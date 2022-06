Ook tijdens een spelletje op het strand moeten kinderen hun grenzen al aangeven, zag Joy

Opvoeden is je kinderen leren hun grenzen vast te stellen en die te bewaken. Actrice Joy Delima zag het tijdens haar vakantie misgaan.

‘Au, niet zo hard alsjeblieft.’ Even was het stil, hoorde ik alleen het geruis van de zee en het geluid van spelende kinderen, maar al gauw klonk er weer een dof, hard geluid. ‘Au! Niet zo hard gooien zei ik!’

Ik keek op van het boek dat ik aan het lezen was en zag twee jonge tieners, broer en zus bleek later. Ze speelden zo’n strandbalspelletje waarbij je een tennisbal opvangt met een batje van klittenband. Het meisje zal een jaar of 12 geweest zijn. Ze was lang en blond en haar lijf zag er net als haar blik angstig uit. Haar broer schatte ik op 14. Net zo blond, net zo lang, maar dan met van die puberale Fit For Free-spieren. Het zusje gooide de bal zachtjes terug met een boogje waarna de broer wederom keihard de bal terug gooide, zonder boogje.

Weer klonk het harde, doffe geluid waarmee het meisje de bal nog maar net tegenhield. Ze keek nog angstiger uit haar ogen dan ze daarvoor had gedaan. Haar blik schoot van haar broer naar het strandbedje achter mij waar haar ouders bleken te zitten. Die keken niet op of om. Het jongetje begon nu echt ongelooflijk hard te gooien. Op een gegeven moment leek hij niet eens meer te mikken op haar batje, maar op haar lichaam. Want de bal begon haar te raken op haar benen, haar bovenarm en haar hand waarmee ze haar gezicht beschermde. Het meisje, dit angstige sprietje, bleef elke keer met een ongemakkelijke lach op haar gezicht roepen dat hij, haar eigen broer, zachter moest gooien. Maar dat deed hij niet.

Mijn hart bonsde in mijn lijf en ik voelde mijn keel verkrampen, want ik zag in dat meisje mijzelf. Hoe ik, als iemand m’n grens overging, altijd bleef lachen terwijl ik nee zei. Hoe ik hoopte dat iemand me zou komen redden omdat ik dacht dat ik niet voldoende zou kunnen doen om de ander te stoppen. En nu ik haar zo zag als mezelf, leek het allemaal nog absurder. Waarom bleven we steeds zo lief teruggooien? Waarom liepen we niet weg, scholden we hem niet uit?

Toen keek ik weer naar haar broer. Waarom gooide hij zo hard? De blik op zijn gezicht was bijna duivels. Hoe harder zij ‘nee’ en ‘stop’ riep, des te harder hij gooide. Hij had zelfs een glimlach op zijn gezicht. Even zonder grap, het zag er echt doodeng uit hoe hij ervan leek te genieten om haar pijn te doen, om over haar grens te gaan. Op een gegeven moment gooide hij zo ontiegelijk hard dat haar batje in drie stukjes uit elkaar vloog. Echt waar. Zij was verdomme gewoon op vakantie op Curaçao met haar batje op het strand en dat was nu kapot.

Witheet, was ik. Ik wilde zijn stomme puberspiertjes uitknijpen als de puisten op zijn voorhoofd en hem vragen wie de fak hij wel niet dacht dat hij was. Ik wilde haar omhelzen en zeggen dat zulk gedrag abnormaal is, psychopatisch bijna. ‘Je broer is een psychopaat, meisje.’ Maar ik durfde het niet.

Samen liepen ze naar hun vader, die nu pas leek op te merken dat hij nog nageslacht had. ‘Haha pap, ik gooide zo hard dat haar batje kapot ging!’ ‘Haha, nee joh! Je moet het ook beter vasthouden, Fenna. Kom, potje?’ En hij stond op, liet zijn rood aangelopen dochter achter en speelde een potje met zijn psychopaat.

Ik heb nog geen kinderen, dus ik weet niet hoe het is om op te voeden, maar wat voor opvoeding is dit?! Mijn hart breekt nu al voor Fenna die, als ze ooit toe is aan seks, denkt dat dit gedrag normaal is. En ik huil voor alle mensen waarmee PuberSpier ooit in bed belandt.

Je kinderen pas leren over consent als ze seks hebben is te laat. Grenzen aangeven en leren respecteren begint al ver daarvoor en dat heeft niets met seks te maken. Seks daarentegen, heeft álles met grenzen te maken.

