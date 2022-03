Op de Navo hoeft Oekraïne niet te rekenen, maar de VN zullen hun rol nu toch moeten gaan pakken

De Oekraïense VN-ambassadeur Sergiy Kyslytsya voorafgaand aan een bijeenkomst van de Veiligheidsraad. Beeld Getty Images

Opnieuw vraagt Volodimir Zelenski de Navo om het instellen van een no-flyzone boven het oorlogsgebied. De president van Oekraïne klinkt daarin steeds wanhopiger: ‘Denk aan het gevoel van straffeloosheid van de indringers.’ Dat gevoel zal ook veel Oekraïners in de greep hebben: het is in 2022 in Europa dus mogelijk om woonwijken te bombarderen zonder dat de internationale gemeenschap iets doet.

De frustraties groeien met de dag, want aan betrokkenheid ontbreekt het niet. De optelsom van maatregelen tegen Rusland mag er zijn. De economische sancties zijn hard en ingrijpend, het Oekraïense leger wordt van grote hoeveelheden wapens voorzien, er zijn grootscheepse hulpacties voor de vluchtelingen op poten gezet, luid klinken de waarschuwingen dat oorlogsmisdaden zullen worden bestraft. Tien dagen oorlog hebben echter ook duidelijk gemaakt dat agressor Poetin niet voor rede vatbaar is. En zo dreigt een humanitaire tragedie waarbij de massamoorden in voormalig Joegoslavië verbleken.

Nu steeds meer steden in de vuurlinie komen, belandt de wereld dan ook bij de fundamentele vraag hoelang dit buigen voor geweld nog door mag gaan. Zelenski’s beroep op de internationale gemeenschap is volkomen terecht, maar hij richt zich tot het verkeerde adres. Dit is geen kwestie voor de Navo, aangezien het bondgenootschap de bredere afweging moet maken: het risico op verdere escalatie is simpelweg te groot.

Het is wél bij uitstek een kwestie voor de Verenigde Naties. Die hebben zich tot nu toe beperkt tot uitingen van verontwaardiging en spelen ter plekke nauwelijks meer een rol. Wat is er over van het Responsibility to Protect-beginsel als er in New York nu geen concrete aanstalten worden gemaakt om de burgers in Oekraïne te beschermen tegen oorlogsmisdaden?

Niemand zegt dat het makkelijk is. Ook de VN - met Rusland op een cruciale positie in de Veiligheidsraad – zijn niet zomaar bij machte om op eigen gezag vrede en bescherming af te dwingen. Maar de 141 landen die de invasie hebben veroordeeld moeten samen toch in staat zijn om iets meer gebundelde kracht uit te oefenen op Moskou en nu tenminste humanitaire zones af te dwingen waar mensen kunnen schuilen. Secretaris-generaal Guterres zal zijn rol op het wereldtoneel moeten gaan pakken, al is het maar omdat er geen betere opties zijn.