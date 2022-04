Hèhè. Het heeft even geduurd, hoor, voordat ze in Hilversum het licht zagen, maar presentator Défano Holwijn heeft eindelijk een eigen televisieprogramma. Als copresentator naast Emma Wortelboer weliswaar, maar dat blijkt alleen maar een leuke vondst. Holwijn, die een tijdje verslaggever van Humberto Tan was in RTL Late Night, is met 355 duizend volgers op Instagram online al jaren een fenomeen. Met zijn vanuit zijn woonkamer gepresenteerde Instagram-talkshow FC Avondklok bereikte hij tijdens de coronacrisis dagelijks tienduizenden jongeren. En hoewel hij de jongerentalkshow eenmalig voor televisie mocht maken, liepen gesprekken met omroepen op niets uit.

Maar nu is daar Happy Trending (BNNVara) op NPO 3: een vrolijk en hyperactueel consumentenprogramma waarin Holwijn en Wortelboer wekelijks onderzoeken of trends als facings, flitsbezorging, juicekanalen en fatbikes (e-bikes voor mensen die zich te cool voelen voor een gewone elektrische fiets) de moeite waard zijn. Twee trends per keer, met na ieder item de conclusie: happy of crappy. Op het afgegraasde veld van de consumententelevisie bleek toch nog een stukje vers, jong gras te zijn.

Het gloednieuwe presentatieduo blijkt na drie afleveringen goed op elkaar ingespeeld, alsof ze al jaren samen grills (gouden tanden) passen, en bovendien vullen ze elkaar goed aan. Dat leverde met name in de eerste aflevering over NoFap, een antimasturbatiebeweging, grappige gesprekken op tussen de directe Wortelboer en ideale schoonzoon Holwijn (‘Ik masturbeer sowieso nooit’). Daarnaast spreken de twee ook apart met (ervarings)deskundigen, zoals met rapper en radiopresentator Vonneke Bonneke, die ‘slijpspijt’ kreeg nadat ze haar tanden in Turkije deels had laten wegslijpen voor kaarsrechte facings.

Défano Holwijn en Emma Wortelboer in ‘Happy Trending’. Beeld BNNVara

Deze week waren Holwijn en Wortelboer in een zoektocht naar de fatbike in het Amsterdamse Vondelpark. Daar spraken ze de jonge eigenaren van de veredelde snorfietsen aan, die allemaal brave argumenten noemden om de e-bike met dikke banden te gebruiken. Het zou een ‘veiliger’ en ‘stabieler’ vervoersmiddel zijn dan een fiets met dunne banden, zei er een. Een ander vond de dikke banden onmisbaar bij het passeren van tramrails. Niemand noemde het hippe uiterlijk van de fiets die, volgens een van de bedenkers, is gemaakt omdat alleen ‘ouwe lullen’ op een e-bike rijden – hoewel er wel een fijne vent was die toegaf zich soms wel een beetje te schamen voor het potsierlijke ding, als hij weer eens bij het stoplicht tussen de swapfietsen staat te wachten.

De enige boomers die over de dikkebandenfiets aan het woord kwamen, waren fietsenmakers. Die wezen op de nadelen van de fiets, zoals het dure onderhoud. Kosten van het plakken van de band: 35 euro. Ook blijk je de fatbike makkelijk te kunnen opvoeren, zodat die wel tot 45 kilometer per uur kan rijden. Na verschillende testritten op fietsen met verschillende banddikten kwamen de presentatoren toch tot de conclusie dat de fatbike happy is. NPO-presentatoren of niet, het blijven wel jongeren.