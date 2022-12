Onze persoonlijke sores kunnen heden ten dage niet concurreren met de wereldproblemen. Ons huiskamerleed is nou eenmaal futiel vergeleken bij de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne en de terreur in Iran. We hadden dit jaar niet eens lockdownleed.

Over deze eindejaarscolumn Op de drempel van 2023 vroegen wij onze columnisten en lezers: welk idee of inzicht is jullie bijgebleven van 2022, en bood jullie in dit veelbewogen jaar inspiratie of een frisse blik? Deze bijdrage is van Rinske van de Goor, huisarts.

Gevolg is dat gewone burgers, u en ik, ondergesneeuwd raken in het nieuws. Gelukkig was daar op 4 februari ­Paulien Cornelisse, met een stukje over de oude Parodontax-smaak. Voor de Parodontax-maagden onder u: de oude ­Parodontax heeft een ziltige smaak, die de argeloze poetser de eerste keer een verwarrende, zo niet ontregelende ­ervaring geeft, die tot een paradigmashift leidt in het concept tandpasta. Eenmaal gewend aan Parodontax is er geen weg terug meer naar oldskool tandpasta.

Maar dik een jaar geleden werd de receptuur veranderd. Gevolg: grote onrust onder Parodontaxers. De nieuwe Parodontax is een soort zoet-zoute blubber, een papje van cup-a-soup met roosvicee. Het wil niet wennen. We hadden thuis begin dit jaar dan ook een diepe tandpastacrisis en juist op het dieptepunt verscheen Pauliens column.

De erkenning van ons leed was groot. Eindelijk eens geen nieuws over andermans ellende, maar over onszelf. De natuurwet is tenslotte: Eigen Leed Eerst. Een zieke buurvrouw raakt meer dan twintig doodgeschoten Iraniërs. Een hoge energierekening baart meer zorgen dan de klimaatcrisis. De volkswijsheid ‘Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest’ is dan ook pertinent onjuist. Ook voor lijden geldt: hoe concreter, hoe beter. Ellende hier en nu, dat lijdt het best.

Voor veel studenten was dit jaar schurft een toppertje. Maar memoreert u alstublieft ook de mens met Parodontax-onttrekkingsverschijnselen. Ook wij hadden het zwaar.