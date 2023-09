Op het filmfestival van Venetië wordt hard gewerkt aan de controverse

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Minder sterren, meer controverse: zo werd de 80ste editie van het Filmfestival van Venetië vooraf gekarakteriseerd. Aan de tweede helft van die prognose wordt gewerkt, met wisselend effect.

‘Geen eerbetoon aan misbruikers’, luidt de tekst – omzoomd door een laag uitgesneden jurk – op de hals, borst en buik van Ariane Labed. De Franse actrice (gehuwd met Yorgos Lanthimos, regisseur van de festivalsensatie Poor Things) droeg de creatie bij de première van haar film Le vourdalak.

Ook de stoep voor het festivalpaleis leent zich voor protest. ‘Gaat de Gouden Leeuw dit jaar naar een verkrachter?’, kalkte iemand erop.

Nou nee, dat niet. De nieuwe film van Roman Polanski wordt dan wel vertoond in Venetië, maar is niet opgenomen in de competitie. En zijn in Gstaad gefilmde hotelklucht The Palace blijkt ook nog eens beroerd. Alsof Polanski (90), om zijn tegenstanders tegemoet te komen, nu zelf zijn carrière torpedeert. Plus die van John Cleese, hier te zien als de rijke hotelgast die met zijn allerlaatste erectie vast blijft zitten in een jongere vrouw. Een ‘zwakke’ film, erkende zelfs festivaldirecteur Alberto Barbera, die hem desalniettemin selecteerde.

Dan is er Luc Besson (64). Ook in opspraak geraakt, maar afgelopen zomer in hoger beroep definitief gevrijwaard van een vervolging voor verkrachting. En met het geforceerd aandoende Dogman, waarin een gehandicapte hondenliefhebber zijn werk als vigilante combineert met een travestie-act, maakt de Fransman hooguit in theorie kans op een prijs.

Blijft er nog eentje over, uit het clubje controversekandidaten.

‘De verkrachter is een gezond kind van het patriarchaat!’, scandeert het groepje half ontklede activisten, dat de galapremière van Woody Allens Coup de chance poogt te verstoren, maar op verzet stuit van de Italiaanse politie. Hij oogt wat wankel, die vermeende vaandeldrager van het patriarchaat; ondersteund door echtgenote Soon-Yi en hun twee dochters, de twintigers Manzie en Bechet.

Zijn film dingt hier evenmin mee naar de prijzen. Maar Allens eerste Frans gesproken komedie markeert wel een soort comeback voor de 87-jarige filmmaker. Zijn eerste première op een groot festival, sinds de #MeToo-beweging de tweemaal onderzochte en nooit bewezen beschuldiging van seksueel misbruik van zijn stiefdochter Dylan Farrow weer onder de aandacht bracht. Hollywood liet hem vallen; in de VS krijgt Allen geen film meer van de grond.

Maar je voelt dat er iets kantelt in Venetië. Er klinkt luid applaus in de perszaal als de regisseur binnenkomt, ook is er de staande ovatie bij de première. De intrige van Coup de chance (toeval, overspel, moord) vormt niets nieuws voor Allen, maar toch: een van zijn betere films van de laatste tien jaar.

‘Ik heb in de loop van mijn leven altijd veel onverdiende lof gehad’, verklaart hij tegenover de pers. ‘Dus ik kan mezelf als fortuinlijk beschouwen. Ik hoop dat het aanhoudt.’

Een tel later volgt de onvermijdelijke kwinkslag: ‘Deze dag is natuurlijk pas net begonnen.’