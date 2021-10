Op de vastgoedbeurs wil iedereen dynamisch overkomen, maar de realiteit is stilstand

Bij de entree van vastgoedbeurs Provada snijden gehaaste vastgoedmannen je de pas af. Het verlangen om na twee jaar en corona voor 175 euro per toegangskaartje weer ‘kansen’ te zien, te ‘beleggen met eeuwigheidswaarde’ en ‘geld te genereren dat je nodig hebt’ is bijna aandoenlijk.

Ze lijken ijverig op elkaar, zoals meisjes van een hockeyclub, maar dan allemaal in koningsblauw pak, wit overhemd en bruine puntschoenen. Wie hier wat anders draagt, is architect of iets bij een middelgrote gemeente.

Voor het scannen van onze QR-codes buiten zijn dansers met opzwepende muziek ingehuurd, om ons alvast te ‘energyzen’. ‘We mogen weer!’, is dit jaar het thema.

Goed dat er strenge controle is, ook met een polsbandje: de Amsterdamse RAI deint halverwege de middag van duizenden mensen die handen schudden, geoefend zelfvertrouwen uitstralen en onder oorverdovend gekakel ‘weer lekker meeten’ op talloze netwerkborrels met bruiswijn en petit fours. Daar bovenuit tetteren, versterkt door microfoons, de sprekers op diverse podia:

‘Toekomstbestendig investeren in havenvastgoed.’

‘Is jouw precorona locatiestrategie nog steeds de juiste?’

‘Vastgoedfraude en witwassen in relatie tot makelaars en notarissen.’

‘De versnellingsopgave.’

Presentatie van de nieuwe woonwijk ‘Hyde Park’ in Hoofddorp. Beeld Margriet Oostveen

Iedereen wil dynamisch overkomen, maar de realiteit is stilstand. Van de miljoen nieuwe woningen die Nederland de komende tien jaar nodig heeft, liggen al bouwplannen voor 300 duizend stuks klaar, klaagt men hier, maar die lopen vast in vergunningen, stikstof, hoge bouwprijzen. En dan nog het mobiliteitsvraagstuk, het grootste probleem. Niemand wil meer nieuwe wijken zonder nieuwe OV-knooppunten en lightrail.

Ik luister naar een optreden van Jan Latten, voormalig hoofddemograaf van het CBS. Hij is uitgenodigd in de beursstand van de provincie Overijssel (‘Groen en duurzaam investeren’). Op de Provada hengelen provincies en gemeentes naar de gunst van vastgoedontwikkelaars en investeerders (‘Regio Utrecht meest competitieve regio van Nederland’, ‘Effe Buurten bij Bouwend Brabant’).

Lattens praatje is getiteld ‘Waar dromen jongeren nu en in de toekomst van?’. Hij schetst de bestaansonzekerheid van millennials: ‘Dromen van jongeren staan in de wachtstand’, geen vaste baan, geen kinderen, geen koophuis. Dus huren ze en hebben ze te hoge woonlasten. Latten ziet als oplossing het microwonen, ‘wie nu denkt dat je alleen eengezinswoningen moet bouwen, zit echt op het verkeerde pad’.

Een ambtenaar die bij de gemeente Enschede over wonen gaat, protesteert hartgrondig: ‘Als je kleine woningen bouwt, bouw je de achterstandswijken van de toekomst. Als je bétere woningen bouwt, kunnen mensen doorstromen.’

Gaan we even kijken wat zoal onder een ‘inclusieve wijk’ wordt verstaan, want iedereen praat daarover. Loopt u even mee naar een van de meest opvallende beursstands, die van ‘Hyde Park’, een nieuw te bouwen wijk in Hoofddorp. ‘De nieuwe standaard’, getekend door toparchitecten en van binnentuinen voorzien door Piet Oudolf.

Je komt pas bij de maquettes als je langs glanzende paaltjes met zwarte koorden bent toegelaten, als in een exclusieve nachtclub. Donker is het er ook, met links een soort cocktailbar. Op mijn vraag voor wie een wijk met de naam ‘Hyde Park’ nu eigenlijk wordt gebouwd, zegt een gastvrouw ‘Voor iedereen: studenten, sociaal, midden, luxe!’. Op mijn vraag hoeveel precies voor wie, volgt een assertief ‘Wat wil je nou horen? Dat wéten we nog niet.’

‘Dat weten ze wel’, zeggen later op de middag droogjes twee hoge gemeenteambtenaren, verantwoordelijk voor dat soort zaken: Jos Melchers plant nieuwe woningen in Rotterdam en Bart van der Vossen in Utrecht. Ze namen deel aan een discussie over knelpunten in de vijf grote steden en we praten even na.

In vrijwel alle ontwerpen op deze beurs kun je zo wel zien, net als bij ‘Hyde Park’, hoe een overvloed aan dure woningen de bouw van een veel kleinere categorie goedkope woningen ook de moeite waard moet maken voor investeerders.

‘Betaalbaarheid is een issue’, erkent Melchers.

‘Ook om sociale problematiek aan te pakken’, zegt Van der Vossen. Met dure huizen betaal je voorzieningen, bedoelt hij.

Daar is de laatste jaren zo op bezuinigd, dat de vastgoedbranche ook dat nu mag oplossen.