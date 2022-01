Op het schoolplein is de coronahel uitgebroken, maar in New York zijn ouders coronamoe

Pispaal van de week is een basisschool in Brooklyn, New York. Op zondag besloot Katie Dello Stritto, directeur van PS 58, eigenhandig haar school te sluiten. ‘We hebben niet genoeg personeel om het gebouw veilig open te houden’, schreef ze in een mail aan de ouders. Te veel leraren waren positief getest of moesten zorgen voor een besmet gezinslid. Stritto zou de onderwijsafdeling van het stadsbestuur om hulp hebben gevraagd, maar ze kreeg ‘geen duidelijk antwoord op haar personeelscrisis’.

Dan maar dicht, dacht ze. Nu wordt ze hier mogelijk voor gestraft.

De coronahel is uitgebroken op het schoolplein. Als een gek raast omikron door de Verenigde Staten. Per dag raken meer dan een half miljoen Amerikanen besmet, onder wie 36 duizend New Yorkers. Deze week gingen de scholen open en heeft de stress rond het virus zich op het schoolplein geconcentreerd. Ouders, scholen, vakbonden en overheid vliegen elkaar, vanaf gepaste afstand, in de haren.

Ouders willen hun kinderen naar school kunnen sturen, maar scholen hebben bijna geen gezonde leraren die voor de klas kunnen staan. Vakbonden zijn op hun beurt weer bang dat de gezonde leraren die er nog zijn ook ziek worden – is het niet van het virus, dan wel overspannen door alle overuren voor volle klassen.

Ouder Eric Umansky: ‘Thuisonderwijs is echt een ramp!’

Bij ouders van de PS 58-school brak zondag meteen paniek uit. ‘Ik las die mail en dacht OMFG’, zegt ouder Eric Umansky (49) op het schoolplein. Hij bedoelt ‘oh my fucking god’. Umansky heeft een zoon van 10 en een dochter van 8 op de school, zegt hij op het verregende basketbalveld tegenover het schoolgebouw. Zijn ogen volgen zijn hond, die kwispelend achter soortgenoten aanrent.

De school werd dit jaar al een aantal keer gesloten, nadat er wat positieve gevallen werden gemeld. Umansky belde experts en die vonden het ook onzinnig om vanwege een aantal positieve testen hele schoolklassen naar huis te sturen. En nu is de school dus weer dicht. ‘Daar gaan we weer!’

Maar Umansky is niet zomaar iemand. Als adjunct-hoofdredacteur van onderzoekssite ProPublica heeft hij, met 41 duizend volgers op Twitter, een groot bereik. Zondag aarzelde hij niet en deelde hij de brief meteen.

‘De ouders hadden zoveel vragen’, zegt hij. ‘Hoelang zou de school dichtblijven? Wat moesten ze met hun kinderen doen?’ Zijn eigen kinderen juichten. ‘Ze weten dat ze thuis minder schoolwerk krijgen dan op school. Met veel moeite krijg ik het voor elkaar om ze aan hun huiswerk te zetten. Thuisonderwijs is echt een ramp!’

Dat vindt Eric Adams ook. Sinds 1 januari mag hij zich burgemeester van New York noemen. ‘De veiligste plek voor onze kinderen is het schoolgebouw’, zei hij maandag tijdens een van zijn eerste toespraken, ‘en we gaan onze scholen openhouden.’ Het thuisonderwijs van de afgelopen jaren heeft bij veel scholieren voor enorme achterstanden gezorgd. Best onnodig, want onderzoeken tonen aan dat de kans op besmetting niet zo hoog is, voor leerlingen dan. Leraren steken elkaar wel gemakkelijk aan. New Yorkse ouders worden door de nieuwe burgemeester en gouverneur Kathy Hochul aangemoedigd hun kinderen vanaf hun zesde te vaccineren en zo veel mogelijk naar school te sturen.

De onderwijsafdeling van het stadsbestuur liet maandag weten dat directeur Katie Dello Stritto een grote blunder had begaan. Ze had nooit zomaar de school mogen sluiten. ‘Helaas heeft ze de brief zonder goedkeuring verzonden en we onderzoeken of disciplinaire maatregelen gerechtvaardigd zijn.’ Het is nog onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Invalkrachten zijn naar Brooklyn gestuurd om afwezige leraren te vervangen.

Even later, ook op maandag, kregen de ouders van PS 58 weer een brief van de directeur: de school zou de volgende dag weer opengaan. ‘We zijn er weer helemaal klaar voor om alle leerlingen welkom te heten.’

Eric Umansky heeft net zijn kinderen, die zich een tijdje geleden lieten vaccineren, weer op school afgezet. Anders dan zijn kinderen is hij daar blij om. De ouders mochten een thuistest ophalen. Ze werden niet verplicht maar ‘zeer aangemoedigd’ hun kinderen op dinsdag getest en al naar school te sturen.

Voordat ze voorbij het hek mogen, moeten ouders een brief tonen, of zoals Umansky het noemt: ‘een domme vragenlijst’. Hierin staat zwart op wit dat het kind geen symptomen heeft en niet nabij een besmet geval is geweest. Het zal allemaal wel. Ouders in New York zijn coronamoe. Ook Umansky haalt zijn schouders op. ‘Uiteindelijk gaan we het toch allemaal krijgen.’