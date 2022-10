Op een muur kraste ze deze woorden: ‘Alla. Elektrische schok. Uitkleden. Pijnlijk’

Dit weekend bracht de Washington Post een afschuwelijk verhaal over een Oekraïense vrouw, Alla, die tijdens de Russische bezetting van Izoem werd gemarteld, verkracht, vernederd op de vreselijkste manieren. Ook haar man werd dagenlang gemarteld. Op een muur kraste ze deze woorden, hopend dat haar zoon zo later zou begrijpen wat er gebeurd was: ‘Alla. Elektrische schok. Uitkleden. Pijnlijk.’

Geweldscultus

Waar komt het weerzinwekkende, systematische en wijdverbreide geweld vandaan dat Russische bezetters gebruiken tegen Oekraïners? Studie van de geschiedenis kan helpen, maar de banale realiteit is dat de cultus van geweld een essentieel onderdeel is en was van Poetins Rusland: wetteloosheid die autoriteiten in staat stelt hun sadisme op burgers bot te vieren.

Enkele voorbeelden uit een lange reeks. Scherp op mijn netvlies staat het beeld van Mardiros Demertsjan die, omringd door zijn kinderen en, vanwege zijn verwondingen, half rechtop liggend op de veranda van zijn huis mij in de zomer van 2013 vertelde wat hem overkwam toen hij door de politie werd aangepakt toen hij bij zijn baas bleef aandringen op betaling voor zijn werk. Hij werkte aan de faciliteiten voor de Winterspelen van Sotsji (u weet wel, die van het biertje van de koning).

Veel van zijn collega’s waren immigranten die afdropen na wanbetaling, maar Mardiros eiste zijn geld. Hij werd valselijk beschuldigd van het stelen van koperdraad en toen konden de agenten losgaan. Toen de gewone aframmeling niet werkte, haalden ze het breekijzer van stal. ‘Ze bogen me voorover, hoofd bij de vloer, deden mijn shorts naar beneden en brachten het breekijzer van achter naar binnen. Ik gilde het uit.’ Het politiebureau waar dit gebeurde, had uitzicht op het fonkelende Olympische complex.

Wachid

Twee jaar daarvoor sprak ik Wachid Goesenov, een Azeri die al lang in Rusland woonde en me begroette in zijn oranje voetbalshirt. Hij zei dat hij groot Ajax-fan was. Wachid woonde in Stoepino, een stadje op zo’n 100 kilometer van Moskou waar Campina en Mars waren gevestigd. Zijn nachtmerrie begon toen drie agenten hem naar zijn papieren vroegen en hij verwees naar zijn rechten onder de Russische grondwet. Dat maakte ze boos. ‘Wil je laten zien hoe slim je bent ofzo?’ Hij moest mee naar het bureau.

Wachid werd naar de kamer van majoor Babkin geleid. Er zaten twee agenten bij. Babkin pakte een honkbalknuppel uit zijn kast en begon Wachid te slaan op zijn benen en armen. Een citaat uit Wachids verhaal: ‘Hij sloeg me bewusteloos. Toen ik bijkwam, besefte ik dat mijn arm gebroken was. Ik zat onder het bloed. Kameraad majoor, u hebt mijn arm gebroken, zei ik. Toen liet Babkin de honkbalknuppel vallen en pakte een stoel. Hij speelde met me. Hij deed of hij me ging slaan en ik deed mijn arm omhoog. Toen ik de arm liet zakken, sloeg hij me op mijn hoofd met die stoel. Die twee agenten zaten er gewoon bij alsof ze naar een film keken.’

En dit is nog maar de politie. De cultus van geweld in het gevangeniswezen is zo mogelijk nog wreder. En wat daar gebeurt is weer niets vergeleken met het werk van Poetins geheime diensten, die ook in Oekraïne werkzaam zijn. De FSB is de kampioen van de systematische mishandelingen en martelingen. Als correspondent reisde ik regelmatig naar de Russische Kaukasus waar FSB-agenten (en niet alleen zij) een goed geoliede ‘lopende band van martelingen’ bedienden.

Veel Russen waren Poetin dankbaar toen hij de anarchie, de wetteloosheid en het geweld van de straten verdreef. Maar ze verdwenen niet, ze werden staatseigendom. Poetins Rusland bestond altijd uit deze dubbele realiteit, en als je geluk had merkte je er weinig van.

Rode draad

Dus ja, er loopt een rode draad van Mardiros en Wachid naar Alla en haar man: een ziekelijke geweldscultus die je kunt botvieren op weerlozen. Of dat nu in Rusland is, of buiten Rusland. Je herkent het ook in de Russische oorlogsvoering die altijd wordt getypeerd door het doelbewust terroriseren en doden van burgers.

Maar op één punt is Oekraïne bijzonder – en dat is de schaal en het genocidale karakter van de Russische aanval. De veelvuldige ontkenning van de Oekraïense identiteit door politici en propagandisten heeft, met het nazi-label, de deur opengezet voor turbosadisme. ‘We zullen de Oekraïner uit je slaan’, kreeg Alla te horen. ‘Of je accepteert de regels en erkent dat je nu in Rusland leeft of je zult vermist raken. En niemand zal je ooit vinden.’

Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.