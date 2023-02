Op het festival van Sanremo overstemt politiek de muziek

Media in Beeld Sophia Twigt

Sanremo is een muziekfestival in de stijl van Eurovisie, al bestaat het langer en is het in Italië vele malen populairder. Toch ging het dit jaar in de bespreking van Sanremo opvallend weinig over muziek, zo constateert de Corriere della Sera: ‘Het geluid van de politiek overstemt (bijna) het geluid van de liedjes’.

Of dat een groot gemis is, laat ik graag in het midden, maar de krant heeft gelijk. In de week dat Sanremo de pers domineerde - het festival duurt vijf avonden achter elkaar tot diep in de nacht - vormde de zangwedstrijd aanleiding voor debat over Oekraïne, genderfluïditeit, fascisme, feminisme, racisme en uiteindelijk over het publieke omroepbestel.

De openingsavond was meteen al tegen het zere been van de rechtse politici die Italië leiden. Acteur Roberto Benigni (La vita è bella) hield een lofzang op de grondwet, en in het bijzonder op het artikel dat fascisme verbiedt, onder goedkeurend oog van president Sergio Mattarella, die nooit eerder bij het festival aanwezig was.

Daarna verscheurde rapper Fedez een foto van staatssecretaris Galeazzo Bignami in nazi-uniform. De Fratelli d’Italia-politicus achtte dat in 2005 - dezelfde periode als de nazi-outfit van de Britse prins Harry - een geschikte uitdossing voor een vrijgezellenfeest. Dat schandaal wordt hem in Italië eigenlijk opvallend weinig nagedragen, maar nu dus wel.

Cannabis

Tijdens een ander optreden vroeg Fedez ook nog om de legalisering van cannabis, tot grote verontwaardiging van rechtse politici. Vanuit de grootste regeringspartij Fratelli d’Italia kondigden meerdere politici aan dat het tijd wordt om in te grijpen in het management van de publieke omroep Rai, die het festival organiseert. Ook coalitiegenoot Matteo Salvini vond het tijd voor ‘reflectie op het bestuur van de Rai’.

‘De rechtse regering bekeek Sanremo alsof het een congres van de oppositie was’, constateert de Corriere. Nieuw is politieke bemoeienis en onenigheid tussen de publieke omroep en de politiek in Italië allerminst.

Al sinds halverwege de jaren ‘70 is de Rai officieel ‘verkaveld’, en even lang wordt over die verkaveling gesteggeld. De vele verschillende takken en radio- en tv-zenders zijn verdeeld over verschillende politieke sferen. Op tv ziet dat er grofweg zo uit, vat online platform Il Post samen: ‘Rai 1 is regeringsgezind, Rai 2 zit in de rechtse sfeer, Rai 3 in de linkse.’

Dat de lijntjes tussen politiek en publieke televisie kort zijn, toont ook premier Meloni’s minister van Cultuur aan. Tot zijn aantreden in oktober was Gennaro Sangiuliano de hoofdredacteur van het journaal op Rai 2 - waar hij zijn aanstaande baas een paar dagen voor de verkiezingen nog ruim baan gaf in een interview.

Middelvinger

Zo unaniem links als de rechtse regering graag beweert, is de Rai dus niet, al was Sanremo inderdaad een duidelijk voor hen bedoelde linkse middelvinger. En de Italiaanse kijker? Die genoot van alle polemiek: de laatste avond van het muziekfestijn was niet meer zo goed bekeken sinds 1997.

Ruim 12 miljoen kijkers (een marktaandeel van 66 procent) zagen Marco Mengoni winnen met een lied genaamd Due vite (Twee levens). Terwijl hij zich voorbereidt op zijn deelname aan Eurovisie (in mei in Liverpool), moet de komende maanden blijken of ook de organisatoren van Sanremo een tweede leven bij de Rai gegund is.