Op 19 december klinkt een waar mea culpa-koor crescendo over de wereld: en dan?

Premier Rutte wil vasthouden aan de datum van 19 december voor het aanbieden van excuses voor de slavernij. Donderdag sprak hij in het Catshuis met verschillende belanghebbenden om ze op één lijn te krijgen met de Nederlandse plannen. Nederland wil op 19 december een heel leger van ministers en staatssecretarissen naar de verschillende schuldige plekken sturen om zo overvloedig en overtuigend excuses aan te bieden, zodat niemand ter wereld meer twijfelt aan de oprechtheid van dit ‘grootse gebaar’ en een waar mea culpa-koor crescendo over de wereld zal klinken.

Zelf neemt Rutte Nederland voor zijn rekening. Minister Weerwind van Rechtsbescherming reist naar Suriname om excuses aan te bieden, staatssecretaris Eric van der Burg doet Aruba, minister van Sociale Zaken Karien van Gennip Bonaire, Alexandra van Huffelen Curaçao, Marnix van Rij spreekt excuses uit op Sint Eustatius, Maarten van Ooijen op Saba en minister Ernst Kuipers van VWS gaat door het stof op Sint Maarten.

De plannen voor de excuses-tsunami kwamen onlangs voortijdig naar buiten en leidden tot verwarring en boosheid bij verschillende slavernijcomités en stichtingen in de voormalige overzeese gebiedsdelen. De Nationale Reparaties Commissie Suriname noemde de manier waarop de excuses zouden worden aangeboden ‘volstrekt onacceptabel’ vanwege de onduidelijkheid over wat ze betekenen voor de nazaten van slachtoffers van de slavernij.

Rutte probeerde donderdag zijn gesprekspartners te overtuigen van de goede bedoelingen van de staat. Volgens hem is sprake van een ‘betekenisvol moment’ en het begin van een veel langer proces dat zal doorlopen tot 1 juli 2023, als het precies 150 jaar geleden is dat een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën – hoewel op het eiland Samosir (op Sumatra), in toenmalig Nederlands-Indië, pas in 1914 een einde kwam aan de slavernij. Nederland liep niet voorop om de wereld van slavernij te bevrijden.

Maar ook na 1 juli 2023 zal het proces dat Rutte voor ogen heeft niet zijn voltooid; dat is volgens hem pas het geval wanneer discriminatie vanwege huidskleur zal zijn gestopt, een heugelijk ogenblik waaraan helaas voorlopig nog geen streefdatum kan worden gekoppeld.

Veel stemmen in de voormalige slavernijgebieden vinden dat de excuses pas kracht krijgen wanneer ze worden uitgesproken door het staatshoofd, koning Willem-Alexander. Rutte is daar niet voor, omdat de excuses ‘te politiek controversieel’ zouden zijn om te worden verwoord door de koning. Dat ‘politiek controversieel’ slaat op Nederland; Rutte vreest dat Willem-Alexander verwikkeld zal raken in het politieke moeras rond de excuses wanneer hij zich daarover duidelijk uitspreekt.

Naar verluidt werden de ogen van de koning geopend door de controverse rond een zijpaneel van de Gouden Koets, met daarop het aanstootgevende tafereel ‘Hulde der koloniën’. Sindsdien maakt Willem-Alexander tijdens de koninklijke rijtoer op Prinsjesdag gebruik van de Glazen Koets.

Bovendien liet de RVD deze week weten dat de koning een onderzoek heeft gelast naar de betrokkenheid van het koninklijk huis bij de slavernij. Excuses maken namens de staat ligt ingewikkeld wanneer de verantwoordelijkheid van je eigen familie nog niet officieel is vastgesteld. Het Mauritshuis staat naast het Torentje van Rutte en werd gebouwd door Johan Maurits van Nassau-Siegen, de achterneef van Willem van Oranje die als gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië fortuin maakte in Zuid-Amerika, mede dankzij de slavernij.

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht maakten inmiddels excuses voor hun aandeel in het Nederlandse slavernijverleden, Groningen, Haarlem en Vlissingen hebben hun kant van de zaak nog in onderzoek. ABN Amro maakte onlangs excuses voor de slavernij-rol van zijn voorgangers, De Nederlandsche Bank onderzoekt haar eigen aandeel.

Excusesdag maandag 19 december is niet de afsluiting van een nationaal zelfonderzoek, maar het begin – daar heeft Mark Rutte gelijk in.