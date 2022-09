Ik lees The Nineties van Chuck Klosterman, een culturele duiding van de jaren negentig. Ik heb er wel het een en ander op aan te merken, maar waar het boek in ieder geval in slaagt is dat je op elke bladzijde denkt: o ja! Dat was toen zo!

Op de voorkant van het boek staat één iconisch object, dat de hele jaren negentig dus blijkbaar samenvat. Het is een doorzichtige (vaste) telefoon, waarin je alle draadjes kunt zien. Bekentenis: precies die telefoon bezat ik. Ik vond hem prachtig en dat vind ik nog steeds.

Vroeger kwam je weleens op bezoek bij iemand van wie het huis in de jaren zeventig was blijven steken: bruine macraméwerken aan de muur en een avocadogroene wc.

Ditzelfde zou kunnen gelden voor mijn huis. Is mijn inrichting onmiskenbaar nineties? Zelf kan ik het niet zien want ik denk dat ik een individu ben.