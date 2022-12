Oorlog in Oekraïne is lakmoesproef voor westerse eenheid

2022 bleek op veel gebieden een overgang naar een nieuwe werkelijkheid. Het Volkskrant-commentaar bespreekt aan het einde van het jaar de belangrijkste veranderingen. Vandaag deel 6: de oorlog in Oekraïne.

24 februari 2022 - het was de dag waarop Europa weer het theater werd van een grote conventionele oorlog. A day that will live on in infamy, zeggen de Amerikanen over de Japanse verrassingsaanval op Pearl Harbor in december 1941. Ook de oorlog in Oekraïne – onnodig, zeer bloedig en genocidaal – zal voortleven in schande.

De oorlog kwam voor Europa onverwacht, net als Pearl Harbor destijds voor de Amerikanen. Niemand zag dat in 2021 de gastoevoer werd teruggeschroefd. Een klassiek signaal, het samentrekken van Russische troepen langs de grens, werd ondanks Amerikaanse waarschuwingen gezien als vorm van diplomatie, geen opmaat naar oorlog.

Echter: niet ons denkraam was doorslaggevend, maar dat van de machten die de ‘oude orde’ omver willen werpen. China lapte in Hongkong de afspraken al aan zijn laars en stelde zich steeds agressiever op in de Zuid-Chinese Zee en tegen Taiwan. Maar het was Vladimir Poetin die zijn ressentiment over het verlies van een rijk de vrije loop liet en een grote, gruwelijke oorlog begon gericht op het uitwissen van Oekraïne.

Dat maakt 2022 tot scharnierpunt in onze geschiedenis. De oorlog is mondiaal in zijn politieke en economische gevolgen. Hij toont Europeanen hoezeer hun internationale omgeving al veranderd is, en hun positie is verzwakt.

In de lange aanloop naar de oorlog poogden Berlijn, Parijs en Rome de Russische dictator in te tomen met diplomatie en pijpleidingen. Ze gooiden het roer niet wezenlijk om nadat in 2014 de oorlog tegen Oekraïne was begonnen. Net als Bidens smadelijke aftocht uit Afghanistan, sterkte het Poetins overtuiging dat hij vrij baan had. Maar de Russische leider vergiste zich in bijna alles – het verzet van Oekraïne, de kracht van zijn eigen legers, en de westerse reactie.

Herschikking van Europa

Een fundamentele herschikking van Europa is al gaande, met Finland en Zweden die bij de Navo komen, en de EU die verder oostwaarts gaat. Amerika verschafte het leiderschap en de wapens die de Oekraïners overeind hielden. Europeanen vingen miljoenen vluchtelingen op. Nederlanders, die Oekraïners de deur wezen in een referendum, delen nu brood en een dak met ze – ook een herschikking.

De grootste uitdagingen liggen nog voor ons. Komend jaar wordt cruciaal. Zonder westerse eenheid en steun kan Oekraïne zijn verzet niet volhouden. Naarmate de oorlog langer duurt en de pijn toeneemt, wordt de westerse eenheid zwaarder beproefd. Laat daarbij de Oekraïense vastberadenheid niet te zwichten ons een voorbeeld zijn.

Op deze plek is er consequent voor gepleit dat westerse landen hun steun aan Oekraïne opschroeven, ook inzake wapens. Omdat de alternatieven nóg erger zijn. Dit is niet alleen voor Kyiv een existentieel conflict, ook voor ons. Als dit besef verdwijnt, kan Poetin zijn nederlagen omzetten in een zege.

Als Oekraïne weer naar een vredesregeling wordt geduwd die Poetins agressie beloont, tekent Europa zijn eigen morele én geopolitieke failliet. Dit besef leeft gelukkig breed. We moeten ons deze eeuw niet als veertjes laten wegblazen door ontketende autocraten.