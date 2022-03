Op het ministerie van migratie is een duif geland

Er gleed een mededeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid in m’n mailbox, wat geen bijzondere gebeurtenis is, want de mailbox loopt elke dag vol met allerhande mededelingen. Het bijzondere zit ’m in de eerste zin van deze mededeling. En in de zinnen die daarna volgen.

Het bericht begint zo: ‘In reactie op de afschuwelijke gebeurtenissen in Oekraïne bereidt het kabinet zich voor op grote aantallen mensen die, op de vlucht voor nietsontziend geweld, huis en haard hebben moeten achterlaten en nu een veilig heenkomen zoeken.’ In de tweede zin wordt gerept van ‘de veiligheid, rust en verzorging’ die deze mensen nodig hebben en die onverwijld geboden dient te worden.

Dat lijkt een volkomen normale zin in deze tijden, waarin zich inderdaad afschuwelijke gebeurtenissen voltrekken in Oekraïne met nietsontziend geweld tegen grote aantallen mensen, en waarin mensen inderdaad gedwongen huis en haard verlaten, en waarin het royaal ontvangen van al deze mensen een plicht is.

Niettemin is het uniek dat de afdeling van het ministerie die belast is met het toelaten en wegsturen van vreemdelingen op Nederlands grondgebied zich zo uitlaat. Ik heb het opgezocht: er is in de recente geschiedenis niet eerder in officiële communiqués gesproken van vluchtelingen die onze ‘veiligheid, rust en verzorging’ nodig hebben. Als het over asielopvang gaat, wordt er nimmer ronkend gerept van het ‘nietsontziende geweld’ en de ‘afschuwelijke gebeurtenissen’ waar mensen voor op de vlucht zijn geslagen. Meestal zijn de berichten zorgelijk van toon, gaan ze over het ongemak van ‘verhoogde instroom’ en over ‘sobere opvanglocaties’ en over ‘achterstanden in de taakstelling’ bij het huisvesten van vluchtelingen.

Het begrip ‘veiligheid’ wordt in ministeriële uitingen meestal gereserveerd voor onze eigen bescherming. Tegen ronddolende terroristen of drugsdealers, of tegen getikte bedreigers die adressen verspreiden van politici en journalisten in de hoop dat een zwakzinnige zich hierdoor aangemoedigd voelt om met een fakkel voor iemands voordeur te gaan staan.

Oók belangrijk en urgent, maar wat ik zeggen wil: er is een duif neergestreken op het ministerie van migratie.

Dat was eerder al opgevallen. De nieuwe staatssecretaris van asiel Eric van der Burg, afkomstig uit de VVD-vleugel waarin de vrijzinnigen bivakkeren, zei eerder dat hij het asielbeleid niet langer ‘streng’ wil noemen. Hij verzet zich tegen het woord ‘gelukszoeker’, want zijn wij niet allen gelukszoekers? En hij is tegen het woord ‘vluchtelingenstroom’ omdat dit angstbeelden oproept.

Het is weer eens wat anders dan de geluiden die vanachter datzelfde loket opstegen bij de vorige crisis rond ontheemden. Die voltrok zich afgelopen zomer, toen Afghanen die hun leven niet meer zeker waren omdat ze voor de Nederlanders hadden gewerkt hierheen probeerden te komen. Ook dat was een afschuwelijke gebeurtenis, maar terugzoeken in de ministeriële communicatie levert aanzienlijk minder medeleven op met mensen die huis en haard moeten verlaten voor nietsontziend geweld. Wel is een schitterend excuusbericht terug te vinden, waarin Van der Burgs voorganger schrijft dat ze ‘de term braindrain niet had moeten noemen in de context van’ een interview over vluchtende Afghanen.

De duif is geland. Nu het beleid nog. Want in de berichten van zijn ministerie gaat het nog steeds over de periodieke ‘asielinstroom’. En hoewel de staatssecretaris eerder zei dat íédereen uit Oekraïne hier welkom is, staat verderop in deze krant het relaas van Ahmed uit Kyiv die nog niet weet of hij mag blijven. Misschien kan de staatssecretaris daar even naar kijken.