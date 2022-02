Op foto’s van vroeger lijkt alles altijd gezellig, soms zelfs gezelliger dan het was

Kinderen hebben is ook: op sommige dagen niet kunnen wachten tot het 7 uur is, meteen na het instoppen naar beneden sjokken, daar over hun gedrag van die dag gaan zitten roddelen en dan dingen zeggen als: ‘Maar ze zijn wel lief, hè.’

Het volgende stadium: foto’s kijken.

Met dat laatste is iets geks aan de hand.

Op foto’s van vroeger lijkt alles altijd gezellig, soms zelfs gezelliger dan het in werkelijkheid was. De dingen gebeuren in grote welwillendheid, van het liedjes zingen tot het taarten bakken, er wordt vredig gepuzzeld en zonder morsen gedronken, bollewangenhapsnoet, altijd mooi weer. Zelfs de bevallingen lijken een feest, kijk die weke blik van papa, schitterend toch. Achteraf glanst alles – de iPad-verslaving wordt nooit gevangen in een foto, noch de luiers, de kruimels, de korte nachten. Kijk, hier gingen we naar de Efteling, wat waren ze nog klein! En deze, weet je nog, toen ging ze voor het eerst voorop en och kijk nou, dat wollen nachtgewaadje, dat moet ik nog ergens hebben. De foto’s laten ook ons zien. Jeuzus, wat waren we nog jong (niet waar), en wat deden we ons best (wel waar). Weet je nog, dat ik de flessen elke dag uitkookte, gekkenwerk! Ook hier trouwens een gefilterde waarheid: niet één foto waarop ik op mijn telefoon zit, waarop we snauwen of uitgeblust op de bank liggen. En zo zitten we, een kwartier, een half uur, waarin we de kinderen als baby’s door elkaar halen (‘Eén gezicht!’) en we elkaar overtoepen in herinneringen, tot een van ons ermee ophoudt, omdat het eindstation ook altijd hetzelfde is, een soort vage treurigheid die je maar even hebben kunt.

En schuld, dat ook.

Want een foto is snel gemaakt, maar waarom heb ik eigenlijk nooit de moeite genomen om een fotoboek te maken? Zo een met museumkaartjes, dialoogjes, tekeningen, schoolverslagen, plukjes haar, geplette bloemen, karakterontwikkeling en context, volwassen reflecties van ouders op hun kind? Zo een die mijn moeder wel voor mij maakte? Ze staan in de kast, vijf stuks vergeeld geluk. Omslagen van blauwe bloemetjesstof, vanbinnen mijn kindertijd zorgvuldig gedocumenteerd, van wieg tot de onhebbelijke leeftijd waarop kinderen niet langer prijs stellen op wat voor bemoeienis dan ook, zeker niet van een moeder met een fototoestel. Jammer, want de fotoboeken van vroeger zijn eerlijker dan de iPhones van nu: ook de rafels staan erin. Etende mensen, kleuters met een driftaanval, een vinger voor de lens – je zag de gebreken pas wanneer je ze terugkreeg van de fotograaf. Ook mooi: de gedachten van toen, zonder de zoete pathetiek van de vervormde herinnering.

En toch.

Ik weet wel waarom ik geen fotoboeken maak, het is om dezelfde reden dat ik er maar niet aan toekom om mijn werkkamer op te ruimen of de winterkleding naar zolder te brengen, namelijk geen zin en ik ben al zo moe, maar ik zeg u eerlijk dat ik niet uitzie naar de dag dat ik dat argument in stelling moet brengen. Ik kan ze dan natuurlijk wat stukjes laten lezen, kijk, dit gaat over jullie, maar ik geef onmiddellijk toe dat dat het gebaar is van iemand die zwak staat. Misschien kan ik ze dan de foto’s laten zien waar wij nu zo vertederd naar kijken, beelden die tegen die tijd niet langer op een iPhone, maar op weet ik veel wat voor drager zullen staan. Kijk, zal ik zeggen, zo was het toen, zie je dat, we waren gelukkig.

Ik zal wel weer eerst dood moeten gaan voor ze dat van me aannemen.