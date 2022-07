Op bezoek bij R in San Francisco: drie gebeten politieagenten en een opgeblazen buik

Ik zoek mijn vriendin R op in San Francisco. R en ik kennen elkaar van de middelbare school. We klikten al snel, deels door het feit dat we als scholieren met een migratieachtergrond in de extreme minderheid waren, deels door een gedeelde voorliefde voor indierock. Op ons 16de gingen we stiekem uit in Amsterdam, toen we 19 waren studeerden we aan de UvA en deelden een antikraakappartement in Osdorp. Toen ik na twee jaar in plaats van verder te studeren naar de kunstacademie ging, vertrok R op uitwisseling naar Seoul. Ik schreef ’s nachts poëzie, R dook de wondere wereld van corporate marketing in.

R heeft sinds haar afstuderen in Dublin, Shanghai en Kopenhagen gewoond en steeds belangrijker functies voor meerdere grote techbedrijven bekleed. Zo eindig je natuurlijk in San Francisco, waar ze nu met haar man E woont. Ze rijdt tegenwoordig in een Jeep, haalt zuurdesembrood bij een hippe bakker, doet ’s weekends vinyasa-yoga en is lid van een winery in Napa. Ze heeft een leger aan subordinates en een company creditcard. Soms tolt mijn hoofd van hoe verschillend onze levens zijn uitgepakt.

Op dag twee van mijn bezoek lopen we City Lights binnen, de in 1953 opgerichte uitgeverij-boekhandel die Howl van Allen Ginsberg uitgaf en zo een verzamelplaats voor creatievelingen werd. Dat doen we niet expres: City Lights bevindt zich aan de rand van Chinatown, waar R me mee naartoe neemt om me de dimsumrestaurants en Kantonese bakkerijen te laten zien, waar ze, wanneer ze haar familie mist, vertrouwde gerechten kan eten. Als we de wijk bijna uit zijn, zien we de boekhandel. City Lights is zo volgestouwd met boeken dat ik een kleine paniekaanval krijg voor ik mezelf naar de poëzieafdeling boven beweeg, waar het rustiger is dan beneden. R weet niks van Ginsberg af, vraagt me verward wat beat is en klaagt over een opgeblazen buik terwijl ik manisch handenvol dichtbundels in mijn mandje smijt. Boven een van de schappen in de winkel hangt trots een ingelijste krantenkop: BRAWL AT POET’S RECITAL THREE POLICEMEN BITTEN.

Ik zou nu graag meer interessants over San Francisco zeggen. Over de heuvelachtige buurten, hoe het stadscentrum gedomineerd wordt door techmensen en daklozen, over de vele Black Lives Matter-posters, de expats. En ook over de wijken Castro, Mission en natuurlijk Haight-Ashbury – waar de recentelijk overleden Joan Didion in het hippietijdperk dat briljante essay over schreef – maar omdat R zich steeds vreemder voelt, duizelig wordt, slecht slaapt en ondanks haar blijdschap om mijn bezoek haar borden restauranteten van zich afduwt omdat niks smaakt, hebben we vanochtend besloten naar Walgreens te gaan om een zwangerschapstest te kopen. En die is net dus positief gebleken. En de tweede ook. En nu R en haar man verdwaasd naast elkaar op de bank zitten, bestel ik stilletjes wat zwangerschapsboeken op Amazon en vraag me af hoe ik in godsnaam deze column moet afmaken, die toch echt zo snel mogelijk naar de redacteur moet.

‘Het voelt alsof ik in een K-hole zit’, zegt de toekomstige vader.

‘Kan ik nu geen sushi meer eten?’, vraagt de toekomstige moeder. Exemplarische uitspraken zijn het, maar ook die kan ik niet uitleggen. Ik denk aan die krantenkop, chaos verpakt in zeven woorden.

‘Ik maak die column even af en dan bellen we de dokter’, zeg ik. Zodoende.