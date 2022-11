Op alle cruciale momenten heeft Rutte zich onder zijn bureau verstopt

Hoe zal het antwoord luiden van Mark Rutte tijdens de Grote Stikstofenquête van 2027 op de vraag hoe het kan dat door jarenlang stilleggen van de bouw inmiddels één miljoen jongeren geen eigen woning kunnen vinden? ‘Dat heb ik doorgezet naar de vakminister.’ En, o ja, dat hij toch echt pas in 2025 stomtoevallig een interview met een 33-jarige caravanbewoner onder ogen kreeg, die net vergeefs zijn zoveelste bod op een tiny house had gedaan en hij zich daarom ook toen pas plots in zijn tiny Torentje realiseerde ‘hoe bizar hoog’ het woningtekort tijdens al zijn kabinetten was opgelopen.

En wat zal Ruttes antwoord zijn tijdens de Grote Asielzoekersenquête van 2029, op de vraag hoe het kan dat inmiddels het aantal vluchtelingen dat in Ter Apel buiten moet overnachten de twintigduizend overschrijdt? ‘Dat kan ik nu niet reconstrueren.’ Bovendien hadden al die vluchtelingen andere wensen, waardoor ‘zó veel maatwerk’ nodig is. Dat is ‘veel complexer dan ik zelf ooit had gedacht’.

In beide gevallen kan hij dan namelijk moeiteloos teruggrijpen op de Gasenquête van afgelopen oktober, waaraan de bovengenoemde citaten zijn ontleend.

Complex

In de nadagen van háár premierschap vroeg een Labour-parlementariër aangaande Liz Truss, toen die zich bij een cruciaal debat niet meer durfde te vertonen, of ze zich soms onder haar bureau had verstopt. Nog geen week later kon ze haar bureau ontruimen. Rutte was meer dan een decennium premier, maar hij was óók nooit ergens bij. Op alle cruciale momenten, zo zal over tien jaar de conclusie uit alle parlementaire enquêtes luiden, had hij zich onder zijn bureau verstopt. Allemaal zo ver-schrik-ke-lijk complex!

Het is in dit verband merkwaardig hoe ook de weinige verstandige VVD’ers die dit land telt, soms toch, na eerst helder een urgent probleem uiteengezet te hebben, aansluitend grote eufemistische onzin uitkramen, namelijk als in dit verband hun eigen partij ter sprake komt.

Senator Caspar van den Berg in de Volkskrant van 22 oktober, over de verwaarlozing van de landelijke gebieden (huisvesting, openbaar vervoer): ‘Rond 2000 ontstond het idee dan Nederland ruimtelijk af was. Een misrekening. Nu mist de overheid de nodige kennis en instrumenten. Mijn partij is daar niet scherp genoeg op geweest.’ Oud-partijleider Ed Nijpels in NRC een week later: ‘De VVD heeft het onderwerp klimaat laten kapen’.

Niet scherp genoeg op geweest? Stef Blok kwam eens juichend melden dat hij een heel ministerie – het zijne, van Ruimtelijke Ordening – de nek om had gedraaid. En naar aanleiding van de nu dreigende verdere versnippering van het spoor door de neoliberale vermarktingswaan kwam dezer dagen in Nieuwsuur een oude opname met verkeersminister Annemarie Jorritsma voorbij, met de platitude dat alleen commerciële bedrijven klantgerichte kwaliteit kunnen leveren.

Laten kapen? Dat suggereert alsof er buiten Nijpels zelf (en Pieter Winsemius) ooit van enig klimaatbewustzijn binnen de VVD sprake is geweest, waar men toch net als Rutte vooral ongestoord wil kunnen barbecueën. De naïeve verwachting van beterschap die hieruit spreekt is ook volkomen in strijd met de onverbeterlijk infantiele ‘vroem-vroem’-mentaliteit waartegen Nijpels in de praktijk aanloopt, en waarvan hij de concrete uitwassen in dat interview ook helder benoemt.

‘Rotmaatregel’

Neem Rutte zelf, die de reductie van de maximumsnelheid als een ‘rotmaatregel’ betitelde – als zo’n beetje het ergste wat hem kon overkomen (vandaar dat hij de gasbevingen, de vluchtelingenproblematiek en het toeslagenschandaal niet kon reconstrueren). Cora van Nieuwenhuizen die, toen het stikstofprobleem écht niet langer meer te ontkennen viel, riep: ‘We vinden wel een list.’

Wel, de listen van Cora zijn uitgewerkt. Wie dat enkele jaren terug helder durfde te stellen, was haar partijgenoot Johan Remkes, met zijn rapport Niet alles kan. Wie daar dit voorjaar ook de logische consequenties aan durfde te verbinden, was haar partijgenoot Christianne van der Wal – en derhalve fysiek belaagd werd door de agrarische terroristenbrigade van Mark van den Oever. En toen? Toen deed haar regering het in de broek en stak haar partij weer eens de kop in het zand.

Wie mocht hebben gehoopt dat Rutte & co in de daarop volgende zomeronderhandelingen nu echt eens standvastig zouden blijven – en zelfs ík heb dat tegen beter weten in eventjes gehoopt – weet intussen beter. Alle concrete limieten en termijnen uit het jongste verslag van Remkes werden door het kabinet meteen afgezwakt, van dwang mocht geen sprake zijn, omdat de Farmers Defence Force anders met nieuwe trekkerterreur dreigt. Van der Wal moest diep door het stof.

Kortom: nieuw uitstel, en dat betekent: hoe langer men wacht, hoe harder de ingreep straks wordt. ‘Vrijwilligheid’ heeft bij de boeren al die jaren niets opgeleverd, en zal dus ook nu niets opleveren zonder stok achter de hand.

Bouw op slot

Dat betekent dus ook heel concreet: de Nederlandse bouw gaat waarschijnlijk op slot. De rechter zal binnenkort wegens gebrek aan stikstofruimte weer een streep door alle bouwprogramma’s zetten – voor woningen, maar ook voor bedrijven. Nu al hangen er regelmatig wanhopige ondernemers die niet mogen uitbreiden bij de VVD aan de lijn, omdat ‘hun’ partij steeds voor het boerengeweld capituleert.

Om nog niet van de vele wanhopige woningzoekenden te spreken. Scherp gesteld: VVD en CDA vinden de huisvesting van varkens dus belangrijker dan die van mensen. Dat lijkt mij een goede verkiezingsleuze voor de linkse oppositie straks bij de statenverkiezingen, ook van belang voor de Eerste Kamer.

Hamvraag: wat gaat D66 doen? Legt die partij zich neer bij de lafheid van Rutte? Of leidt het noodgedwongen stilleggen van de bouw tot een breuk in de coalitie? In dat geval blaast de rechter met zijn veto straks dus indirect de regering op.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.