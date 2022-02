Ook Spotify kan zich niet meer verschuilen achter het idee dat zij slechts een doorgeefluik zijn

Complimenten voor Neil Young, die het gesprek over de verantwoordelijkheid van onlineplatformen aanzwengelde.

Natuurlijk kon zanger Neil Young best zeggen dat hij niet naast podcastmaker Joe Rogan op een podium wilde staan, en natuurlijk kon Spotify toen zeggen: prima, daar is de deur. Het zijn individuele mensen met individuele wensen die een individueel bedrijf kan honoreren of niet. Er is niemand gecanceld en de vrijheid van meningsuiting is geen moment in het geding geweest. Alle betrokkenen kunnen nog steeds zingen en zeggen wat ze willen – zelfs als Rogan had moeten vertrekken, had hij elders zijn zegje kunnen doen.

Het punt was dat de oude hippie Young niet in één etalage wilde liggen met Rogan, een eigenwijze oud-worstelaar die middels urenlange gesprekken met andere eigenwijze types de populairste podcast aller tijden maakt, maar daarmee in coronatijd een paar keer hard uit de bocht vloog. Kritiekloos liet hij anti-vaxxers hun verhaal vertellen aan miljoenen luisteraars. Dat kan tot doden leiden, vindt Young, en daarin heeft hij gelijk.

De kwestie heeft weer duidelijk gemaakt dat er maar weinig onlineplatforms zijn die zich nog kunnen verschuilen achter de naïeve gedachte dat zij slechts een doorgeefluik zijn. Zelfs Spotify is meer dan een simpele jukebox waarmee honderden miljoen gebruikers overal ter wereld liedjes kunnen afspelen. Nu het Zweedse bedrijf podcasts aanbiedt en aanbeveelt is het, net als Facebook of YouTube, een medium dat content in de etalage heeft en daarin keuzes maakt. Dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee die (nog) niet wettelijk is vastgelegd.

Sterker nog: onlinebedrijven vallen in de Verenigde Staten onder een uitzondering, de zogeheten Section 230, die hen niet aansprakelijk maakt voor wat er op hun platforms wordt aangeboden. In Europa geldt een vergelijkbare vrijstelling. Er worden wetten gemaakt die daaraan morrelen, maar een magisch filter voor desinformatie is ondenkbaar: simpelweg omdat de grens tussen informatie en desinformatie niet altijd even scherp is. Ook klassieke media moeten soms die rand opzoeken (al zullen die niet, zoals Spotify, een type als Joe Rogan dag in, dag uit op de voorpagina brengen).

Daarom is het goed dat alle betrokkenen zelf een begin van verantwoordelijkheid hebben genomen. Spotify plaatst een disclaimer bij de uitzendingen van Rogan. Rogan belooft zich voortaan beter voor te bereiden op interviews, en meer ‘balans’ aan te brengen. ‘Het is een rare verantwoordelijkheid om zo veel luisteraars te hebben’, zei hij in een verklaring. ‘Zo is het nooit begonnen.’

En Young, die de discussie heeft aangezwengeld, verdient daarvoor complimenten. Hij is nu verhuisd naar Amazon. Kijken of hij de misstanden bij dat bedrijf ook gaat aankaarten.