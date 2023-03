Ook Nederland beleeft een Zeitenwende, maar dan zonder zelfreflectie

Soms, als je probeert naar de wereld te kijken vanuit Den Haag, valt niet te ontkomen aan het gevoel dat je diep in Plato’s Grot zit - je weet dat de schaduwen op de muur niet de realiteit zijn, maar het wajangspel dat wordt geboden. Sinds Poetins tweede invasie van Oekraïne is er wel wat veranderd. Ook Den Haag beleeft zijn mini-Zeitenwende, maar anders dan Berlijn: niet uitgesproken, niet bediscussieerd en zonder een spoortje zelfreflectie.

Buitenlandse debatten hebben altijd een zekere abstractie in Nederland. Moeilijk te vatten voor buitenstaanders, denk ik. Maar dit is een land dat in een oogwenk overging van het laat-koloniale paternalisme over onderworpen volken op een zeer ideologisch gedreven ontwikkelingshulp - zonder zelf de ironie daarvan te zien.

Sinds het einde van de Koude Oorlog, toen Nederland ging meedoen aan militaire operaties om tijdelijk stabiliteit te bevorderen, of chaos te verminderen, zijn ook de politieke debatten daarover zonder culturele vertaling moeilijk te begrijpen. Op zulke momenten worden hele werelddelen en eindeloze (vaak dorre) landmassa’s in die Haagse grot gepropt om er, na uitgebreid polderen en tot algemeen genoegen van alle deelnemers, weer uit te komen als bloeiende oases van gelijke kansen voor iedereen.

Maar goed, die debatten gingen altijd over wat nu wars of choice wordt genoemd, geen wars of necessity. Oorlogen dus waarvoor je kon kiezen, geen noodzakelijke oorlogen. Dat onderscheid is trouwens voor een land als Nederland, dat voor zijn veiligheid in hoge mate afhankelijk is van andere landen, niet zo scherp als voor grote landen. Meedoen aan de ‘war of choice’ van een grote bondgenoot kan voor Nederland een diplomatieke noodzaak zijn. Daar zit een logica achter, die zelfs verdedigbaar is, maar in de Haagse grot wordt deze harde realiteit liever verborgen achter idealistische doelen.

Noem het lokale folklore: we zijn niet openhartig over de motivatie en niet realistisch over de doelen van onze militaire operaties, maar steevast wel moreel verontwaardigd over de effecten ervan. De wereld moge een rommeltje zijn, de Haagse geloofsbelijdenis is altijd op orde.

Afijn, das war einmal. De grote invasie van 24/2 heeft ook deze Haagse folklore verbrijzeld, in ieder geval voor nu. Poetin heeft vlak bij onze grot een lont in een kruitvat gestoken en vanwege die explosie zijn we nu blootgesteld aan direct zonlicht en is er minder ruimte voor het traditionele wajangspel.

Een paar voorbeelden. In 2019 én 2020 weerklonk in de Kamer, ook van coalitiepartijen, de roep om een wapenembargo tegen Turkije na foute militaire avonturen van Erdogan. Eerst tegen Koerden in Syrië, later als steunpilaar voor Azerbeidzjan tegen Armenië. De verontwaardiging was begrijpelijk, de Europese wapenleveranties werden ook teruggeschroefd, maar dat embargo tegen een Navo-bondgenoot kwam er natuurlijk niet.

Niet zolang de berekening blijft dat Turkije minder gevaarlijk is binnen de alliantie dan erbuiten. Nu frustreert Erdogan zijn bondgenoten tot op het bot met zijn chantagepolitiek tegen Finland en Zweden. Maar sinds 24/2 neemt Turkije een bijzondere positie in (vanwege de graandeal, maar ook zijn ligging), dus iedereen wacht rustig de verkiezingen af.

Nog een voorbeeld. De centrum-rechtse partijen VVD en CDA beroepen zich altijd op hun ‘realisme’. Maar dat blijkt niet uit hun jarenlange defensie-uitgaven, hun gaspolitiek of de blinde steun voor de Nord Stream-projecten, die nu toch worden gezien als een van Europa’s grootste strategische blunders van de afgelopen decennia. Inmiddels is Nord Stream eerst politiek uitgeschakeld, daarna opgeblazen.

Tenslotte: kernwapens. SP, GroenLinks en de PvdA wilden eind 2019 de 20 Amerikaanse kernkoppen in Nederland wegdoen, als Rusland er ook 20 zou dumpen. Russische schendingen van nucleaire verdragen werden genegeerd, evenals de cijfers: Moskou heeft circa 2000 van deze ‘substrategische’ kernwapens, de Navo 100. Nu Poetin met kernwapens dreigt, is schielijk het belang van nucleaire afschrikking herontdekt. Ook door D66, die in 2019 vonden dat de F35 geen kernwapentaak mocht krijgen.

Op een aantal belangrijke punten - defensie-uitgaven, nucleaire afschrikking, gas en Nord Stream - lijkt de Nederlandse weg op de Duitse. Maar waar die koerswijzigingen in Duitsland tot felle debatten hebben geleid, een getormenteerde blik in de spiegel, zeilt het Haagse bootje rustig verder, op de golf van dit moment. Den Haag doet blijkbaar niet aan zelfreflectie, in of buiten de grot.