Onder de lindebomen van de Hauptallee van Bad Pyrmont, zo’n zeventig kilometer ten zuiden van Hannover, wandelden enkele bejaarden en een vrouw met twee kinderen. Het was zaterdagochtend. De geruchten over een burgeroorlog in Rusland waren hier niet doorgedrongen, of men dacht: dit kan er ook nog wel bij.

Na de 20ste eeuw kan vrijwel alles er nog wel bij.

In het Kurpark stond een man van begin 60 druk pratend een pijp te roken. Hij was enthousiast geworden over een plant en nu was hij bezig zijn levenspartner – een vermoeide dame – te vertellen over de eeuwige terugkeer van alles. Dat begreep ik althans uit zijn woorden.

Weinig stelt mij zo gerust als de botanicus.

Toevallig had onlangs iemand tegen me gezegd – ik wist helaas niet meer wie – dat het vrijwel uitgesloten is dat na de apocalyps al het leven op aarde is verdwenen. Er zullen vormen van leven zijn, we weten alleen niet welke.

Op deze ochtend kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er na de catastrofe ook vormen van leven over de Hauptallee in Bad Pyrmont zouden wandelen, al dan niet onder stervende lindebomen.

Twee dagen daarvoor was ik door een vriendelijke journalist van Het Financieele Dagblad aan de tand gevoeld over mijn voorzieningen na mijn pensioen. Hij had me gevraagd: ‘Wat doe je als je een tia krijgt?’ Het leek alsof hij zich oprecht zorgen maakte.

Ik wist het ook niet. Bedelen? Op de hoek van de 34ste straat en Park Avenue staat een bedelaar die er enig plezier in lijkt te hebben, daar zou ik naast kunnen gaan staan. Of zitten.

In Bad Pyrmont begreep ik eens te meer dat alleen het heden telt, angsten en fantasieën over de toekomst zijn slechts verstrooiing.

Het fatalisme is soms niet te onderscheiden van vrijheid.