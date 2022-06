Op het tweede gezicht: Charles belt de Queen

Beeld Javier Muñoz

Queen Elizabeth II: ‘Waarom bel je mummy ’s avonds laat op haar Martini-moment? Je weet toch hoe ze zich al zeventig jaar ontspant na een lange werkdag?’

Charles, prins van Wales: ‘Excuse me mummy, maar ik ben ietwat onrustig geworden door al die beschouwingen ter ere van uw zeventig jaren op de troon. Ze vergelijken u met een rotsblok en mij met drijfzand. Ze doen nare voorspellingen over de toekomst van de Britse monarchie… Het is toch niet écht zo dat uw gezondheid een aflopende zaak is?’

Queen: ‘Alles in een mensenleven loopt af, mijn lieve jongen van 73. Never complain, never explain, dat is de helft van het succes van een platina regeerperiode. De andere helft is een goed glas in de avond en een aflevering van EastEnders of Downtown Abbey.’

Charles: ‘Maar lieve mummy, ze schrijven dat u honderd procent onvervangbaar bent, dat u unieke kwaliteiten bezit, dat het Huis Windsor de komende erfopvolging niet zal overleven…’

Queen: ‘Niemand is onvervangbaar, ga maar kijken op het kerkhof. Over erfopvolging moet mijn oudste zoon niet gaan nadenken. Een kroonprins die over erfopvolging piekert, kan zichzelf afschaffen. Weet je wat mummy en Philip Mountbatten vroeger weleens zeiden? We hebben al het genetische materieel doorgegeven dat een troonopvolger nodig heeft, maar helaas verspreid over verschillende prinsen. Andrew, hertog van York, bezit de kunst weinig na te denken en zich niet te snel te schamen, maar zijn IQ en morele kompas laten te wensen over. Charles, prins van Wales, heeft hersens en ethisch bewustzijn, maar hij denkt teveel na. En wie teveel nadenkt, is tot twijfel gedoemd. Twijfel van de kroonprins over zijn bruid bracht de Britse monarchie een paar decennia terug serieus in gevaar.’

Charles: ‘Tegenwoordig twijfel ik absoluut niet meer in de liefde, mum. Ik twijfel aan de integriteit van Downing Street 10. Die clown deugt niet. Die clown is tot alles in staat, die kent nog minder schaamte dan onze Andrew. Die gaat me tackelen zodra ik koning word!’

Queen: ‘Laten we het niet hebben over de premier. Die heeft met al zijn fratsen en affaires al veel te veel kostbare Britse tijd en aandacht opgeslokt. Stel dat het Verenigd Koninkrijk alle uren en hersencellen zou terugkrijgen die sinds 2016 aan hem zijn gespendeerd! Dat zou ons opstuwen in de vaart der volkeren. Negeer hem. Het was onverstandig van je zijn migratiebeleid ‘walgelijk’ te noemen. Dat is het wel, maar het is onze taak daar niets over te zeggen en dit koninkrijk bij elkaar te houden. In haar platina regeerperiode zag mummy veertien premiers passeren. Ze kan je niet beloven dat ze eeuwig blijft leven, maar wel dat ze lang genoeg op de troon blijft zitten om de huidige premier nog te zien aftreden.’

Charles: ‘Het probleem is dat veel gerenommeerde historici schrijven dat die clown symptomatisch is voor het verval van ons prachtige Verenigd Koninkrijk. Ze schrijven dat u de allerlaatste persoon bent die het woord ‘Groot’ in de landsnaam Groot-Brittannië eer aandoet, dat alleen u de middelpuntvliedende krachten nog tegenhoudt, dat Groot-Brittannië onder uw opvolger zal krimpen tot Klein-Engeland. Wat moet ik als ik straks op de troon zit en Schotland en Wales zich onafhankelijk verklaren en Nigel Farage premier wordt en Priti Patel aankondigt alle journalisten van The Guardian naar Rwanda te deporteren? Dan is er helemaal geen verenigd koninkrijk meer om bij elkaar te houden!’

Queen: ‘Denk daar nu nog maar niet te veel over na, mijn jongen. Mummy’s glas is leeg. Ze wil naar bed. Ze zal in het landsbelang echt nog wel even blijven leven.’