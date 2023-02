Ook na de digitale ontsluiting van de archieven van ‘foute Nederlanders’ blijft omzichtigheid geboden

In het hoogtij van het digitale snelrecht kan een klein vergrijp van een vader of een grootvader nog steeds grote gevolgen hebben voor diens nazaten.

Het zijn documenten waarop niemand zijn achternaam graag aantreft: archiefstukken die betrekking hebben op de vervolging van Nederlanders die ervan werden verdacht tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitse bezetter te hebben gecollaboreerd. Tot dusverre is er dan ook omzichtig mee omgesprongen. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) mocht alleen onder strenge voorwaarden worden geraadpleegd door onderzoekers en familieleden van mensen die ooit op verdenking van collaboratie zijn opgepakt.

De meeste (straf)dossiers kunnen, na het verstrijken van de verjaringstermijn van 75 jaar, inmiddels ook door derden worden ingezien. En vooruitlopend op de openbaarmaking van het bijna complete archief, in 2025, is ook een begin gemaakt met de digitale ontsluiting. ‘Zo hopen we dat thema’s waarop nog steeds een taboe rust bespreekbaarder worden’, zei Edwin Klijn – verantwoordelijk voor het project Oorlog voor de Rechter – donderdag in de Volkskrant.

Dat is een nobel streven. En er is ook geen dwingende reden om het CABR-archief tot in lengte van jaren van openbaarmaking uit te zonderen. Terughoudendheid blijft echter geboden, ook nu mag worden aangenomen dat vrijwel geen van de 300 duizend mensen die van collaboratie werden verdacht nu nog in leven is. Klijn is zich daarvan bewust, getuige het feit dat de Werkgroep Herkenning – die de belangen behartigt van nabestaanden van collaborateurs – bij de uitvoering van Oorlog voor de Rechter zal worden betrokken.

Daarmee zullen de onvolkomenheden in de naoorlogse zuivering echter niet ongedaan worden gemaakt. De Nederlandse regering in ballingschap had ook bestraffing van relatief lichte vormen van collaboratie in het vooruitzicht gesteld. Daarbij speelden twee overwegingen een rol: ze wilde na vijf jaren afwezigheid haar machtsmonopolie zichtbaar maken, en ze wilde – in samenhang daarmee – verhinderen dat (veronderstelde) collaborateurs aan ‘bijltjesdag’ ten prooi zouden vallen.

Iedereen die ook maar de geringste verdenking wekte, liep in de zomer van 1945 het gerede risico om – al dan niet na aangifte door ‘goede Nederlanders’ – te worden opgesloten in een van de 139 interneringskampen die in allerijl waren ingericht. Op het hoogtepunt van de zuivering waren zo’n 150 duizend Nederlanders geïnterneerd – bijna tweemaal zoveel als in België (waar op ongeveer dezelfde schaal was gecollaboreerd). Van zo’n 40 procent van de gevangenen werd toen al aangenomen dat ze ten onrechte vastzaten. Het gros van de ‘lichte gevallen’ werd dan ook na korte tijd vrijgelaten en van verdere rechtsvervolging ontslagen.

De dossiers van al deze gevallen, in alle gradaties tussen een beetje fout en heel erg fout, zijn ondergebracht in het CABR-archief. Voorkomen moet worden dat ze na de openbaarmaking van het archief ook publiekelijk op één hoop worden gegooid. Ruim 75 jaar na de oorlog, in het hoogtij van het digitale snelrecht, kan een klein vergrijp van een vader of een grootvader nog steeds grote gevolgen hebben voor diens nazaten.