Dus nee, Italië maakt niet alle grootse vaccinatieambities helemaal waar. Maar één pandemie-les heeft het land wel goed begrepen: de imperfecte uitvoering van een goed idee is beter dan niets.