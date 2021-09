Ook met een groen vinkje op mijn telefoon zal ik niet naar Het Concertgebouw gaan

Bezoekers in het Concertgebouw voor een concert van sterpianiste Yuja Wang. Beeld ANP

Brief van de dag

Op de januaridag dat het kabinet Rutte 3 na lang struikelen viel, werd ik 50 jaar. We zaten in lockdown inclusief thuisonderwijs, maar ik werd flink verwend met bloemen, boeken en ook met concertbezoek wanneer dat weer mogelijk zou zijn.

Komend weekend zou ik dan eindelijk met een heel goede vriendin naar Het Concertgebouw gaan. En toen kreeg ik ook nog de vraag of ik op zondag mee wilde gaan naar een balletvoorstelling in de Stopera. Op die twee plekken liggen voor mij prachtige ervaringen.

Maar ik ga niet. Toen vorige week besloten werd dat de coronapas zou worden ingevoerd, werd ik daar boos en vooral heel verdrietig van. Ik wil niet meedoen aan verdere polarisatie en – in mijn ogen- indirecte vaccinatiedrang.

Hoewel het voor mij een relatief simpele handeling is om het groene vinkje op mijn telefoon te krijgen, is dat voor anderen niet zo. Ik laat de beurt aan mij voorbij gaan.

Anne Meijer, Utrecht

Anagram

Kees van Kooten bedacht als anagram voor Sigrid Kaag ‘Ik dis graag’. Ik vond er met een beetje hulp ook een paar voor het kwartet dat afgelopen weekend in de Zwaluwenberg (‘Bezwanger luw’) vergaderde over een nieuw kabinet. Voor Mark Rutte ‘Treurt mak’, voor Wopke Hoekstra ‘Ashoop kwekte’, ‘Ramsjhoeken’ voor Johan Remkes en ‘Is graag dik’ voor Sigrid Kaag. Of ze de afloop van het overleg afspiegelen, weet ik nog niet, maar het zou me niets verbazen.

Peter Zuijdgeest, Soest

Omtzigt

Pieter Omzigt wil een nieuw kiesstelsel waarin elke provincie zetels krijgt. Daar is zeker lang over nagedacht. Dan krijgen we er dus zeker 12 nieuwe partijen bij, want Gronings Belang, Limburgs Belang, Utrechts Belang zullen overal wel stemmen trekken. Zo, dat wordt lekker overzichtelijk en efficiënt vergaderen in de Tweede Kamer.

Patrick van den Hanenberg, Amsterdam

Hulporganisaties

De hulporganisaties die in Afghanistan werkten, hebben allemaal lijstjes van namen van mensen die achtergebleven zijn. Door die samen te voegen had het kabinet allang een overzicht kunnen hebben. Kunnen de hulporganisaties dan alsjeblieft die lijsten even samenvoegen en presenteren aan het parlement? Via de verschillende partijen en aan Pieter Omzigt? Het gaat om een paar honderd mensen in nood. Er móet iets gebeuren. Van het demissionaire kabinet valt immers niets meer te verwachten.

Maria van den Boer, Bilthoven

Formatie

Na een weekend op een luxueus landgoed, stel ik voor dat onze politiek leiders verder formeren op plekken waar de problemen van deze tijd en de urgentie van een te vormen kabinet beter voelbaar zijn. Zo kan er vergaderd worden in een tuin onder de rook van Tata Steel, op een te krappe studentenkamer, in een matige sociale huurwoning of gewoon op straat, waar de bijna 40 duizend daklozen hun dagen slijten.

Joris Droog, Amsterdam

Juffrouw

In Volkskrant Magazine breekt Arno Kantelberg een lans voor de kamerjas. Bij het artikel staat een foto van ‘Hugh Hefner met jonge juffrouw’, aldus het bijschrift.

Ik zou graag een lans breken voor een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen. Waarom wordt de man met naam en toenaam genoemd en ‘de jonge juffrouw’ geanonimiseerd? Het gaat hier bovendien niet eens om een juffrouw, maar om mevrouw Chrystal Hefner; toen echtgenote en nu de weduwe van Hugh.

Kim Henkels de Lange, Utrecht

Verschrompeld links

Stoere taal in de week van hoofdredacteur Pieter Klok: een modern medium moet geen politieke kleur hebben maar de wereld zo goed en eerlijk mogelijk beschrijven, het hoofd koel en het hart warm, het publieke debat op een zo hoog mogelijk niveau krijgen maar verder zijn handen vrij houden. Zou ik hem mogen vragen om de stroom van persoonlijke aanvallen van Sheila Sitalsing, Bert Wagendorp c.s. op Mark Rutte nog eens langs deze lat te leggen en de vraag te beantwoorden of zijn eigen krant inmiddels niet is afgegleden tot het clubblad van verschrompeld links?

Johan Veenstra, Hilversum

Thorium

Mijn man houdt zich al jaren bezig met kernenergie door middel van thorium. Hij schrijft al heel lang elke week hierover korte informatieve stukjes op Facebook. In begrijpelijke taal. Ik lees het eerst. Ik ben een gewone vrouw. Hij geeft hier ook lezingen over. Veel voldoening voor hem dat het steeds beter bespreekbaar wordt. Hij is inmiddels hoog bejaard. Ik ben erg trots op hem.

Tineke Smals-Holm, Haaren