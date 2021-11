Ook migranten hebben een eigen verantwoordelijkheid. Als er iets misgaat, is het niet alleen de schuld van de politiek

Covid zuigt als een vacuümpomp alle aandacht op, maar in de slagschaduw van de pandemie zonder eind is er een ander probleem dat maar niet wil weggaan en steeds weer opspeelt: migratie. Eerst was er de migrantenoorlog aan de grens tussen Belarus en Polen, daarna het drama in het Kanaal.

De beelden zijn aangrijpend: aan de westgrens van Europa een lekgeslagen rubberboot als stille getuige van een afschuwelijke verdrinkingsdood en aan de oostgrens migranten die in het nachtelijk donker vastzitten en vernikkelen bij primitieve houtvuren in een modderig niemandsland.

Hoe moeten we hier tegenaan kijken? Wie valt die menselijke misère aan te rekenen? Wat leert het ons?

De migrantenoorlog tussen Polen en Belarus heeft inmiddels aan explosiviteit ingeboet, maar wekenlang draaide het in dit conflict om macht, belangen en waarden. Die moesten tegen elkaar worden afgewogen, en dat was niet gemakkelijk. Daarom leent deze confrontatie zich goed voor een praktijkoefening casuïstiek, met ingewikkelde en pijnlijke gewetensvragen. De Belarussische dictator Loekasjenko is de schurk in het verhaal maar ook Polen en de Europese Unie kregen verwijten en zelfs bij het gedrag van de migranten zijn kanttekeningen te maken.

Loekasjenko

Het begon allemaal met Loekasjenko. In de rug gedekt door de Russische leider Poetin dirigeerde hij migranten naar de grens van Polen om zo de Europese Unie te pressen tot het schrappen van de sancties die zij tegen hem heeft ingesteld vanwege de onderdrukking van de Belarussische oppositie. Maar Loekasjenko is ver weg en niet gevoelig voor de Europese publieke opinie. De EU wel, zij is het meest nabij, het meest aanspreekbaar. Dus stroomde al gauw veel kritiek haar kant op. Zij zou haar geloofspapieren als verdediger van mensenrechten en rechtsstaat verkwanselen met haar steun aan Polen dat de migranten met waterkanonnen en prikkeldraad tegenhield.

De EU heeft echter niet alleen te maken met humanitaire waarden, voor haar gelden ook geopolitieke en machtspolitieke overwegingen. Loekasjenko confronteerde Europa met een onvervalst staaltje hybride oorlogvoering, dat wil zeggen hij vermeed een rechtstreekse aanval maar probeerde via het entameren van een migrantenstroom op indirecte, slinkse wijze Europa te chanteren. De leiders van de EU en Polen weigerden daarvoor te zwichten. Eenmaal chantabel is altijd chantabel.

Opmerkelijk eensgezind trokken zij een rode lijn, tegenover Loekasjenko en tegenover Poetin, die zich als specialist hybride oorlogvoering graag mag bedienen van gluiperige tactieken zoals het dichtdraaien van gaskranen of het verspreiden van desinformatie. Geen speelbal worden van de hybride machinaties van Loekasjenko en Poetin was voor de EU een belang dat zij zwaarder liet wegen dan het lot van de migranten.

Geweten

Dat is een moeilijke keus die drukt op het geweten. Maar gaan de migranten zelf wel helemaal vrij uit? Ze lieten zich willens en wetens gebruiken als chantagewapen door een dictator. En velen zetten hun reis naar Belarus door, ook toen overduidelijk was dat Polen zich opstelde als onverbiddelijke poortwachter.

Mensen maken keuzen waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. Wie hen die verantwoordelijkheid ontneemt en hen louter ziet als willoze slachtoffers, ontkent de menselijke vrijheid, ontmenselijkt ze, filosofeerde Harry Mulisch ooit. Ook voor migranten geldt wat mij betreft dat de schuld niet uitsluitend bij de politiek kan worden gelegd als wat ze doen rampzalig uitpakt.

Alles afwegende, vind ik dat de EU het machtsspel ditmaal goed heeft gespeeld door Polen te steunen en Arabische vliegmaatschappijen te dwingen de migrantenvluchten naar Minsk te staken omdat ze anders hun landingsrechten in Europa zouden verliezen. Het heeft Loekasjenko (voor dit moment) een nederlaag bezorgd. En dat is goed nieuws ook voor al die Belarussen die in zijn gevangenissen creperen. Zie niet alleen de migranten, wij lijden ook, de democratie moet haar vuist tonen, Loekasjenko mag niet winnen, was vorige week de boodschap van de bewonderenswaardige oppositieleider Svetlana Tichanovskaja in Nieuwsuur.

De praktijkoefening casuïstiek leert dat er geen gemakkelijke keuzen waren. Een oplossing zou zijn dat de EU betere mogelijkheden schept voor legale immigratie. Maar we zien nu al dat afgewezen asielzoekers niet vertrekken en in de illegaliteit verdwijnen. Dus valt te vrezen dat illegale immigratie zich niet laat uitbannen en dat migranten gevaarlijke tochten zullen blijven ondernemen over zee en land. Met steeds weer nieuwe noodsituaties en pijnlijke gewetensproblemen.

Arie Elshout is journalist.