‘Ook slecht getraind Russisch kanonnenvoer zal doorgaan met de vernietiging van Oekraïne’

Een billboard in Sint-Petersburg ter promotie van indiensttreding bij het Russische leger. ‘Rusland dienen is een echte baan‘, staat erop. Beeld AFP

De Russische president Vladimir Poetin heeft, gedwongen door militaire en diplomatieke tegenslagen in de oorlog in Oekraïne, gekozen voor de vlucht naar voren: een gedeeltelijke mobilisatie en de verwachte annexatie middels omstreden referenda van de twee Donbas-provincies Loehansk en Donetsk en de zuidelijke Oekraïense regio’s Cherson en Zaporizja. Daarbij dreigde Poetin ook nog maar eens met het gebruik van nucleaire wapens als de territoriale integriteit van Rusland (en dus mogelijk ook de vier in te lijven Oekraïense provincies) zou worden bedreigd.

Volgens David Nauer, Oekraïne-expert bij de Zwitserse omroep SRF, is Poetins aankondiging van de referenda een enorme, haast fatale beslissing. ‘Als Poetin daadwerkelijk zover zou gaan om de gebieden als Russisch grondgebied aan te wijzen, zou dit internationaal niet worden erkend. Een dergelijke stap zou Rusland jarenlang verzwakken, de betrekkingen met het Westen economisch ernstig schaden en het land militair uitputten. Poetin toont zich andermaal een goochelaar – maar de trucs van de goochelaar zijn immer zo goed als zijn kaarten zijn. En deze zijn niet erg goed.’

Buitenlandcommentator Nikolas Busse van de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung meent dat de belangrijkste vraag nu wordt hoe Kyiv en zijn bondgenoten zullen reageren. ‘Tot dusver heeft het Westen, vooral Washington, er alles aan gedaan om te voorkomen dat de Oekraïners Russisch grondgebied zouden aanvallen. Dat was een cruciaal criterium bij de wapenleveringen. Door de grens te verleggen, plaatst Poetin het Westen voor een moeilijke keuze: als het vasthoudt aan zijn huidige beleid, zou dat neerkomen op het accepteren van de terreinwinst van Rusland. Als dit beleid wordt verlaten, kan een niveau van escalatie worden bereikt dat men had gehoopt te vermijden.‘

‘Je hoeft geen waarzegger te zijn om de op handen zijnde teloorgang van de term ‘speciale militaire operatie’ te voorspellen’, schrijft oud-correspondent in Moskou en Washington Miodrag Soric bij Deutsche Welle. ‘Het zal worden begraven door propaganda van het Kremlin en vervangen door nog meer verwarde leugens, bedenksels en bedreigingen die de door de staat gecontroleerde televisiestations gebruiken om te proberen hun kijkers te indoctrineren. Ze beweren al dat Rusland geen oorlog voert tegen Oekraïne, maar zich in Oekraïne verdedigt tegen de VS en Groot-Brittannië. En degenen die dat willen geloven, doen dat.’

Reservisten

En de 300 duizend Russische reservisten? Volgens Soric zijn de meesten nog nooit betrokken geweest in een oorlog en zijn slecht uitgerust. ‘Het zijn huisvaders die tegen wil en dank uit hun dagelijks leven zullen worden gerukt. In Oekraïne zullen ze geacht worden om Rusland te verdedigen, in samenwerking met veroordeelde misdadigers en Tsjetsjeense huurlingen. Het gaat niet werken. Ze zullen zelf zien dat de Oekraïners geen deel willen uitmaken van Rusland.’

Dat Poetin nu bereid is reservisten op te roepen, ook al blijft die mobilisatie voorlopig beperkt tot ex-soldaten, toont volgens The Irish Times in een hoofdredactioneel commentaar aan dat de Russische president bijna geen opties meer heeft. ‘Zijn uitgedunde en uitgeputte strijdkrachten, aangevuld met losgeslagen milities, huursoldaten en veroordeelden, zijn niet in staat de Oekraïense troepen op meerdere fronten tegen te houden.'

‘(...)Het is onwaarschijnlijk dat deze zet van het Kremlin de dynamiek van de oorlog verandert. Het zal minstens enkele maanden duren voordat de mobilisatie enig operationeel voordeel oplevert. En soldaten naar het front krijgen is grotendeels zinloos, tenzij ze de leiding en de uitrusting krijgen die ze nodig hebben om te vechten. In het beste geval kan Poetin hopen dat zijn reservisten ervoor zullen zorgen dat Rusland zijn huidige defensieve stellingen langer kan vasthouden.’

De gedeeltelijke mobilisatie is niet alleen tragisch, maar ook een bevestiging van de Russische oorlogsgeschiedenis, aldus politiek analist Mateusz Mazzini in het Poolse liberale magazine Polityka. ‘Wanneer Rusland niet kan winnen door technologische of economische superioriteit, mobiliseert Rusland massa’s mensen en vervangt kwaliteit door kwantiteit. Dit besluit tekent een verlenging van de oorlog en meer verliezen, maar ook meer lijden voor Oekraïne. Laten we niet vergeten dat hoewel deze Russische massa misschien slecht getraind kanonnenvoer is, deze niettemin zal vechten op Oekraïense bodem en zal doorgaan met de vernietiging van Oekraïne.’

Nucleaire wapens

En hoe zit het met Poetins dreigement om nucleaire wapens in te zetten? Een dreigement waarop premier Mark Rutte woensdag laconiek reageerde: ‘Dat laat ons redelijk siberisch, om maar in Russische termen te blijven’. Volgens James Stavridis, columnist en voormalig Navo-opperbevelhebber, is Poetins gespierde taal niet meer dan een herhaling van zijn uitbarsting van maanden geleden. ‘Het is hoogst onwaarschijnlijk dat hij zelfs maar een tactisch kernwapen met een laag rendement zal gebruiken, gezien de duidelijke dreiging van het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. En ook de enorme schade die het zou aanrichten bij zijn pogingen Brazilië, India, Nigeria, Zuid-Afrika en andere grote niet-gebonden landen neutraal te houden’, aldus Stavridis in een opiniestuk voor Bloomberg.

Toch is de Spaanse schrijver Olga Merino in een column voor El Periódico er niet gerust op. ‘Ik geloof oprecht dat Poetin niet in staat is om de nucleaire knop te activeren, dat zijn beslissing een vlucht naar voren is, pure bravoure en chantage, maar tegelijkertijd is de in het nauw gedreven Russische beer angstaanjagend. Heeft niemand een greintje gezond verstand? Frankrijk en Duitsland zouden samen de situatie kunnen ombuigen, een dialoog kunnen afdwingen, maar het lijkt effectiever wapens en geld te blijven pompen in de oorlog. Offer de Oekraïense pion om Rusland te vernietigen in een lang conflict.’

Daarom wijst Merino lezers in haar column op de heruitgave van de beroemde klassieker In de loopgraven van Stalingrad van de Russische journalist en schrijver Victor Nekrasov. ‘De hoofdpersoon spreekt er een zin uit die ook vandaag nog zeer de moeite waard blijft om te onthouden: ‘In een oorlog kan men niets anders geloven dan wat recht voor je neus staat’.’